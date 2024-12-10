Сийярто анонсировал два "миротворческих события" в отношении Украины

На следующей неделе состоятся события, которые будут частью самопровозглашенной "миротворческой" миссии Венгрии.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Сийярто вместе с премьером Виктором Орбаном провели переговоры с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

По словам главы МИД, переговоры в США доказали, что "не случайно... те, кто выступает за мир в Украине, были в восторге от того, что президент Дональд Трамп победил на этих выборах".

"На этой неделе состоится еще как минимум два события, которые будут частью венгерской миротворческой миссии, завтра или послезавтра", - сказал Сийярто, не уточняя деталей.

Читайте также: МИД - Сийярто: Украине не нужны посредники в общении с командой Трампа