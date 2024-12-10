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Новости Война
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Сийярто анонсировал два "миротворческих события" в отношении Украины

Петер Сійярто

На следующей неделе состоятся события, которые будут частью самопровозглашенной "миротворческой" миссии Венгрии.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Сийярто вместе с премьером Виктором Орбаном провели переговоры с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

По словам главы МИД, переговоры в США доказали, что "не случайно... те, кто выступает за мир в Украине, были в восторге от того, что президент Дональд Трамп победил на этих выборах".

"На этой неделе состоится еще как минимум два события, которые будут частью венгерской миротворческой миссии, завтра или послезавтра", - сказал Сийярто, не уточняя деталей.

Читайте также: МИД - Сийярто: Украине не нужны посредники в общении с командой Трампа

Автор: 

Сийярто Петер (322) война в Украине (3729)


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Топ комментарии
+29
Я б особисто із великим задоволенням розрядив би в це хунгарське іпало цілий набій
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10.12.2024 21:25
+28
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10.12.2024 21:24
+17
Коли ви вже почнете миротворчі подіі до рашки - чого ви всі починаєте з Украіни
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10.12.2024 21:34
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10.12.2024 21:24 Ответить
+💯!
та ще й курва !

.
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10.12.2024 21:28 Ответить
Його знову виїбали в жоппу, і не заплатили!!!
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10.12.2024 21:29 Ответить
Якби ж то було так! Але це далеко не так.
На превеликий жаль, він далеко не ідіот, а дуже розумний подонок. І це дуже небезпечно, бо розумного подонка дуже важко чимось здивувати чи обіграти - у нього завжди є ниці відповіді, яких жодна нормальна цивілізована людина не застосувала. І таких подонків зараз дуже багато. На жаль і у нас їх зараз при владі більше ніж у всіх попередніх разом взятих.
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10.12.2024 22:11 Ответить
Я б особисто із великим задоволенням розрядив би в це хунгарське іпало цілий набій
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10.12.2024 21:25 Ответить
У мене немає вогнепальної зброї. Але я з задоволенням влупив би із своєї рогатки шариком з підшипника прямо по яйцю цього угорського покидька. Впевен, що після цього він би попросив тебе добити його з кулемета.
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10.12.2024 22:09 Ответить
"Коня кують, а жаба ногу піднімає", якщо такі "миротворці" то для чого тоді вороги? Закарпаття мнє, Закарпатьє-абєщалі жжжжж?!
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10.12.2024 21:31 Ответить
У нас кажуть так:
"Коваль коня кує, а жаба і свою ногу дає".
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11.12.2024 11:42 Ответить
Рудий шщось наобіцяв Вітюші.
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10.12.2024 21:32 Ответить
Та ясна річ що -- Унґвар і Мункач
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10.12.2024 22:02 Ответить
Подавляться.
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10.12.2024 22:28 Ответить
Стерв'ятники кружляють біля України! Але Україна жива!
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10.12.2024 21:33 Ответить
Когда тебя тварь уже повесят? Если не успеешь сбежать как Асад
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10.12.2024 21:33 Ответить
Но для начала нужно перекрыть все газо и нефтепроводы из Сосии в Венгрию. Так сказать что ето для мира. Тем более если Трамп хочет работать в интересах США то ето и есть прямые интересы США. Иначе Трамп выставляет себя врагом американского народа.
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10.12.2024 21:39 Ответить
Коли ви вже почнете миротворчі подіі до рашки - чого ви всі починаєте з Украіни
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10.12.2024 21:34 Ответить
Після війни в нас с угорщиною потрібен буде глухий 6 метровий мур на кордоні і нічких відносин з цими холуями кремля.
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10.12.2024 21:34 Ответить
В ЄС навпаки між країнами мури зникають, є безвіз.
Ті що переходили кордони з Румунією кажуть в деяких місцях з нашої сторони є паркани під два метри з рабіци, і як їх переходять, то з боку Румунії взагалі нічого немає. Виникає питання, цей паркан для кого - щоб румуни до нас не лізли, чи щоб тутешній нарід з цього табору не розбігся.
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10.12.2024 22:15 Ответить
Як вас знайти, щоб ви докладно розповіли нам про ваших знайомих, яким чином ті опинилися на румунській території? З повагою,CБУ.
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10.12.2024 22:40 Ответить
****** Сійярто!
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10.12.2024 21:35 Ответить
Судя по всему, это будет очередная "миротворческая ракетная атака"... Как раз морозы к выходным усиливаются.
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10.12.2024 21:35 Ответить
Минулого разу у липні після його анонсу прилетіло у Охматдит...
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10.12.2024 21:37 Ответить
А тим часом Угорщина отримує російську нафту і газ які йдуть трубопроводами територією України ,хай кацапи заробляють ,та ще "дружні" режими без проблем ,ось така в нас єрмаківська дипломатія.
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10.12.2024 21:38 Ответить
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10.12.2024 21:39 Ответить
Хер вам а не Закарпаття!
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10.12.2024 21:44 Ответить
В СРАКУ!
В СРАКУ запхай мобі своі "міротворчи" події, мудья..р, смердючий.
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10.12.2024 21:51 Ответить
Можна і "унилому" коню під хвіст.
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10.12.2024 22:02 Ответить
Ти його в двері, а воно у вікно.
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10.12.2024 21:59 Ответить
Пілотіруєми кремлем ,сіярти , орбани фіці ...відпрацьованний матеріал ...навіть для Трампа ...нам би цього українського дятла 🤡 ,...кудись відкомандерувати ...який робить вигляд , шо він без власного бажання віддається ... бо весь політ смітник, почав смердіти ,проти України
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10.12.2024 22:09 Ответить
Дуже багато людей, котрих влаштовує ця ситуація як вона є, і дуже бажають щоб вона так і далі продовжувалась.
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10.12.2024 22:10 Ответить
Поки в Україні Ярмак з різними там грантожераии дрочив на завідомо безнадійну Камалу, Орбан ризикнув все поставив на Трампа.
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10.12.2024 22:37 Ответить
Тобто, треба все ж таки було дрочити на рижу зачіску?
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10.12.2024 22:43 Ответить
Важкі часи настали. Скоро до влади в США прийдуть популісти, в Європі сцикуни. Нещастить Україні.
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10.12.2024 22:40 Ответить
думаю що ми їх культурно пошлем
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10.12.2024 22:48 Ответить
За знищення Карпатської України Волошина мадьярами хтось буде просити вибачення? За розстріли, катування? Може треба Сіярто з цього почати?
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10.12.2024 22:49 Ответить
Ці муд'яри не понесли відповідальності за Корюківську трагедію, котору вчинили в часи окупації території Чернігівщини під час 2-ї СВ. Під час тієї каральної операції батальйон муд'яр + рота РОНА (Русская Освободительная Народная Армия) розстріляли і спалили біля 7 000 жінок, дітей і людей похилого віку. ЦЕ найбільша та найжорстокіша каральна операція нацистів під час Другої світової війни.
Що цікаво, рядом на відстані кількох кілометрів стояли партизанські загони федорова і коли до них за допомогою прибіг хлопчин з Корюківки, совіцькі партизани не рушили з місця, хоч співвідношення сил було 10:1 на користь партизан.
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11.12.2024 07:33 Ответить
Срані мудьяри,хто вас буде слухати?
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10.12.2024 23:10 Ответить
значить станеться щось дуже погане. Да ще і двічі.
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10.12.2024 23:28 Ответить
ЧмОрбан І ПіСі Ярко щось мутять..холуїкремлівські..
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10.12.2024 23:39 Ответить
Зараз ці дві мадярські хвойди помчать до х%йла, сі і до Зєлі - осі ці "міратвочіскіє сабитія". А ще вони марять встигнути до 1 січня, поки голововують у ЄС, витягти бабло для себе у Трампа. Але для Трампа цей товстосракий угр є лузером, підлабузником і хабарником - він його використовує, і після інавгураціїі, зіткнувшись ще й з американськими проблемами, він йому буде похрєну. Тем більш, що орбаша, крім х%йла, ще підтанцювує жовтосракому сі, а для Трампа кітайозо перший у списку ворогів. "Камєдія а-ля мадяр" продовжується...
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11.12.2024 01:17 Ответить
Ці лофаси нароблять нам миру... В лютому 22 року свою срану армію до Тиси підтягували, знали що ***** почне війну, мабуть розраховували по льогкому Закарпаття віджати. Під*****вники.
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11.12.2024 08:40 Ответить
 
 