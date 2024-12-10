Сийярто анонсировал два "миротворческих события" в отношении Украины
На следующей неделе состоятся события, которые будут частью самопровозглашенной "миротворческой" миссии Венгрии.
Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Сийярто вместе с премьером Виктором Орбаном провели переговоры с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.
По словам главы МИД, переговоры в США доказали, что "не случайно... те, кто выступает за мир в Украине, были в восторге от того, что президент Дональд Трамп победил на этих выборах".
"На этой неделе состоится еще как минимум два события, которые будут частью венгерской миротворческой миссии, завтра или послезавтра", - сказал Сийярто, не уточняя деталей.
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+29 Myroslav Hrabovsky #517948
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та ще й курва !
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На превеликий жаль, він далеко не ідіот, а дуже розумний подонок. І це дуже небезпечно, бо розумного подонка дуже важко чимось здивувати чи обіграти - у нього завжди є ниці відповіді, яких жодна нормальна цивілізована людина не застосувала. І таких подонків зараз дуже багато. На жаль і у нас їх зараз при владі більше ніж у всіх попередніх разом взятих.
"Коваль коня кує, а жаба і свою ногу дає".
Ті що переходили кордони з Румунією кажуть в деяких місцях з нашої сторони є паркани під два метри з рабіци, і як їх переходять, то з боку Румунії взагалі нічого немає. Виникає питання, цей паркан для кого - щоб румуни до нас не лізли, чи щоб тутешній нарід з цього табору не розбігся.
В СРАКУ запхай мобі своі "міротворчи" події, мудья..р, смердючий.
Що цікаво, рядом на відстані кількох кілометрів стояли партизанські загони федорова і коли до них за допомогою прибіг хлопчин з Корюківки, совіцькі партизани не рушили з місця, хоч співвідношення сил було 10:1 на користь партизан.