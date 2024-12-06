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Новости Война
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МИД - Сийярто: Украине не нужны посредники в общении с командой Трампа

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий

Украине не нужно обращаться к посредникам, чтобы наладить коммуникацию с командой новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так в ведомстве прокомментировали заявление премьер-министра Петера Сийярто о готовности Венгрии "помочь" Трампу завершить войну в Украине.

Украине в общении с командой избранного президента Трампа посредники не нужны. У нас установлен контакт и между избранным президентом, и президентом Владимиром Зеленским, и между командами на уровне министра иностранных дел, и руководителя Офиса президента", - подчеркнул Тихий.

По словам спикера МИД, все подобные вопросы решаются в прямом американском диалоге и "просто нет необходимости обращаться для этого к посредникам".

Читайте также: Венгрия будет помогать Трампу завершить войну в Украине, - Сийярто

Автор: 

Венгрия (1936) МИД (6939) Трамп Дональд (5139) Сийярто Петер (320)


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Топ комментарии
+10
МЗС - Сійярто: Україні не потрібні посередники у спілкуванні з командою Трампа - Єрмак самостійно прекрасно усе пересере.
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06.12.2024 18:37
+7
Петер Сійярто - ПНХ!
Речники теж можуть із ним йти....
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06.12.2024 18:42
+5
Не розумію, навіщо те МЗС, коли є цілий Завгосп...
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06.12.2024 18:36
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Посилай усіх нагуй.
Презерводент адобряє.
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06.12.2024 18:33 Ответить
Не розумію, навіщо те МЗС, коли є цілий Завгосп...
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06.12.2024 18:36 Ответить
Куди тільки не влізе щоб гроші заробити, не вже ху.,ло перестав платити
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06.12.2024 18:37 Ответить
Ти диви-у нас речник мзс існує а не тільки численні замісники завгоспа?!
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06.12.2024 18:37 Ответить
МЗС - Сійярто: Україні не потрібні посередники у спілкуванні з командою Трампа - Єрмак самостійно прекрасно усе пересере.
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06.12.2024 18:37 Ответить
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06.12.2024 18:41 Ответить
Петер Сійярто - ПНХ!
Речники теж можуть із ним йти....
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06.12.2024 18:42 Ответить
А что, эта венгерская свинья уже премьер-министр?
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06.12.2024 19:19 Ответить
щеб цей речник полякав де-що "культурно " сказав , відносно ОУН-УПА і батька Степана...
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06.12.2024 19:29 Ответить
Що цей ****** вякає?!
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06.12.2024 20:56 Ответить
Нащо нам ті угорці - в нас є єрмак
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07.12.2024 07:56 Ответить
 
 