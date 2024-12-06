МИД - Сийярто: Украине не нужны посредники в общении с командой Трампа
Украине не нужно обращаться к посредникам, чтобы наладить коммуникацию с командой новоизбранного президента США Дональда Трампа.
Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Так в ведомстве прокомментировали заявление премьер-министра Петера Сийярто о готовности Венгрии "помочь" Трампу завершить войну в Украине.
Украине в общении с командой избранного президента Трампа посредники не нужны. У нас установлен контакт и между избранным президентом, и президентом Владимиром Зеленским, и между командами на уровне министра иностранных дел, и руководителя Офиса президента", - подчеркнул Тихий.
По словам спикера МИД, все подобные вопросы решаются в прямом американском диалоге и "просто нет необходимости обращаться для этого к посредникам".
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