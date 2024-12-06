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Новини Війна
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МЗС - Сійярто: Україні не потрібні посередники у спілкуванні з командою Трампа

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий

Україні не потрібно звертатися до посередників, щоб налагодити комунікацію з командою новообраного президента США Дональда Трампа.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так у відомстві прокоментували заяву прем'єр-міністра Петера Сійярто про готовність Угорщини "допомогти" Трампу завершити війну в Україні.

Україні у спілкуванні з командою обраного президента Трампа посередники не потрібні. У нас встановлений контакт і між обраним Президентом, і Президентом Володимиром Зеленським, і між командами на рівні міністра закордонних справ, і керівника Офісу Президента", - наголосив Тихий.

За речника МЗС, всі подібні питання вирішуються у прямому американському діалозі й "просто немає потреби звертатися для цього до посередників".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина допомагатиме Трампу завершити війну в Україні, - Сійярто

Автор: 

Угорщина (2275) МЗС (4121) Трамп Дональд (5607) Сійярто Петер (354)


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Топ коментарі
+10
МЗС - Сійярто: Україні не потрібні посередники у спілкуванні з командою Трампа - Єрмак самостійно прекрасно усе пересере.
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06.12.2024 18:37
+7
Петер Сійярто - ПНХ!
Речники теж можуть із ним йти....
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06.12.2024 18:42
+5
Не розумію, навіщо те МЗС, коли є цілий Завгосп...
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06.12.2024 18:36
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Посилай усіх нагуй.
Презерводент адобряє.
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06.12.2024 18:33 Відповісти
Не розумію, навіщо те МЗС, коли є цілий Завгосп...
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06.12.2024 18:36 Відповісти
Куди тільки не влізе щоб гроші заробити, не вже ху.,ло перестав платити
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06.12.2024 18:37 Відповісти
Ти диви-у нас речник мзс існує а не тільки численні замісники завгоспа?!
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06.12.2024 18:37 Відповісти
МЗС - Сійярто: Україні не потрібні посередники у спілкуванні з командою Трампа - Єрмак самостійно прекрасно усе пересере.
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06.12.2024 18:37 Відповісти
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06.12.2024 18:41 Відповісти
Петер Сійярто - ПНХ!
Речники теж можуть із ним йти....
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06.12.2024 18:42 Відповісти
А что, эта венгерская свинья уже премьер-министр?
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06.12.2024 19:19 Відповісти
щеб цей речник полякав де-що "культурно " сказав , відносно ОУН-УПА і батька Степана...
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06.12.2024 19:29 Відповісти
Що цей ****** вякає?!
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06.12.2024 20:56 Відповісти
Нащо нам ті угорці - в нас є єрмак
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07.12.2024 07:56 Відповісти
 
 