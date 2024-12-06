МЗС - Сійярто: Україні не потрібні посередники у спілкуванні з командою Трампа

Україні не потрібно звертатися до посередників, щоб налагодити комунікацію з командою новообраного президента США Дональда Трампа.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так у відомстві прокоментували заяву прем'єр-міністра Петера Сійярто про готовність Угорщини "допомогти" Трампу завершити війну в Україні.

Україні у спілкуванні з командою обраного президента Трампа посередники не потрібні. У нас встановлений контакт і між обраним Президентом, і Президентом Володимиром Зеленським, і між командами на рівні міністра закордонних справ, і керівника Офісу Президента", - наголосив Тихий.

За речника МЗС, всі подібні питання вирішуються у прямому американському діалозі й "просто немає потреби звертатися для цього до посередників".

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