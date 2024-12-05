Венгрия будет помогать Трампу завершить войну в Украине, - Сийярто

После выборов президента США конец войны в Украине еще никогда не казался таким близким.

Как пишет издание Hirado, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, во время избирательной кампании в США вопрос войны в Украине якобы был одним из главных.

Трамп, сказал Сийярто, говорил о необходимости ее завершения, а Харрис якобы выступала за ее "продолжение".

"Мы прилагаем все усилия, чтобы цель Дональда Трампа остановить эту войну стала реальностью", - отметил глава МИД Венгрии.

Он добавил, что в противном случае "опасность эскалации будет расти с каждым днем".

Накануне Сийярто в очередной раз поехал в Россию и провел встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По данным Le Monde, США, Германия и Венгрия до сих пор против приглашения Украины в НАТО.

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