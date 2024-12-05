Венгрия будет помогать Трампу завершить войну в Украине, - Сийярто
После выборов президента США конец войны в Украине еще никогда не казался таким близким.
Как пишет издание Hirado, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ.
По словам министра, во время избирательной кампании в США вопрос войны в Украине якобы был одним из главных.
Трамп, сказал Сийярто, говорил о необходимости ее завершения, а Харрис якобы выступала за ее "продолжение".
"Мы прилагаем все усилия, чтобы цель Дональда Трампа остановить эту войну стала реальностью", - отметил глава МИД Венгрии.
Он добавил, что в противном случае "опасность эскалации будет расти с каждым днем".
Накануне Сийярто в очередной раз поехал в Россию и провел встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым.
По данным Le Monde, США, Германия и Венгрия до сих пор против приглашения Украины в НАТО.
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З січня наступного року Польща розпочне своє головування у Раді ЄС, і у цих ******** навіть примарний вплив на будь-що зникне.
"Помогальщик" х*єв...