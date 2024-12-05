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Новости Война
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Венгрия будет помогать Трампу завершить войну в Украине, - Сийярто

Угорщина допомагатиме Трампу завершити війну в Україні

После выборов президента США конец войны в Украине еще никогда не казался таким близким.

Как пишет издание Hirado, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, во время избирательной кампании в США вопрос войны в Украине якобы был одним из главных.

Трамп, сказал Сийярто, говорил о необходимости ее завершения, а Харрис якобы выступала за ее "продолжение".

"Мы прилагаем все усилия, чтобы цель Дональда Трампа остановить эту войну стала реальностью", - отметил глава МИД Венгрии.

Он добавил, что в противном случае "опасность эскалации будет расти с каждым днем".

Накануне Сийярто в очередной раз поехал в Россию и провел встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По данным Le Monde, США, Германия и Венгрия до сих пор против приглашения Украины в НАТО.

Читайте также: Сийярто назвал атакой на суверенитет Венгрии санкции США против российского Газпромбанка

Автор: 

Венгрия (1935) Трамп Дональд (5128) Сийярто Петер (320)


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Топ комментарии
+24
Вас ********** подстилок только не хватало
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05.12.2024 11:33
+17
Угорщина ******* зайве і допомагає *****, а не завершенню війни.
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05.12.2024 11:36
+15
Ха-ха, європейські ''бомжі'' будуть допомагати. Брись, у кацапську будку!
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05.12.2024 11:37
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Вас ********** подстилок только не хватало
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05.12.2024 11:33 Ответить
Нагадав про себе, бо вже забули хто це
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05.12.2024 12:46 Ответить
Зашкварених ******* типу Сіярто, які тиснуть руку лаврову та іньшим нелюдям ніхто не буде запитувати. Це просто воно намагається показати наче щось вирішує у міжнародній політиці.
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05.12.2024 13:42 Ответить
хлопчик помогун
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05.12.2024 11:34 Ответить
Союзники фашиків у миротворців бавляться.
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05.12.2024 11:34 Ответить
Восьми мільйонна погань допоможе США? Ах моська, знать она сільна...
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05.12.2024 11:35 Ответить
Угорщина ******* зайве і допомагає *****, а не завершенню війни.
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05.12.2024 11:36 Ответить
Ха-ха, європейські ''бомжі'' будуть допомагати. Брись, у кацапську будку!
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05.12.2024 11:37 Ответить
"Куди кінь з копитом - туди й рак з клешнею...". "Коваль коня кує - а жаба лапу підставляє...".
Ще одне "помогало" знайшлося... Бздять, суки, що кацапи, здихаючи, відкриють секретний договір з Орбаном та Сійярто, з поділу України?...
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05.12.2024 11:41 Ответить
ну, відверто кажучи, наврядчи вони там шось підписували. ніхто такого палєва в 21 столітті не робитиме. але усні домовленості були. і напевно відео і стенограмма розмов присутні.
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05.12.2024 11:49 Ответить
А відео цілком досить для "зашморгу на шию"...
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05.12.2024 11:54 Ответить
а хто цей зашморг затягне? покажіть мені цього сміливця?
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05.12.2024 12:04 Ответить
Самі мадяри... Бо прийде час, коли кацапи "дійдуть до ручки", і, під загрозою публікації компромату, стануть вимагать "бикувать по-дорослому", проти НАТО та ЄС... Результатом буде "перекриття краника" фінансового, уряду Орбана... А без фінансових "ін"єкцій" економіка Угорщини опиниться "в жопі"... І тоді мадяри вийдуть на вулиці... (А якщо Орбан відмовиться "бикувать" - його просто вб"ють... Отруять чи застрелять...)
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05.12.2024 16:03 Ответить
Два приспішника х@йла допомагатимуть завершити напад злочинця на жертву.Яким чином?Триматимуть жертву за руки,поки злочинець не завершить свою чорну справу?
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05.12.2024 11:42 Ответить
"Мад'ярський сіярто, йди найух" ( за військовим кацапським кораблем)
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05.12.2024 11:43 Ответить
Допомагайло х* єве !!! Пшов нах...!!!
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05.12.2024 11:45 Ответить
Хер вам а не Закарпаття!
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05.12.2024 11:47 Ответить
Цікаво, чим ці жебраки зможуть допомогти?
З січня наступного року Польща розпочне своє головування у Раді ЄС, і у цих ******** навіть примарний вплив на будь-що зникне.
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05.12.2024 11:49 Ответить
Згнилоб ти ще в утробі матері - добра у світі булоб більше!
"Помогальщик" х*єв...
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05.12.2024 11:51 Ответить
Здається зелений ви(******)рок виконав кремлівське завдання по здачі України, вважай по знищенню.
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05.12.2024 11:53 Ответить
кому може допомогти цей корисний ідіот путєна? тільки путєну
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05.12.2024 11:55 Ответить
Циган усюди свою дупу підставляє, але нікому він не потрібен, бо він ніхто навіть в Угорщині.
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05.12.2024 12:05 Ответить
Якщо угорці ,,допоможуть,, так, що і України не стане, то ми вправі розглянути питання про облаштування Нової України на теренах ******** Угорщини. А вони хай на болота повертаються де їм і місце. А не серед європейців.
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05.12.2024 12:26 Ответить
А здавалося, США - дохлий динозавр. Нічого подібного. Хто приходить Президентом США, той задає напрямок руху усій Європі. Трамп прийшов - усі стали різко за закінчення війни в Україні, забігали з переговорами та миротворчими ініціативами.
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05.12.2024 12:30 Ответить
Які надійні друзі....кремля. Будуть допомагати боротися за "мир."...
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05.12.2024 12:32 Ответить
Допомогати як що він буде платити, ні так ху.....лу, тут розглядаються різні варіанти
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05.12.2024 12:39 Ответить
Якщо вони проти,то нам вони нафіг не нать
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05.12.2024 12:44 Ответить
Зараз розмились уявлення хто такі партнери, а хто посібники. Орбан не можеш бути партнером вбивці, міжнародного злочінця, бо він звичайний посібник путлера. Тому і відношення до посібника путлера в Євросоюзі повинно змінитись і перейти від вмовлянь до розслідувань та вироку.
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05.12.2024 12:52 Ответить
йовбикам зуй замість трубопроводу треба дати посмоктати
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05.12.2024 13:08 Ответить
Допомагальники грьобані! 🤬
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05.12.2024 13:11 Ответить
Трампон обожнює орбана та його поплічників. Тому з Європою він буде спілкуватись через нього. Потяг новообраного американського президента до усіляких пройдисвітів неймовірний.
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05.12.2024 13:14 Ответить
військових підведе до Закарпаття???
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05.12.2024 13:18 Ответить
Одним словом *****-пнх!!
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05.12.2024 13:43 Ответить
Напевно з циганами і ведмедям припруть
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05.12.2024 14:08 Ответить
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05.12.2024 15:25 Ответить
Галантерейник і кардинал - це сила!
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05.12.2024 18:39 Ответить
 
 