США, Германия и Венгрия до сих пор против приглашения Украины в НАТО, - Le Monde

Франция и Великобритания поддерживают приглашение Украины в НАТО, в то же время ряд стран Альянса против.

Об этом пишет издание Le Monde, передает Цензор.НЕТ.

Членство в НАТО "является вариантом, который вызывает у многих союзников беспокойство", говорится в материале.

Кто против?

Против приглашения Украины выступают США, Германия и Венгрия.

Кто за?

"В то же время некоторые страны, такие как Франция и Великобритания, настаивают на приглашении Киева в НАТО", - пишет Le Monde.

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Членство в НАТО

Ранее генсек НАТО Марк Рютте предупредил новоизбранного президента США Дональда Трампа, что если Украину заставят подписать "плохой мир" на условиях России, то Вашингтон ждут "страшные угрозы" со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи.

МИД подчеркнул, что Украина официально отказывается от гарантий, которые являются заменителями членства в НАТО.

Президент Владимир Зеленский заявил, что нельзя пригласить в НАТО часть территории Украины.

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