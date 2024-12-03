США, Германия и Венгрия до сих пор против приглашения Украины в НАТО, - Le Monde
Франция и Великобритания поддерживают приглашение Украины в НАТО, в то же время ряд стран Альянса против.
Об этом пишет издание Le Monde, передает Цензор.НЕТ.
Членство в НАТО "является вариантом, который вызывает у многих союзников беспокойство", говорится в материале.
Кто против?
Против приглашения Украины выступают США, Германия и Венгрия.
Кто за?
"В то же время некоторые страны, такие как Франция и Великобритания, настаивают на приглашении Киева в НАТО", - пишет Le Monde.
Членство в НАТО
Ранее генсек НАТО Марк Рютте предупредил новоизбранного президента США Дональда Трампа, что если Украину заставят подписать "плохой мир" на условиях России, то Вашингтон ждут "страшные угрозы" со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи.
МИД подчеркнул, что Украина официально отказывается от гарантий, которые являются заменителями членства в НАТО.
Президент Владимир Зеленский заявил, что нельзя пригласить в НАТО часть территории Украины.
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США та інші країни НАТО не хочуть вступу України до Альянсу, - Ердоган
Джерело: https://censor.net/ua/news/3511745/****************************************************************
Не буде ніякого НАТО ми їм нахер не потрібні, їм лише потрібна безконечна війна України і РФ на нашій території...
афганудонецьку і "підклав свиню майбутньому президенту зєлєнскому"
Чому додік вирішив розігнати НАТО на своєму першому терміні? Не знаєш? Так от, щоб послабити Європу та допомогти ***** повернути Україну до складу рф.
Американський народ обрав Трампа, і такі чорнороті феменістки як ти, ніяк цьому не завадили. То може помовчиш і подумаєш, вперше в житті ?
Американський народ обрав злодія та шахрая. Ти теж за нього голосувало? Чи тролі під американським vpn участь у виборах не приймають? Якесь неадекватне порівняння Трампа з Порошенком. Трамп з талібами угоди укладав та здавав терористам країну. Порошенко нічого подібного не робив та з окупантами не домовлявся.
ти хоч думай, що ляпаєш, гамериканко.
помовчи, мала розуму наберись
а не за справами
почекай справ Трампа - будеш потім оцінювать. Поки що він не "розігнав НАТО" (це взагалі то Конгрес вирішує а не Президент) і не "продав Україну росії"
Яких мені справ чекати від цього дурня? Він сьогодні погрожував Канаді анексією , казав, що вона буде новим штатом.
Свій план-мінімум завдяки оманській спецоперації ***** вже давно виконало - сухопутний коридор в Крим + ЗАЕС, що може забезпечити весь регіон електроенергією, пітьма отримала. Залишається небагато: захопити Шевченківське родовище літієвих руд за Великою Новосілкою для задоволення інтересів Китаю, а таклж Курахівську ТЕС та шахти з коксівним вугіллям в Покровську. А для цього треба просунутись ще на 40 - 50 кілометрів.
Ага, іще для рашистам бажано відтиснути собі канал СіверськийДонець-Донбас, щоби подати воду в Донецьк. Але для цього потрібно як мінімум взяти Часів Яр, Сіверськ і Лиман.
Тож, доки ворог цього не доб'ється, на ніякі переговори не піде. І це потрібно врахувати командуванню ЗСУ у плануванні воєнної кампанії на 2025 рік: як стримати ворожі сили на головних напрямках ударів, завдаючи йому максимальних втрат, й водночас тихцем накопичити стратегічні резерви для проведення контрнаступальної операції, яка покладе край цій гарячій фазі російсько-української війни.
А тим часом
"«Чтобы защитить либеральную Южную Корею от угроз, исходящих от коммунистических сил Северной Кореи, и ликвидировать антигосударственные элементы... я объявляю чрезвычайное военное положение», - сказал Юн в прямом телевизионном обращении к нации"
шахеди навіть не сбиває
Оттого главная причина отчего нас не берут туда не в том что Украина проблемная, а в том что друг Владимир против. Пусть открыто скажут что они считают что Украина должна быть в зоне влияния России. Хватит держать Украину в лимбо.
Можна нагадати,
як віцепрезидент Байден (майже в порушення Будапештського меморандуму), заявив що дасть 1млрд кредиту, тільки після зняття генпрокурора України
Будучи президентом, до виборів повторюва, що Хантер не буде помилуван президентом
Програвши вибори, Байден порушив обіцянку та помилував сина вказавши, що помилування стосується всіх злочинів котрі можуть бути знайдені за період 2014 по 2024 роки
Дивно, що в судах Хантер визнав провину, та період злочинів з 2017 року.
Цікаво, що Хантер працював в буризмі з 2014 року "12 мая 2014 года назначен членом правления кипрского холдинга Burisma, занимающегося добычей газа на Украине"
Конгрес оприлюднив звіт, щодо корупції сімї президента на 27млн
https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf
Тепер цей звіт не має сенсу, тому що є помилування на всі злочини...
А Україну не беруть до НАТО, тому що корупція в Україні чи в США?