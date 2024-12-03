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США, Німеччина та Угорщина досі проти запрошення України в НАТО, - Le Monde

Хто проти запрошення України до НАТО?: матеріал Le Monde

Франція та Велика Британія підтримують запрошення України до НАТО, водночас низка країн Альянсу проти.

Про це пише видання Le Monde, передає Цензор.НЕТ.

Членство в НАТО "є варіантом, який викликає у багатьох союзників неспокій", йдеться в матеріалі.

Хто проти?

Проти запрошення України виступають США, Німеччина та Угорщина.

Хто за?

"Водночас деякі країни, такі як Франція та Велика Британія, наполягають на запрошенні Києва до НАТО", - пише Le Monde.

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Членство в НАТО

Раніше генсек НАТО Марк Рютте попередив новообраного президента США Дональда Трампа, що якщо Україну примусять підписати "поганий мир" на умовах Росії, тона Вашингтон чекають "страшні загрози" з боку Китаю, Ірану і Північної Кореї.

МЗС наголосило, що Україна офіційно відмовляється від гарантій, що є замінниками членства в НАТО.

Президент Володимир Зеленський заявив, що не можна запросити в НАТО частину території України.

Читайте: Україна більше не повторить такої помилки, як з Будапештським меморандумом, - Сибіга

Автор: 

Угорщина (2264) Німеччина (7326) НАТО (6424) США (22568) членство в НАТО (1715)


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Топ коментарі
+12
Все логічно - США не хочуть воювати власними солдатами за Україну, Німеччина після Меркель, не може визначитись чого вона взагалі хоче, а Угорщина - підар*си. Франція та Велика Британія ще пам'ятають власне минуле і не збираються гнути спину перед новим недофюрером. А інші флюгер - куди вітер подує, так і визначаться. Окрім звісно країн Балтії, - для них крах ерефії життєва необхідність.
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03.12.2024 15:39
+8
В НАТО все вирішує США - всі решта просто прикрашають своїми деклараціями це рішення
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03.12.2024 15:45
+8
Зрозуміло, що питання "вступу України в НАТО" є розмінною монетою у переговорах з пітьмою, які Трамп і інші намагатимуться нав'язати Україні.
Свій план-мінімум завдяки оманській спецоперації ***** вже давно виконало - сухопутний коридор в Крим + ЗАЕС, що може забезпечити весь регіон електроенергією, пітьма отримала. Залишається небагато: захопити Шевченківське родовище літієвих руд за Великою Новосілкою для задоволення інтересів Китаю, а таклж Курахівську ТЕС та шахти з коксівним вугіллям в Покровську. А для цього треба просунутись ще на 40 - 50 кілометрів.
Ага, іще для рашистам бажано відтиснути собі канал СіверськийДонець-Донбас, щоби подати воду в Донецьк. Але для цього потрібно як мінімум взяти Часів Яр, Сіверськ і Лиман.
Тож, доки ворог цього не доб'ється, на ніякі переговори не піде. І це потрібно врахувати командуванню ЗСУ у плануванні воєнної кампанії на 2025 рік: як стримати ворожі сили на головних напрямках ударів, завдаючи йому максимальних втрат, й водночас тихцем накопичити стратегічні резерви для проведення контрнаступальної операції, яка покладе край цій гарячій фазі російсько-української війни.
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03.12.2024 15:58
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Забули ще Польщу , Словакію.
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03.12.2024 15:34 Відповісти
Щоб розвести дві протиборчі сили: Україну та кацапію у різні кутки рингу, візьміть вже ***** до НАТО. Він вам там кузькіну мать точно підніме.
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03.12.2024 15:35 Відповісти
Так ***** і просився в НАТО, коли був молодий. Не взяли.
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03.12.2024 15:52 Відповісти
Куди йому зі свиним рилом ? У калашний ряд педофіла ? Нє сєрьйозно.
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03.12.2024 20:04 Відповісти
Все логічно - США не хочуть воювати власними солдатами за Україну, Німеччина після Меркель, не може визначитись чого вона взагалі хоче, а Угорщина - підар*си. Франція та Велика Британія ще пам'ятають власне минуле і не збираються гнути спину перед новим недофюрером. А інші флюгер - куди вітер подує, так і визначаться. Окрім звісно країн Балтії, - для них крах ерефії життєва необхідність.
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03.12.2024 15:39 Відповісти
Це очевидно, про це ще в вересні говорив Ердоган.
США та інші країни НАТО не хочуть вступу України до Альянсу, - Ердоган
Джерело: https://censor.net/ua/news/3511745/****************************************************************
Не буде ніякого НАТО ми їм нахер не потрібні, їм лише потрібна безконечна війна України і РФ на нашій території...
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03.12.2024 15:41 Відповісти
В НАТО все вирішує США - всі решта просто прикрашають своїми деклараціями це рішення
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03.12.2024 15:45 Відповісти
Трампон зараз все і порєшає. Він же почав розвалювати НАТО на першому терміні, але не встиг, потім програв вибори. До речі, івивід військ з Афгану теж він почав , а Байдену довелось доводити його ініціативи до кінця. Тому і бігли гамериканці так ганебно, залишивши все, бо Донні над цим добряче попрацював та підклав свиню майбутньому президенту. Трампісти чомусь про це не згадують, а звинувачують в усьому Байдена, який просто був змушений закінчити цю ганебну історію програшу.
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03.12.2024 16:32 Відповісти
ну так і твій президент зєлєнскій "всього-навсього тільки завершує ганебний мінськ-2, що був підписаний Порошенком". Це Порошенко виводив війська з афгану донецьку і "підклав свиню майбутньому президенту зєлєнскому"
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03.12.2024 16:54 Відповісти
Мій? А хто твій президент? Ти де народилося та де живеш? За кого лямку на Цензорі тягнеш? У нас війна, яка знищує країну та її народ, а усілякі падлюки( як ти) цьому радіють.
Чому додік вирішив розігнати НАТО на своєму першому терміні? Не знаєш? Так от, щоб послабити Європу та допомогти ***** повернути Україну до складу рф.
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03.12.2024 17:15 Відповісти
мала, вибирай слова, коли хочеш вести діалог

Американський народ обрав Трампа, і такі чорнороті феменістки як ти, ніяк цьому не завадили. То може помовчиш і подумаєш, вперше в житті ?
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03.12.2024 17:21 Відповісти
Мале, обирай тон, коли спілкуєшся.
Американський народ обрав злодія та шахрая. Ти теж за нього голосувало? Чи тролі під американським vpn участь у виборах не приймають? Якесь неадекватне порівняння Трампа з Порошенком. Трамп з талібами угоди укладав та здавав терористам країну. Порошенко нічого подібного не робив та з окупантами не домовлявся.
ти хоч думай, що ляпаєш, гамериканко.
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03.12.2024 23:30 Відповісти
а який народ обрав зєлєнского, твій чи не твій ?

помовчи, мала розуму наберись
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04.12.2024 00:30 Відповісти
Ти чиїх будеш? Який тобі народ потрібен і де твоя Батьківщина?
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04.12.2024 00:38 Відповісти
деяким жєнчинам властиво оцінювать інших за їхніми словами

а не за справами

почекай справ Трампа - будеш потім оцінювать. Поки що він не "розігнав НАТО" (це взагалі то Конгрес вирішує а не Президент) і не "продав Україну росії"
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04.12.2024 00:43 Відповісти
Відповідай на запитання, сексистко!

Яких мені справ чекати від цього дурня? Він сьогодні погрожував Канаді анексією , казав, що вона буде новим штатом.
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04.12.2024 00:49 Відповісти
в тебе що, нема "інших дурнів", від яких можна чогось чекати, мала ?
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04.12.2024 01:04 Відповісти
Були, є і будуть проти. Тому я нерозумію таке вперте намагання Гундоса причепитися зараз до НАТО, якщо вже сто раз було сказано - неначасі. Років через 20 приходьте, коли здохне ***** і корупція в Україні.
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03.12.2024 15:54 Відповісти
Зрозуміло, що питання "вступу України в НАТО" є розмінною монетою у переговорах з пітьмою, які Трамп і інші намагатимуться нав'язати Україні.
Свій план-мінімум завдяки оманській спецоперації ***** вже давно виконало - сухопутний коридор в Крим + ЗАЕС, що може забезпечити весь регіон електроенергією, пітьма отримала. Залишається небагато: захопити Шевченківське родовище літієвих руд за Великою Новосілкою для задоволення інтересів Китаю, а таклж Курахівську ТЕС та шахти з коксівним вугіллям в Покровську. А для цього треба просунутись ще на 40 - 50 кілометрів.
Ага, іще для рашистам бажано відтиснути собі канал СіверськийДонець-Донбас, щоби подати воду в Донецьк. Але для цього потрібно як мінімум взяти Часів Яр, Сіверськ і Лиман.
Тож, доки ворог цього не доб'ється, на ніякі переговори не піде. І це потрібно врахувати командуванню ЗСУ у плануванні воєнної кампанії на 2025 рік: як стримати ворожі сили на головних напрямках ударів, завдаючи йому максимальних втрат, й водночас тихцем накопичити стратегічні резерви для проведення контрнаступальної операції, яка покладе край цій гарячій фазі російсько-української війни.
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03.12.2024 15:58 Відповісти
Великі, та й продажні-копійчані держави (типу Угорщини-Словаччини) й досі сцуться та сруться "великої" бульбашки - Московії..
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03.12.2024 16:02 Відповісти
А після виборів, писали що Байден ЗА

А тим часом
"«Чтобы защитить либеральную Южную Корею от угроз, исходящих от коммунистических сил Северной Кореи, и ликвидировать антигосударственные элементы... я объявляю чрезвычайное военное положение», - сказал Юн в прямом телевизионном обращении к нации"
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03.12.2024 16:04 Відповісти
Тут найголовніше США.
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03.12.2024 16:09 Відповісти
а шо то нато дає?
шахеди навіть не сбиває
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03.12.2024 16:16 Відповісти
Не хотят огорчать друга Владимира.
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03.12.2024 16:20 Відповісти
Та ні , вони Вову з завгоспом не хочуть, з них досить Ердогана , Фіцо, Орбана ..
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03.12.2024 16:34 Відповісти
Украина как страна никогда не доставляла никаких проблем. Если она была бы в НАТО или в ЕС, то она была бы опорой, а не проблемой как Венгрия или еще кто. И никакие Ермаки этому не помеха. Просто украиснкий менталитет такой, что украинцы готовы быть конформистами.

Оттого главная причина отчего нас не берут туда не в том что Украина проблемная, а в том что друг Владимир против. Пусть открыто скажут что они считают что Украина должна быть в зоне влияния России. Хватит держать Украину в лимбо.
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03.12.2024 16:41 Відповісти
так сказати -це ганебно обіср*тися. Тому мають бути найдені інші причини. Типу "двері відчинені", або корупція, або марсіане
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04.12.2024 00:37 Відповісти
Не приймуть Україну в НАТО ніколи, бо НАТО незабаром не буде. Донні його знищить. Він це вже почав робити, але програв вибори тоді.
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03.12.2024 16:34 Відповісти
Доні не ***** , у них не диктатура .
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03.12.2024 16:44 Відповісти
Зараз ще не диктатура. Але через кілька місяців побачимо, як будуть керувати Дональд Трамп та Ілон Маск. Олігарх при владі - це шлях докорупції та диктатури.
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03.12.2024 17:18 Відповісти
Це Байдан проти!!! А Трамп буде за..,...після закінчення своїх повноважень Президента...через 24 години....після дзвінка...якщо оберуть на 3 строк!!!
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03.12.2024 17:22 Відповісти
Дехто пише, що Україну не беруть в НАТО через корупцію

Можна нагадати,
як віцепрезидент Байден (майже в порушення Будапештського меморандуму), заявив що дасть 1млрд кредиту, тільки після зняття генпрокурора України

Будучи президентом, до виборів повторюва, що Хантер не буде помилуван президентом
Програвши вибори, Байден порушив обіцянку та помилував сина вказавши, що помилування стосується всіх злочинів котрі можуть бути знайдені за період 2014 по 2024 роки

Дивно, що в судах Хантер визнав провину, та період злочинів з 2017 року.

Цікаво, що Хантер працював в буризмі з 2014 року "12 мая 2014 года назначен членом правления кипрского холдинга Burisma, занимающегося добычей газа на Украине"

Конгрес оприлюднив звіт, щодо корупції сімї президента на 27млн
https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf

Тепер цей звіт не має сенсу, тому що є помилування на всі злочини...

А Україну не беруть до НАТО, тому що корупція в Україні чи в США?
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03.12.2024 17:29 Відповісти
Ну вот вам, нам всем и полноценный ответ на фуфловые понты торбана- орбана, и шперика фицы. Зная про слонов, эти моськи и лаяли. А корма подкидывал шпутин. Орбан- торбан конечно молодец в целом, и 14 лет у власти и он и его партия ***** !
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03.12.2024 23:39 Відповісти
 
 