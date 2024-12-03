США, Німеччина та Угорщина досі проти запрошення України в НАТО, - Le Monde
Франція та Велика Британія підтримують запрошення України до НАТО, водночас низка країн Альянсу проти.
Про це пише видання Le Monde, передає Цензор.НЕТ.
Членство в НАТО "є варіантом, який викликає у багатьох союзників неспокій", йдеться в матеріалі.
Хто проти?
Проти запрошення України виступають США, Німеччина та Угорщина.
Хто за?
"Водночас деякі країни, такі як Франція та Велика Британія, наполягають на запрошенні Києва до НАТО", - пише Le Monde.
Членство в НАТО
Раніше генсек НАТО Марк Рютте попередив новообраного президента США Дональда Трампа, що якщо Україну примусять підписати "поганий мир" на умовах Росії, тона Вашингтон чекають "страшні загрози" з боку Китаю, Ірану і Північної Кореї.
МЗС наголосило, що Україна офіційно відмовляється від гарантій, що є замінниками членства в НАТО.
Президент Володимир Зеленський заявив, що не можна запросити в НАТО частину території України.
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США та інші країни НАТО не хочуть вступу України до Альянсу, - Ердоган
Джерело: https://censor.net/ua/news/3511745/****************************************************************
Не буде ніякого НАТО ми їм нахер не потрібні, їм лише потрібна безконечна війна України і РФ на нашій території...
афганудонецьку і "підклав свиню майбутньому президенту зєлєнскому"
Чому додік вирішив розігнати НАТО на своєму першому терміні? Не знаєш? Так от, щоб послабити Європу та допомогти ***** повернути Україну до складу рф.
Американський народ обрав Трампа, і такі чорнороті феменістки як ти, ніяк цьому не завадили. То може помовчиш і подумаєш, вперше в житті ?
Американський народ обрав злодія та шахрая. Ти теж за нього голосувало? Чи тролі під американським vpn участь у виборах не приймають? Якесь неадекватне порівняння Трампа з Порошенком. Трамп з талібами угоди укладав та здавав терористам країну. Порошенко нічого подібного не робив та з окупантами не домовлявся.
ти хоч думай, що ляпаєш, гамериканко.
помовчи, мала розуму наберись
а не за справами
почекай справ Трампа - будеш потім оцінювать. Поки що він не "розігнав НАТО" (це взагалі то Конгрес вирішує а не Президент) і не "продав Україну росії"
Яких мені справ чекати від цього дурня? Він сьогодні погрожував Канаді анексією , казав, що вона буде новим штатом.
Свій план-мінімум завдяки оманській спецоперації ***** вже давно виконало - сухопутний коридор в Крим + ЗАЕС, що може забезпечити весь регіон електроенергією, пітьма отримала. Залишається небагато: захопити Шевченківське родовище літієвих руд за Великою Новосілкою для задоволення інтересів Китаю, а таклж Курахівську ТЕС та шахти з коксівним вугіллям в Покровську. А для цього треба просунутись ще на 40 - 50 кілометрів.
Ага, іще для рашистам бажано відтиснути собі канал СіверськийДонець-Донбас, щоби подати воду в Донецьк. Але для цього потрібно як мінімум взяти Часів Яр, Сіверськ і Лиман.
Тож, доки ворог цього не доб'ється, на ніякі переговори не піде. І це потрібно врахувати командуванню ЗСУ у плануванні воєнної кампанії на 2025 рік: як стримати ворожі сили на головних напрямках ударів, завдаючи йому максимальних втрат, й водночас тихцем накопичити стратегічні резерви для проведення контрнаступальної операції, яка покладе край цій гарячій фазі російсько-української війни.
А тим часом
"«Чтобы защитить либеральную Южную Корею от угроз, исходящих от коммунистических сил Северной Кореи, и ликвидировать антигосударственные элементы... я объявляю чрезвычайное военное положение», - сказал Юн в прямом телевизионном обращении к нации"
шахеди навіть не сбиває
Оттого главная причина отчего нас не берут туда не в том что Украина проблемная, а в том что друг Владимир против. Пусть открыто скажут что они считают что Украина должна быть в зоне влияния России. Хватит держать Украину в лимбо.
Можна нагадати,
як віцепрезидент Байден (майже в порушення Будапештського меморандуму), заявив що дасть 1млрд кредиту, тільки після зняття генпрокурора України
Будучи президентом, до виборів повторюва, що Хантер не буде помилуван президентом
Програвши вибори, Байден порушив обіцянку та помилував сина вказавши, що помилування стосується всіх злочинів котрі можуть бути знайдені за період 2014 по 2024 роки
Дивно, що в судах Хантер визнав провину, та період злочинів з 2017 року.
Цікаво, що Хантер працював в буризмі з 2014 року "12 мая 2014 года назначен членом правления кипрского холдинга Burisma, занимающегося добычей газа на Украине"
Конгрес оприлюднив звіт, щодо корупції сімї президента на 27млн
https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf
Тепер цей звіт не має сенсу, тому що є помилування на всі злочини...
А Україну не беруть до НАТО, тому що корупція в Україні чи в США?