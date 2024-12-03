США, Німеччина та Угорщина досі проти запрошення України в НАТО, - Le Monde

Франція та Велика Британія підтримують запрошення України до НАТО, водночас низка країн Альянсу проти.

Про це пише видання Le Monde, передає Цензор.НЕТ.

Членство в НАТО "є варіантом, який викликає у багатьох союзників неспокій", йдеться в матеріалі.

Хто проти?

Проти запрошення України виступають США, Німеччина та Угорщина.

Хто за?

"Водночас деякі країни, такі як Франція та Велика Британія, наполягають на запрошенні Києва до НАТО", - пише Le Monde.

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Членство в НАТО

Раніше генсек НАТО Марк Рютте попередив новообраного президента США Дональда Трампа, що якщо Україну примусять підписати "поганий мир" на умовах Росії, тона Вашингтон чекають "страшні загрози" з боку Китаю, Ірану і Північної Кореї.

МЗС наголосило, що Україна офіційно відмовляється від гарантій, що є замінниками членства в НАТО.

Президент Володимир Зеленський заявив, що не можна запросити в НАТО частину території України.

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