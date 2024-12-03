Свобода преси є важливою для просування України на шляху до НАТО, - посли G7
У G7 вважають свободу преси важливим для просування України на євроатлантичному шляху.
Про це йдеться в заяві послів G7 за підсумками зустрічі з незалежними журналістами України, інформує Цензор.НЕТ.
"Посли G7 провели цінний обмін думками з незалежними журналістами України щодо сучасного медіапростору. Свобода преси та плюралізм мають важливе значення для зміцнення демократії, підтримки політичних дебатів і просування України на євроатлантичному шляху", - зазначили дипломати.
Нагадаємо, раніше глава Мінкульту Точицький заявив, що держава планує припинити підтримку марафону після завершення воєнного стану, зосередившись на сталому розвитку медіаінфраструктури
Голова ЦПК Віталій Шабунін напередодні заявив, що у Раді пропонують ухвалити законопроєкт №10242, який дозволить правоохоронцям проводити негласні слідчі дії, зокрема, проти журналістів та медіа.
Із закликом не ухвалювати законопроєкт також виступив журналіст-розслідувач Михайло Ткач. За його словами, це надасть можливість правоохоронцями масштабно посилити контроль за джералами журналістів та самими журналістами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
То що ви хочете щоб його вбили хрюськіє?
ніхто не запитає прямо коли боневтік, перед ними на трибуні співає чергову баладу, яку держпосаду займає єрмак та чому у нього повноважень більше ніж у прем,єрміністра.
чому 2 ляма на броні а замість них не жінки, пенсіонери чи інваліди
про яку накуй свободу???
преси, пересування, слова, верховенства права, чи чого іншого йдеться???
конституція на паузі!!! коли треба ОПі
і закони діють коло треба ОПі
марафон каже те що треба ОПі!!!!
ось і вся свобода.
і повна свобода корупції та розкраданням
чому не запитають результати розслідування 900вагонів та 300фур гуманітарки???
вже 2,5 роки!!!! можна булоб розслідувати
В Зеленського сьогодні знову діарея цілий день буде....
Девчому вже гірше
відосікі
До речі, Тата Парасолька, ваш коментар дуже нагадує московитський підхід в суперечках, коли за відсутності аргументів якась чергова "тата" переходить на обгиджування особи співрозмовника.