Свобода преси є важливою для просування України на шляху до НАТО, - посли G7

У G7 вважають свободу преси важливим для просування України на євроатлантичному шляху.

Про це йдеться в заяві послів G7 за підсумками зустрічі з незалежними журналістами України, інформує Цензор.НЕТ.

"Посли G7 провели цінний обмін думками з незалежними журналістами України щодо сучасного медіапростору. Свобода преси та плюралізм мають важливе значення для зміцнення демократії, підтримки політичних дебатів і просування України на євроатлантичному шляху", - зазначили дипломати.

Нагадаємо, раніше глава Мінкульту Точицький заявив, що держава планує припинити підтримку марафону після завершення воєнного стану, зосередившись на сталому розвитку медіаінфраструктури

Голова ЦПК Віталій Шабунін напередодні заявив, що у Раді пропонують ухвалити законопроєкт №10242, який дозволить правоохоронцям проводити негласні слідчі дії, зокрема, проти журналістів та медіа.

Із закликом не ухвалювати законопроєкт також виступив журналіст-розслідувач Михайло Ткач. За його словами, це надасть можливість правоохоронцями масштабно посилити контроль за джералами журналістів та самими журналістами.

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