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Свобода преси є важливою для просування України на шляху до НАТО, - посли G7

Посли G7 назвали свободу преси важливим для просування на шляху до членства в НАТО

У G7 вважають свободу преси важливим для просування України на євроатлантичному шляху.

Про це йдеться в заяві послів G7 за підсумками зустрічі з незалежними журналістами України, інформує Цензор.НЕТ.

"Посли G7 провели цінний обмін думками з незалежними журналістами України щодо сучасного медіапростору. Свобода преси та плюралізм мають важливе значення для зміцнення демократії, підтримки політичних дебатів і просування України на євроатлантичному шляху", - зазначили дипломати.

Нагадаємо, раніше глава Мінкульту Точицький заявив, що держава планує припинити підтримку марафону після завершення воєнного стану, зосередившись на сталому розвитку медіаінфраструктури

Голова ЦПК Віталій Шабунін напередодні заявив, що у Раді пропонують ухвалити законопроєкт №10242, який дозволить правоохоронцям проводити негласні слідчі дії, зокрема, проти журналістів та медіа.

Із закликом не ухвалювати законопроєкт також виступив журналіст-розслідувач Михайло Ткач. За його словами, це надасть можливість правоохоронцями масштабно посилити контроль за джералами журналістів та самими журналістами.

Також читайте: Країни G7 відстоюють концепцію "мир через силу" від початку агресії РФ, - посол Італії Формоза

Посли G7 назвали свободу преси важливим для просування на шляху до членства в НАТО

Автор: 

G-7 G7 (1032) НАТО (6424) свобода слова (390) членство в НАТО (1715)


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Топ коментарі
+28
Якщо ми надамо пресі свободу, ми не зможемо, наприклад, продовжувати відмивати бабло на бидломарафоні. А для нас це проблема.©️
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03.12.2024 11:50
+20
Неначасі свобода преси, марахфон наше все !!!
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03.12.2024 11:49
+13
Ага. ************ адабряєт.
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03.12.2024 11:48
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Правила форума Рада форумчан
Ага. ************ адабряєт.
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03.12.2024 11:48 Відповісти
А дє ви були , коли хітродупі зеушлепки , заборонили патріотичні -Прямий ,Еспресо ,5-й канали ? Дє ваша журналістська солідарність??? Шабунін і ткач , пішли на співпрацю з ЗЕПЕРЕВЕРТНЕМ, коли « не помічали», початок узурпації влади ,********** , він проявив себе , гарним учнем путлера і навіть швидко обігнав Лукашенко по узурпації і руйнуванню всіх інституцій Держави ! Незаконно розігнав Раду , закрив всі опозіційні канали , купив і залякав , більшість ЛСД , журна… , які не побрезговалі ходити на східки , дє їм пропонували ТЕМНИКИ !
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03.12.2024 13:40 Відповісти
Неначасі свобода преси, марахфон наше все !!!
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03.12.2024 11:49 Відповісти
Марахвон чеченців вбивав у Києві, коли вас тут не було...
То що ви хочете щоб його вбили хрюськіє?
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03.12.2024 11:59 Відповісти
))
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03.12.2024 12:16 Відповісти
Тим часом у ОПі: Шо?
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03.12.2024 12:13 Відповісти
біда саме в тому що ніхто не скаже в очі цим гандонам за марафон
ніхто не запитає прямо коли боневтік, перед ними на трибуні співає чергову баладу, яку держпосаду займає єрмак та чому у нього повноважень більше ніж у прем,єрміністра.
чому 2 ляма на броні а замість них не жінки, пенсіонери чи інваліди
про яку накуй свободу???
преси, пересування, слова, верховенства права, чи чого іншого йдеться???
конституція на паузі!!! коли треба ОПі
і закони діють коло треба ОПі
марафон каже те що треба ОПі!!!!
ось і вся свобода.
і повна свобода корупції та розкраданням
чому не запитають результати розслідування 900вагонів та 300фур гуманітарки???
вже 2,5 роки!!!! можна булоб розслідувати
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03.12.2024 15:22 Відповісти
Зєлємарафет назавжди!
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03.12.2024 11:49 Відповісти
Якщо ми надамо пресі свободу, ми не зможемо, наприклад, продовжувати відмивати бабло на бидломарафоні. А для нас це проблема.©️
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03.12.2024 11:50 Відповісти
Шановні Посли G7мудрий нарід хоче дивитися марахфон, та президента на лесапеді без кортежів
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03.12.2024 11:53 Відповісти
"Мьі на єто пойті не можєм. Цензура наше фсЬО !"

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03.12.2024 11:54 Відповісти
нєт . я на ето пойтіть нє магу . мнє надо посовєтоваться с шефом --- с андрєйбарісичем ? да с андрєйбарісичем !!!
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03.12.2024 13:53 Відповісти
Ну що ж ви так над Клоуном знущаєтесь....
В Зеленського сьогодні знову діарея цілий день буде....
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03.12.2024 11:54 Відповісти
а хіба у нас з цим погано? свобода під пресом - все, як просили!...
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03.12.2024 11:55 Відповісти
G7 натякають яке саме смарагдове лайно стоїть на заваді до вступу в НАТО.
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03.12.2024 11:55 Відповісти
марафон давно час вимкнути
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03.12.2024 11:56 Відповісти
гроші вже виділені, не має чого відміняти.
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03.12.2024 12:09 Відповісти
Якщо посли G7 такі розумні, то нехай дадуть схему, як відмити міліарди грн через свободну пресу...
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03.12.2024 12:01 Відповісти
Шмарафон смарагдового застряг в дверях ''нати''
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03.12.2024 12:09 Відповісти
В Україні устаканивсь режим нічим не кращий радянського 70х
Девчому вже гірше
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03.12.2024 12:13 Відповісти
Одною рукою грюкає в двері в нато а другою замуровує вхід.
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03.12.2024 12:22 Відповісти
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03.12.2024 12:33 Відповісти
Лідор не вхаває. Він й далі буде Єдиним марафоном прикривати свої невдачі й тупість. Бо він совок за генами.
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03.12.2024 13:05 Відповісти
для ЗЕ найважливіше
відосікі
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03.12.2024 13:21 Відповісти
Євроідіоти дотепер не зрозуміли, що свобода преси - то прекрасний засіб для знищення держав Европи, в якій вона панує.
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03.12.2024 13:22 Відповісти
З дупи ОПи виліз ?
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03.12.2024 13:45 Відповісти
Немає значення, звідки я виліз - натомість має значення, що европейці програЮть інформаційну війну і війну взагалі через своє ідіотське ставлення до "свободи слова" та інших "свобод".

До речі, Тата Парасолька, ваш коментар дуже нагадує московитський підхід в суперечках, коли за відсутності аргументів якась чергова "тата" переходить на обгиджування особи співрозмовника.
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05.12.2024 21:17 Відповісти
Яка свобода преси) У нас диктатура, майже повна відсутність незалежних ЗМІ і ваша НАТА нам не потрібна.
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03.12.2024 14:29 Відповісти
 
 