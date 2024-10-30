Рекомендації Єврокомісії щодо "Єдиних новин" взяті до уваги, держава припинить підтримку марафону після завершення воєнного стану, - Точицький
Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький прокоментував оцінку Єврокомісією українських реформ у сфері медіа, а також зауваження ЄК, яке стосується фінансування з держбюджету телемарафону.
Про це йдеться на сайті Міністерства культури та стратегічних комунікацій, інформує Цензор.НЕТ.
У міністерстві зазначили, що Єврокомісія у звіті в межах Пакета розширення ЄС позитивно оцінила реформи України у сфері медіа, зокрема Дорожню карту для підтримки відновлення прозорого та незалежного післявоєнного медіапростору.
"Ми вже розпочали шлях змін: крок за кроком забезпечуємо доступ кожного громадянина до публічної інформації та активно залучаємо ресурси міжнародних партнерів, щоб підтримати відновлення українських медіа", - сказав Точицький.
Очільник відомства зазначив, що рекомендації Єврокомісії щодо телемарафону "Єдині новини" "також взяті до уваги".
"Держава планує припинити підтримку марафону після завершення воєнного стану, зосередившись на сталому розвитку медіаінфраструктури. Адже наша мета - створити простір для правди й свободи слова, і ця робота продовжується щодня", - наголосив Точицький.
Нагадаємо, що у своєму звіті Європейська комісія розкритикувала телемарафон "Єдині новини" і заявила, що Україна має працювати над відновленням плюралістичного медіаландшафту. Документ містить рекомендацію, яка закликає до "поступового відновлення прозорого та незалежного медіаландшафту", не прив’язуючи це до завершення воєнного стану.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І ця свора і далі буде робити все, що їй заманеться.
Хоч взагалі всіх крім дебілофону позакривають, включно із ю- туб, чи із Гуглом взагалі...
Вони регулярно засирають людям мізки заспокійливою та однобокою брехнею.
включил дурачка
ну-ну, не варто дражнити європейських гусей
- Після завершення воєнного стану підвезуть...
Потім не дивуйтеся, коли також завуальовано ЄС пішле ***** Україну.
Тобто замість вирішення проблем влада хоче збільшити струмінь сечі в очі своїм громадянам.
Але ж хтось же їх вибрав, хтось дав їм право "керувати" і правдою, і свободою слова, і своїми грошима, і своїми життями.
А хто ж це був? Не знаєте?
Потім не кажіть , що ви цього не знали
ви, ідіоти зелені, схоже, навіть не уявляєте наскільки Українці роздратовані жиддям країни мрії Зєлєнскага...
От і відповідь, що з ним буде після війни - він існуватиме, просто припинять підтримку. Тобто, фінансуватимуть зомбомарафон поки іде війна і не приходять рекламодавці на телеканали. А ви що, хочете щоб олігархи, котрі володіють ними витрачали на них свої запаси коштів? А потім він існуватиме далі, в знак подяки від них, просто уже без прямої підтримки з бюджету.
Тепер військової і фінансової допомоги з Європи буде ще менше...
«…Адже наша мета - створити простір для правди й свободи слова,» - дебілоїд сам визнав що свободи слова і правди немає в Україні при Зєлєшоблі.
То усім пенсіонерам по смартфону роздати, щоб забезпечити доступ, то ще шось... І це ж хаває піпл.. напевно вже не 73%, але ж... а ще й кородони 91 року...і хцйлу в очі подивитись і про мир домовитись... Божа роса усім в очі...
Русня на інформаційну війну витрачає набагато більше і це працює. Приведу приклад, ще до війни (до 14 року) в місці де я працював сталась серйозна катастрофа і знаєте хто подзвонив першим ? Буквально через годину після того як це сталось і перша інфа потікла в інтернет ? Руснявий телеканал, а наші почали лише через 3 години. В чому суть? Люди вірять в першу брехню (чи правду ) яку почують. Потім щось спростувати дуже і дуже важко. Той хто перший, той і перемагає. А враховуючи що ми фактично залежимо від думки західний країн і їх жителів, ми завжди маємо бути перші, освітлювати все з тої позиції яка для нас вигідна, ще до того як русня почне щось брехати. Згадайте всю ту брехню яку русня закидувала в 14 році і як вона спрацювала на світову спільноту. Тому так , марафон це неприємне але потрібне зло. Якби ще сама влада не допомагала русні, булоб взагалі круто ( я про беззаконня яке творить тцк наприклад ) модна скільки завгодно казати , ой я то не дивлюсь воно не потрібне, але потрібне, офіційна інфа завжди має бути першою, за всі телеграми, ютуби і фейсбуки.