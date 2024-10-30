УКР
Рекомендації Єврокомісії щодо "Єдиних новин" взяті до уваги, держава припинить підтримку марафону після завершення воєнного стану, - Точицький

Точицький про звіт Єврокомісії

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький прокоментував оцінку Єврокомісією українських реформ у сфері медіа, а також зауваження ЄК, яке стосується фінансування з держбюджету телемарафону.

інформує Цензор.НЕТ.

У міністерстві зазначили, що Єврокомісія у звіті в межах Пакета розширення ЄС позитивно оцінила реформи України у сфері медіа, зокрема Дорожню карту для підтримки відновлення прозорого та незалежного післявоєнного медіапростору.

"Ми вже розпочали шлях змін: крок за кроком забезпечуємо доступ кожного громадянина до публічної інформації та активно залучаємо ресурси міжнародних партнерів, щоб підтримати відновлення українських медіа", - сказав Точицький.

Очільник відомства зазначив, що рекомендації Єврокомісії щодо телемарафону "Єдині новини" "також взяті до уваги".

У Євросоюзі розкритикували талемарафон "Єдині новини" та закликали Україну до відновлення роботи мовників

"Держава планує припинити підтримку марафону після завершення воєнного стану, зосередившись на сталому розвитку медіаінфраструктури. Адже наша мета - створити простір для правди й свободи слова, і ця робота продовжується щодня", - наголосив Точицький.

Нагадаємо, що у своєму звіті Європейська комісія розкритикувала телемарафон "Єдині новини" і заявила, що Україна має працювати над відновленням плюралістичного медіаландшафту. Документ містить рекомендацію, яка закликає до "поступового відновлення прозорого та незалежного медіаландшафту", не прив’язуючи це до завершення воєнного стану.

Поки йде війна, нам потрібен "Єдиний марафон", - міністр культури Точицький

 

Топ коментарі
+39
Тобто, Точицький послав ЄС *****.

Потім не дивуйтеся, коли також завуальовано ЄС пішле ***** Україну.
показати весь коментар
30.10.2024 22:17 Відповісти
+30
НЄ!!! НУ НЕ SYKU?!!!
показати весь коментар
30.10.2024 22:11 Відповісти
+27
В перекладі це означає - ніколи не припинить
показати весь коментар
30.10.2024 22:12 Відповісти
зомбоящик має працювати .
показати весь коментар
30.10.2024 22:10 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2024 07:53 Відповісти
НЄ!!! НУ НЕ SYKU?!!!
показати весь коментар
30.10.2024 22:11 Відповісти
Лицемерие!
показати весь коментар
30.10.2024 22:11 Відповісти
То тимчасово. Точицький думає, що у ЄК сидять дурні і гроші даватимуть за те, що їх посилають. Вангую - він буде неприємно здивований.
показати весь коментар
30.10.2024 22:34 Відповісти
Він не думає, що сидять дурні там. Вся свора Зеленьського ЗНАЄ, що бюрократи в ЄС- це імпотенти і з ними можна не рахуватися.
І ця свора і далі буде робити все, що їй заманеться.
Хоч взагалі всіх крім дебілофону позакривають, включно із ю- туб, чи із Гуглом взагалі...
показати весь коментар
30.10.2024 23:02 Відповісти
Я не такий песимістичний.
показати весь коментар
30.10.2024 23:25 Відповісти
В перекладі це означає - ніколи не припинить
показати весь коментар
30.10.2024 22:12 Відповісти
Ага, взяли до уваги!
показати весь коментар
30.10.2024 22:12 Відповісти
Ответили положительно. Положили на это болт.
показати весь коментар
30.10.2024 22:15 Відповісти
І такий є міністр? Вау
показати весь коментар
30.10.2024 22:12 Відповісти
Скільки грошей з"їдає цей марафон,кому він нужен цей брехливий канал!
показати весь коментар
30.10.2024 22:13 Відповісти
Справа не в грошах.
Вони регулярно засирають людям мізки заспокійливою та однобокою брехнею.
показати весь коментар
31.10.2024 08:13 Відповісти
В грошах теж! Краще б на ЗСУ їх витратили!
показати весь коментар
31.10.2024 19:55 Відповісти
Якщо під час війни є час курити кальяни бл,то нехай полежать трохи в лікарні, якщо займатись немає чим.
показати весь коментар
30.10.2024 22:19 Відповісти
а коли заразити ще й "просекко" то вже наступної п'ятниці, ввечері додаткові сотні тисяч новогламурних підхватять вірус.
показати весь коментар
30.10.2024 22:24 Відповісти
...держава припинить підтримку марафону після завершення воєнного стану

включил дурачка
ну-ну, не варто дражнити європейських гусей
показати весь коментар
30.10.2024 22:13 Відповісти
Вони навмисно їх дражнять. Щоб Україну кинули напризволяще(
показати весь коментар
31.10.2024 01:07 Відповісти
- Командир, у нашого танка закінчилось пальне і БК!
- Після завершення воєнного стану підвезуть...
показати весь коментар
31.10.2024 08:14 Відповісти
і коли він припинеться?
показати весь коментар
30.10.2024 22:16 Відповісти
Цікаво, вони читали рекомендації???
показати весь коментар
30.10.2024 22:16 Відповісти
Тобто, Точицький послав ЄС *****.

Потім не дивуйтеся, коли також завуальовано ЄС пішле ***** Україну.
показати весь коментар
30.10.2024 22:17 Відповісти
Рекомендації від ЄС прийняти але зє з жОПою клали на них до кінця війни!!!
показати весь коментар
30.10.2024 22:18 Відповісти
От ******, вам же зрозуміло сказали - виключайте нах це сміття з медведчуковськими журнашлюхами.
показати весь коментар
30.10.2024 22:20 Відповісти
Але ж це пряма калька з російських пропагандистів.

Тобто замість вирішення проблем влада хоче збільшити струмінь сечі в очі своїм громадянам.
показати весь коментар
30.10.2024 22:21 Відповісти
Відшив цих європеиців - ми тут самі з вусами😊
показати весь коментар
30.10.2024 22:22 Відповісти
Спочатку відмовляються впроваджувати свободу слову ,а потім підкацапні боти ОПешечки скиглять "Шаму не в ЄС. пук-среньк"
показати весь коментар
30.10.2024 22:23 Відповісти
"Адже наша мета - створити простір для правди й свободи слова..."? Ваша, *****, мета - задушити будь яку свободу слова, а про правду я взагалі промовчу! Підари.
Але ж хтось же їх вибрав, хтось дав їм право "керувати" і правдою, і свободою слова, і своїми грошима, і своїми життями.
А хто ж це був? Не знаєте?
показати весь коментар
30.10.2024 22:23 Відповісти
А європейці рекомендували це зробити хіба не зараз((ппц
показати весь коментар
30.10.2024 22:24 Відповісти
Відсутнійсть свободи слова в УНДР одна з причин чому таку Україну ніколи не візьмуть до ЄС
Потім не кажіть , що ви цього не знали
показати весь коментар
30.10.2024 22:25 Відповісти
Нормально відповіли ,українці і проголосували за кіно ,тепер хай🤡 слухають і далі дивляться ...
показати весь коментар
30.10.2024 22:25 Відповісти
Болотный марафон.
показати весь коментар
30.10.2024 22:25 Відповісти
А ще ,шокує зухвалість міністрів від ОПи ...вони вірять шо вони надовго , на завжди ...
показати весь коментар
30.10.2024 22:28 Відповісти
зебіли Найвеличнівшивого-Незламного-Підєрмачного, краще візьміть до уваги, що стовпів на Хрещатику вистачить на всіх елітних мародерів Банкової та Грушевського...
ви, ідіоти зелені, схоже, навіть не уявляєте наскільки Українці роздратовані жиддям країни мрії Зєлєнскага...
показати весь коментар
30.10.2024 22:28 Відповісти
А без рекомендацій вони хотіли залишить його до тих пір, поки їх не винесуть вперед ногами?
показати весь коментар
30.10.2024 22:31 Відповісти
За таку відповідь ОПа може отримати під дих ,від ЄС ...бо там не ******* шоб якись 🤡 наркоман, їм про свою погоду, на марахвоні розказував ...
показати весь коментар
30.10.2024 22:31 Відповісти
З самого початку "перемоги" на виборах в очі кидалася їх спільна риса - безмежне нахабство і цинізм.
показати весь коментар
30.10.2024 22:36 Відповісти
припинити підтримку марафону

От і відповідь, що з ним буде після війни - він існуватиме, просто припинять підтримку. Тобто, фінансуватимуть зомбомарафон поки іде війна і не приходять рекламодавці на телеканали. А ви що, хочете щоб олігархи, котрі володіють ними витрачали на них свої запаси коштів? А потім він існуватиме далі, в знак подяки від них, просто уже без прямої підтримки з бюджету.
показати весь коментар
30.10.2024 22:37 Відповісти
Банда Зеленського послала Єврокомісію і Європейський Союз на...хрін.
Тепер військової і фінансової допомоги з Європи буде ще менше...
показати весь коментар
30.10.2024 22:40 Відповісти
Хамство в кацапському стилі
показати весь коментар
30.10.2024 22:44 Відповісти
«…активно залучаємо ресурси міжнародних партнерів, щоб підтримати відновлення українських медіа…» - ой, а хто ж це поламав українські медіа?
«…Адже наша мета - створити простір для правди й свободи слова,» - дебілоїд сам визнав що свободи слова і правди немає в Україні при Зєлєшоблі.
показати весь коментар
30.10.2024 22:53 Відповісти
А яким боком телемарафон до військового стану.
показати весь коментар
30.10.2024 23:02 Відповісти
Тобто всі ваші зауваження враховано , ідіть на х*й!
показати весь коментар
30.10.2024 23:04 Відповісти
вони нам в очі сцють..
показати весь коментар
30.10.2024 23:04 Відповісти
Якщо скоротити-"ЄС,іди ***** з своїми рекомендаціями".
показати весь коментар
30.10.2024 23:08 Відповісти
Це не "взято до уваги", це "нам ваше зауваження до дупи".
показати весь коментар
30.10.2024 23:12 Відповісти
Хтось ще не знає що таке «хуцпа»?
показати весь коментар
30.10.2024 23:13 Відповісти
Це все робиться навмисно, щоб позбавити Україну фінансової підтримки партнерів і, таким чином, прискорити капітуляцію. Жодній країні, яка виділяє кошти на підтримку України не сподобається, що ці кошти витрачаються не для зміцнення обороноздатності, а на всяку хренотінь
показати весь коментар
30.10.2024 23:16 Відповісти
Іншими словами: Так, ми Вас почули. Але йдіть на... Ми все рівно будемо робити своє..... Ну абсолютно геть усе що робить влада на чолі с зеленим піськограєм, вона робить так щоб було як найнагірше для краіни. Куди не подивись, яке питання чи галузь не візьме - усюди та сама дупа.... Просто якась зграя зеленоі саранчі яка знищує усе де вона присутня.....
показати весь коментар
30.10.2024 23:29 Відповісти
Потужно - це результат того, коли ти добряче потужився!
показати весь коментар
31.10.2024 00:06 Відповісти
Їх можна вилікувати тільки евтаназією. Все решта - даремна втрата часу
показати весь коментар
31.10.2024 00:11 Відповісти
Чергове"просте рішення" ...ОПа таки продовжить трансляцію цієї муйні за державний кошт...
показати весь коментар
31.10.2024 01:17 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2024 01:38 Відповісти
Зелені паскуди!
показати весь коментар
31.10.2024 01:46 Відповісти
А плюралістичний медіаландшафт це як типу на Венеційському кінофестивалі, де ********** з рашатудей спокійно дали крутити свою пропаганду про хароших рашоокупантів?Хай спочатку в себе розберуться чому в них далі купа каналів і преси відверто працює на нацистську рашку.
показати весь коментар
31.10.2024 02:03 Відповісти
"Ми вже розпочали шлях змін: крок за кроком забезпечуємо доступ кожного громадянина до публічної інформації та активно залучаємо ресурси міжнародних партнерів, щоб підтримати відновлення українських медіа", - сказав Точицький.
То усім пенсіонерам по смартфону роздати, щоб забезпечити доступ, то ще шось... І це ж хаває піпл.. напевно вже не 73%, але ж... а ще й кородони 91 року...і хцйлу в очі подивитись і про мир домовитись... Божа роса усім в очі...
показати весь коментар
31.10.2024 05:53 Відповісти
Це коли 30 му може в 45 му?
показати весь коментар
31.10.2024 06:37 Відповісти
За такий тролінг будуть наслідки. А потім влада буде обурюватися, а чого так повільно до ЕС чи хтось блокує пакети різноманітної допомоги. Самі дають поводи бо уж дуже бояться
показати весь коментар
31.10.2024 07:04 Відповісти
Зедерьмаки дипломатично послали ЄК накуй.
показати весь коментар
31.10.2024 07:29 Відповісти
Ось вам піндоси, марафон перестануть фінансувати після закінчення війни, яка може бути ще років з десяток, бо для українчиків 73% головне не фінанси на ЗСУ, які цього вкрай потребують, а фінансування небритої морди, яка хрипить кожного дня на марафоні брехню, закакує мізки наріду, який йому ще вірить.
показати весь коментар
31.10.2024 08:48 Відповісти
Вже дзюрать в очі усьому світу. Ось тільки світ таке терпіти не буде!
показати весь коментар
31.10.2024 09:48 Відповісти
Зелені потвори, здохніть в муках!
показати весь коментар
31.10.2024 10:05 Відповісти
Особисто я вважаю що марафон потрібен, так він не дуже ефективний але враховуючи мінімальне фінансування це нормально ( і так це дійсно дуже мало, ті хто хоч раз мали справу з організацією знімального процесу, знають скільки то насправді коштує). Свою функцію він виконує і забиває інфопростір, яб ще додав в це діло грошей і збільшив би кількість ресурсів і служб якіб проводили таку кампанію і в інтернеті. Люди ниють що то дорого, але насправді ні. Та і як бачимо у нас грошей стільки що можем по тисячі всім роздати, якби ще не корупція взагалі не мали проблем з фінансами, ну це так відступ...
Русня на інформаційну війну витрачає набагато більше і це працює. Приведу приклад, ще до війни (до 14 року) в місці де я працював сталась серйозна катастрофа і знаєте хто подзвонив першим ? Буквально через годину після того як це сталось і перша інфа потікла в інтернет ? Руснявий телеканал, а наші почали лише через 3 години. В чому суть? Люди вірять в першу брехню (чи правду ) яку почують. Потім щось спростувати дуже і дуже важко. Той хто перший, той і перемагає. А враховуючи що ми фактично залежимо від думки західний країн і їх жителів, ми завжди маємо бути перші, освітлювати все з тої позиції яка для нас вигідна, ще до того як русня почне щось брехати. Згадайте всю ту брехню яку русня закидувала в 14 році і як вона спрацювала на світову спільноту. Тому так , марафон це неприємне але потрібне зло. Якби ще сама влада не допомагала русні, булоб взагалі круто ( я про беззаконня яке творить тцк наприклад ) модна скільки завгодно казати , ой я то не дивлюсь воно не потрібне, але потрібне, офіційна інфа завжди має бути першою, за всі телеграми, ютуби і фейсбуки.
показати весь коментар
31.10.2024 11:47 Відповісти
Пан міністр тільки прийшов, грошей в кишені мало, а у марафонах - багато. То посидіти на розпилі, ой як мабуть кортить. І до чого тут Євросоюз? Ми в Європу повз нього. Помежи краплями, як казав Президент...
показати весь коментар
31.10.2024 13:37 Відповісти
 
 