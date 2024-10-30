Рекомендації Єврокомісії щодо "Єдиних новин" взяті до уваги, держава припинить підтримку марафону після завершення воєнного стану, - Точицький

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький прокоментував оцінку Єврокомісією українських реформ у сфері медіа, а також зауваження ЄК, яке стосується фінансування з держбюджету телемарафону.

Про це йдеться на сайті Міністерства культури та стратегічних комунікацій, інформує Цензор.НЕТ.

У міністерстві зазначили, що Єврокомісія у звіті в межах Пакета розширення ЄС позитивно оцінила реформи України у сфері медіа, зокрема Дорожню карту для підтримки відновлення прозорого та незалежного післявоєнного медіапростору.

"Ми вже розпочали шлях змін: крок за кроком забезпечуємо доступ кожного громадянина до публічної інформації та активно залучаємо ресурси міжнародних партнерів, щоб підтримати відновлення українських медіа", - сказав Точицький.

Очільник відомства зазначив, що рекомендації Єврокомісії щодо телемарафону "Єдині новини" "також взяті до уваги".

"Держава планує припинити підтримку марафону після завершення воєнного стану, зосередившись на сталому розвитку медіаінфраструктури. Адже наша мета - створити простір для правди й свободи слова, і ця робота продовжується щодня", - наголосив Точицький.

Нагадаємо, що у своєму звіті Європейська комісія розкритикувала телемарафон "Єдині новини" і заявила, що Україна має працювати над відновленням плюралістичного медіаландшафту. Документ містить рекомендацію, яка закликає до "поступового відновлення прозорого та незалежного медіаландшафту", не прив’язуючи це до завершення воєнного стану.

