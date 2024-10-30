УКР
У Євросоюзі розкритикували телемарафон "Єдині новини" та закликали Україну до відновлення роботи мовників

Звіт Єврокомісії містить критику телемарафону

Європейська комісія розкритикувала телемарафон "Єдині новини" і заявила, що Україна має працювати над відновленням плюралістичного медіаландшафту.

Про це йдеться у звіті Єврокомісії, який аналізує прогрес держав-кандидатів на вступ до ЄС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у звіті  Брюссель висловив занепокоєння щодо фінансування телемарафону з держбюджету і його об’єктивності.

"У 2023 році український уряд інвестував державні кошти в проєкт телевізійного марафону. Варто переоцінити, чи є це найкращий майданчик для вільної дискусії", - йдеться у звіті.

Окрім цього, Єврокомісія висловилася і щодо роботи державного телеканалу "Рада". У документі зазначають, що основною метою роботи цього телеканалу мало б бути  "поширення інформації про парламентську діяльність, у тому числі про роботу представників парламентської опозиції".

Звіт містить рекомендацію, яка закликає до "поступового відновлення прозорого та незалежного медіаландшафту", не прив’язуючи це до завершення воєнного стану.

Раніше міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький заявляв, що поки в Україні йде війна, марафон "Єдині новини" продовжуватиме свою роботу.

Читайте також: Міністр культури заявив, що телемарафон триватиме до кінця війни з Росією. Цьогоріч на нього закладено 568 мільйонів

звіт (416) Євросоюз (14185) телебачення (1177) марафон (118) телемарафон (30)
А хто ж тоді буде зеленому зад вилизувати. Рейтинг його впаде нижче плінтуса
30.10.2024 18:25 Відповісти
Прийняв країну з Маріуполем, Бердянськом, Скадовськом, Сєвєродонецьком, Лисічанськом, Бахмутом, ..., ..., ..., найбільшою атомною станцією в Європі, ростом ВВП+4%, військом, ракетними програмами, 45млн+ громадянами, демократією та свободою слова.

Все просрав, здав, скасував ще й від корита тепер не відтягнеш!
30.10.2024 18:33 Відповісти
Не обижайте бубочку, его самолюбие и нарциссимз нельзя не нефинансировать с бюджета
30.10.2024 18:24 Відповісти
30.10.2024 18:24 Відповісти
"Слуга народа" льогким движением руки превращается..., превращается в...

"Украинскую мечту"

.
30.10.2024 18:46 Відповісти
30.10.2024 18:25 Відповісти
Ленка з ермаком нехай лижуть. Мало бажаючих?
30.10.2024 18:28 Відповісти
Там сірьожа лєщєнко так лиже ,що марахвєт відпочиває.
30.10.2024 18:55 Відповісти
та ще й бабло з бюджету вимивати
30.10.2024 19:30 Відповісти
Хана телемарофону! - чи вистоіть під ударами Євросоюзу?😊
30.10.2024 18:26 Відповісти
там навколо цього марафєту потужна лінія дєрьмака-нєсуровкіна з всих зубів дракона шо були в країні вистроїна в три ешелони, так шо "євросоюзь нє пройдёть!"
30.10.2024 18:29 Відповісти
Спонсора не з руки розчаровувати
30.10.2024 18:32 Відповісти
Вистоїть. Зелені клали на рекомендації. Тим більш що це загрожує владі.
30.10.2024 18:29 Відповісти
Марафон "переїде" в Тєлєгу)
30.10.2024 18:38 Відповісти
А хто його взагалі дивиться? Я вже людина у віці 65 за плечима маю, але сам не дивлюся і мої знайомі теж не дивляться. Молодь? Сумніваюсь...
30.10.2024 19:02 Відповісти
Дивляться, ще й як дивляться. До кого не зайду працює телевізщор і на екрані шмарафон. Я не вмикаю телевізор з початку закриття телеканалів "Експрессо", "5-й" і "Прямий". Там хоч можна було побачити розумних і успішних людей з толковими думками, а на шмарафоні морди злочинців, які намалюються на екраніҐ, а через якийсь час або втікають з країни, або залягають тут на дно, або колишні риги, на яких немає місця для клейма. Така вся команда Погтужного. Як казав один мародер від слугориг "Тихо підуть в ліс".
30.10.2024 20:00 Відповісти
Ті канали, про які ви пишете, є у вільному доступі на супутнику, кабельному та IPTV. Їх не показують тільки в мережі наземного Т2. Це мережа ахмєтовського Зеонбуда.
30.10.2024 20:26 Відповісти
Приберіть вже той марахфон..

Скажене ж бабло в нього заривають!
30.10.2024 18:27 Відповісти
Нарешті ! Свинство зермаків помітили у Євросоюзі.
30.10.2024 18:27 Відповісти
Вони з початку помітили, але довго терпіли, але даже їхнього терпіння не вистачало
30.10.2024 18:58 Відповісти
"Агенты Кремля" сидят в этой Еврокомиссии!
30.10.2024 18:28 Відповісти
Точно, це потужне кацапське іпсо.
30.10.2024 18:46 Відповісти
Ні, порохоботи!
30.10.2024 18:59 Відповісти
Обідно.Не зацінили
30.10.2024 18:28 Відповісти
От як можна просити від союзників ракети і мільярди, якщо вони не можуть допроситись закриття граного зомбофону.
30.10.2024 18:28 Відповісти
"Зелений марафон" жере з бюджету більше, ніж всі витрати на дрони і набої. Доречі, а хмельницька Крупа теж отримає зєлініу тисячу?
30.10.2024 18:30 Відповісти
Сказано "все" - значит все.
30.10.2024 18:38 Відповісти
Зе-марафон складають промосковські "Інтер", "Г**но+Г**но", "Україна"(Ахметова") і окремі ведучі "НАШ", "Ньюзван", "112".
30.10.2024 18:30 Відповісти
30.10.2024 18:33 Відповісти
Вибори
30.10.2024 18:52 Відповісти
Зате адженда була хороша. Колумбійська.
30.10.2024 19:52 Відповісти
Не смотрел но одобряю.
Дивився цю галіматню. Більше пів хвилини не витримував. Потім перестав тренувати силу волі.
30.10.2024 18:33 Відповісти
Теж саме, дивився кілька разів на початку вторгнення, а потім як в гімни " вскипит наш розум ...."
30.10.2024 18:55 Відповісти
Чого вони не в свої справи лізуть?
30.10.2024 18:35 Відповісти
Точно. Не їх же раком дрюкають в голову.
Їм то від того що? Вумному наріду нравитьця.
30.10.2024 18:41 Відповісти
за мародерство на ******** телелайнофоні Зєлі і її банді манагерів треба окремий термін ув'язнення..
30.10.2024 18:36 Відповісти
На святе замахнулисяяя!!!!
30.10.2024 18:36 Відповісти
а де цей маоафон , я его ще не разу не бачив , сижу в Телеграм і на Цензоре
30.10.2024 18:37 Відповісти
Треба телевізор, тюнет Т2 і пароль від Марахвона у місцевого коменданта
30.10.2024 18:41 Відповісти
А я то думаю , чого Зе та його шапіто брехали про кількість допомоги від союзників
Знали гниди , що готується подібне рішення , як і про те , що з такою корупцією та порушенням свободи слова у ЄС - зась
30.10.2024 18:38 Відповісти
Явамничегонедолжен
30.10.2024 18:40 Відповісти
Ясно що Вова проігнорує критику Євросоюзу тому що так йому накаже Єрмак, але для нього це суттєвий ляпас, по його его, чекаємо на його чергову нахабну відповідь Єврокомісії.
30.10.2024 18:42 Відповісти
Геть свої єввропейські ручіща від від свєточа правд.та плюралізьма...)))
30.10.2024 18:45 Відповісти
Усьо, кінець війні? Вже можна свободу слова впроваджувати?
30.10.2024 18:49 Відповісти
А як інакше..?
Коли з екрану всій країні локшину та шоу парять...
30.10.2024 19:12 Відповісти
У мене немає знайомих кто би дивився цей марафон. Або це замість кварталу, нова розважальна програма. Однак за таке бабло ліпше іноді мовчати. А гроші на військових витратити
30.10.2024 18:51 Відповісти
Чхати 🤡хтів на всі свої % ...він хоч і нелегітимний ,але плани пише ,між паузами плана, на кришталевому столі ... естетіка прийому плана , головне ,а там хоч крові по коліна ...
30.10.2024 18:52 Відповісти
без меді підтримки не було би "кварталу " без медіа підтримки не було би "зельца" без медіа підтримки не було б того в Україні 3,14сдєцаюкотрий сьогодні є
30.10.2024 18:54 Відповісти
О,ЄС садить Вову на шпагат...або демократія та свобода слова або траншів не буде...може хоч так дійде до "лідера"..
30.10.2024 19:11 Відповісти
Дивно.
Тільки в кварталі95 знають як потрібно мобілізувати країну в час війни.
Що робити на фронті, як організувати висвітлення життя країни,
куди і на що направити грошові потоки.
Невже під прикриттям "квартал95" країна готувала 30 років військових-полководців, розвідників дипломатів, вчених? Це просто якийсь фантастичний сценарій майбутнього фільму.
І ось настав їх зірковий час.
Навіть фуйло цього ще не зрозумів.
30.10.2024 19:40 Відповісти
Ви Грузії краще щось порадьте,бо тут "самі с усамі"(((
30.10.2024 20:09 Відповісти
Марафон знищив телебачення як засіб суспільного вісника.
30.10.2024 20:23 Відповісти
Зеленский вже відповів в стилі своєї бико-дипломатії "Я вам нічєво нє должен!"?
30.10.2024 20:30 Відповісти
Ніколи не дивився телемарахвон, але якщо він буде транслюватися англійською та німецькою мовами може й буде з нього якась користь...
Хто зна...
30.10.2024 20:46 Відповісти
Ти ба, навіть Європу заї.ав це телешмарофон, але Валодька ні пагодиться бо його переможний план включає в себе пиляння бюджету і через це п..дливе шапіто. Не одним асфальтом же виборювати перемогу!
30.10.2024 21:04 Відповісти
 
 