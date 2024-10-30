У Євросоюзі розкритикували телемарафон "Єдині новини" та закликали Україну до відновлення роботи мовників

Європейська комісія розкритикувала телемарафон "Єдині новини" і заявила, що Україна має працювати над відновленням плюралістичного медіаландшафту.

Про це йдеться у звіті Єврокомісії, який аналізує прогрес держав-кандидатів на вступ до ЄС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у звіті Брюссель висловив занепокоєння щодо фінансування телемарафону з держбюджету і його об’єктивності.

"У 2023 році український уряд інвестував державні кошти в проєкт телевізійного марафону. Варто переоцінити, чи є це найкращий майданчик для вільної дискусії", - йдеться у звіті.

Окрім цього, Єврокомісія висловилася і щодо роботи державного телеканалу "Рада". У документі зазначають, що основною метою роботи цього телеканалу мало б бути "поширення інформації про парламентську діяльність, у тому числі про роботу представників парламентської опозиції".

Звіт містить рекомендацію, яка закликає до "поступового відновлення прозорого та незалежного медіаландшафту", не прив’язуючи це до завершення воєнного стану.

Раніше міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький заявляв, що поки в Україні йде війна, марафон "Єдині новини" продовжуватиме свою роботу.

