Поки йде війна, нам потрібен "Єдиний марафон", - міністр культури Точицький.

Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький заявив, що поки в Україні йде війна, марафон "Єдині новини" продовжуватиме свою роботу.

Про це він сказав в інтерв’ю "Голосу Америки", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Поки є війна, нам потрібен Єдиний марафон. Він потрібен для того, щоб ми робили єдині підходи, які будуть розбивати пропаганду, яку робить Російська Федерація стосовно нас", - зазначив Точицький.

За словами міністра, "Єдині новини" можуть бути тією платформою, де можливо проговорювати та позбавлятися тих російських ворожих наративів, які були закладені в різні періоди розвитку України.

"Нам дуже важливо створити справді стратегічній комунікації сьогодення, не лише для зовнішнього світу, а й всередині. І без реального обговорення процесів, які відбуваються, буде доволі складно виграти цю війну", - додав Точицький.

Раніше повідомлялося, що у держбюджеті на 2025 рік усі соціальні виплати заморожені на тому ж рівні, а на телемарафон і канал "Рада" виділено 1,6 млрд грн.