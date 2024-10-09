Поки йде війна, нам потрібен "Єдиний марафон", - міністр культури Точицький
Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький заявив, що поки в Україні йде війна, марафон "Єдині новини" продовжуватиме свою роботу.
Про це він сказав в інтерв’ю "Голосу Америки", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Поки є війна, нам потрібен Єдиний марафон. Він потрібен для того, щоб ми робили єдині підходи, які будуть розбивати пропаганду, яку робить Російська Федерація стосовно нас", - зазначив Точицький.
За словами міністра, "Єдині новини" можуть бути тією платформою, де можливо проговорювати та позбавлятися тих російських ворожих наративів, які були закладені в різні періоди розвитку України.
"Нам дуже важливо створити справді стратегічній комунікації сьогодення, не лише для зовнішнього світу, а й всередині. І без реального обговорення процесів, які відбуваються, буде доволі складно виграти цю війну", - додав Точицький.
Раніше повідомлялося, що у держбюджеті на 2025 рік усі соціальні виплати заморожені на тому ж рівні, а на телемарафон і канал "Рада" виділено 1,6 млрд грн.
На міжнародним партнерам має рупор їхній бути розвернутий, а не на змобування українців
Замість того щоб проводити інформаційну політику для міжнародних партнерів маємо казна що
Ну всё сходится у нашего нарколыги
Кому это "нам"? Ни я, ни члены моей семьи этот Єдиний Марафон не смотрят и не смотрели.
Так что говори за себя и за тех, кому на этот Єдиний Марафон выделили сотни миллионов гривень.
Да, ещё на телеканал "Рада" тратят кучу денег, который не смотрят даже депутаты.
Нужен единый марафон? Хер с вами. Но почему запрещены все остальные каналы?
Вот тогда поймешь, что нам нужно.
Если выживешь...
Ще рік тому писали, що ЗЕлений марафон повністю порожняковий і аудиторія у нього ніяка. А значить і ефект від нього, якби він і був, мінімальний.
Тому навіть ці розповіді про контрпропаганду - повна дурня.