Поки йде війна, нам потрібен "Єдиний марафон", - міністр культури Точицький

Точицький заявив, що марафон

Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький заявив, що поки в Україні йде війна, марафон "Єдині новини" продовжуватиме свою роботу.

Про це він сказав в інтерв’ю "Голосу Америки", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Поки є війна, нам потрібен Єдиний марафон. Він потрібен для того, щоб ми робили єдині підходи, які будуть розбивати пропаганду, яку робить Російська Федерація стосовно нас", - зазначив Точицький.

За словами міністра, "Єдині новини" можуть бути тією платформою, де можливо проговорювати та позбавлятися тих російських ворожих наративів, які були закладені в різні періоди розвитку України.

"Нам дуже важливо створити справді стратегічній комунікації сьогодення, не лише для зовнішнього світу, а й всередині. І без реального обговорення процесів, які відбуваються, буде доволі складно виграти цю війну", - додав Точицький.

Раніше повідомлялося, що у держбюджеті на 2025 рік усі соціальні виплати заморожені на тому ж рівні, а на телемарафон і канал "Рада" виділено 1,6 млрд грн.

Топ коментарі
+120
поки йде війна, нам потрібні дрони та снаряди..., а інтерв'ю з квадроберами точно не на часі...
показати весь коментар
09.10.2024 14:09 Відповісти
+112
та ясно що "вам" потрібен.. нам, народу, не потрібен
показати весь коментар
09.10.2024 14:09 Відповісти
+73
Під* раси зелені !!!
показати весь коментар
09.10.2024 14:10 Відповісти
Пнх, тварина зелена!
показати весь коментар
09.10.2024 17:06 Відповісти
Ні! Обридло вже дивитися на тен марафон.....
показати весь коментар
09.10.2024 17:18 Відповісти
Не нам, а вам!
показати весь коментар
09.10.2024 17:35 Відповісти
Так він так і сказав 🤣
показати весь коментар
09.10.2024 17:49 Відповісти
кобздона пісню поставте і буде повний фарш ..и ленин такой маладой и юный актябрь впереди.. а ще ..прожектор перестройкі.. і масейчучка ведуча --- гончарова нехай веде ..очевідноє нєвєроятноє.. мазур буде вести ..будні соцреалізма.. а плінський програму ..паслєдній ухілянт..
показати весь коментар
09.10.2024 17:38 Відповісти
Владі це треба пояснювати не українцям, а міжнародним партнерам.
На міжнародним партнерам має рупор їхній бути розвернутий, а не на змобування українців
Замість того щоб проводити інформаційну політику для міжнародних партнерів маємо казна що
показати весь коментар
09.10.2024 17:49 Відповісти
Марафон, На марафоне, Марафонить - процесс непрерывного употребления наркотиков-стимуляторов в течение длительного времени, иногда до нескольких суток, зачастую без сна, зачастую с потерей ориентации во времени и пространстве.
Ну всё сходится у нашего нарколыги
показати весь коментар
09.10.2024 18:13 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2024 18:35 Відповісти
То забери його собі! Назавжди!
показати весь коментар
09.10.2024 18:39 Відповісти
Телемарафон не потрібен. Поверніть усі канали на Т-2 !
показати весь коментар
09.10.2024 18:49 Відповісти
Поки йде війна, нам потрібен "Єдиний марафон", - міністр культури Точицький.

Кому это "нам"? Ни я, ни члены моей семьи этот Єдиний Марафон не смотрят и не смотрели.
Так что говори за себя и за тех, кому на этот Єдиний Марафон выделили сотни миллионов гривень.
Да, ещё на телеканал "Рада" тратят кучу денег, который не смотрят даже депутаты.
показати весь коментар
09.10.2024 19:13 Відповісти
ПІДАР(И!
показати весь коментар
09.10.2024 19:24 Відповісти
В першу чергу нам потрібні дрони і боєкомплект, а марафон буде після перемоги!!!
показати весь коментар
09.10.2024 20:06 Відповісти
Млять.
Нужен единый марафон? Хер с вами. Но почему запрещены все остальные каналы?
показати весь коментар
09.10.2024 20:15 Відповісти
Забрехались так, що назад ходу не має! В мене одне питання, а де та перемога, яку зелена мерзота пропагувала, хотіли перемогти кацапів на 20-ти абрамсах?
показати весь коментар
09.10.2024 20:26 Відповісти
Ну вам то потрібен, то понятно )))
показати весь коментар
09.10.2024 20:32 Відповісти
Все правильно каже. Без телемарафону наш потужний незламний Лідер буде нікчемним закомплексованим тупим чмом. Ви хочете щоб з нашого Лідера порохоботи сміялися?🤪
показати весь коментар
09.10.2024 20:49 Відповісти
Ну так де ще похвалять? А як вибори?
показати весь коментар
09.10.2024 20:51 Відповісти
В дупу засуньте собі цю рекламу найвеличнішого говнокомандувача.
показати весь коментар
09.10.2024 21:56 Відповісти
Кто бы сомневался, что ИМ нужен. А нам?
показати весь коментар
09.10.2024 22:05 Відповісти
Міністр без культури? Слуга єрмаків?
показати весь коментар
09.10.2024 22:23 Відповісти
Точицький, пойди повоюй хотя бы месяц
Вот тогда поймешь, что нам нужно.
Если выживешь...
показати весь коментар
09.10.2024 22:59 Відповісти
Як кобилі менеджер по айті новаціям...
показати весь коментар
09.10.2024 23:16 Відповісти
А хто його дивиться?

Ще рік тому писали, що ЗЕлений марафон повністю порожняковий і аудиторія у нього ніяка. А значить і ефект від нього, якби він і був, мінімальний.

Тому навіть ці розповіді про контрпропаганду - повна дурня.
показати весь коментар
10.10.2024 01:50 Відповісти
будь-яка тупа дупа з-під опи бариги-єрмака буде розпиляти таке чи подібне лайно по етерам... нажаль, до кінця війни буде смердіти так або ще гірше
показати весь коментар
10.10.2024 14:58 Відповісти
