У бюджеті соцвиплати заморозили на тому ж рівні, а на телемарафон заклали 1,5 млрд грн, - Железняк
У держбюджеті на 2025 рік усі соціальні виплати заморожені на тому ж рівні, а на телемарафон і канал "Рада" виділено 1,6 млрд грн
Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Держбюджет-2025 і соцвиплати
"Що можна сказати - цьому бюджеті заморозили майже всі соціальні стандарти і показники", - написав він.
Зокрема:
- мінімальна зарплата – 8 тис. грн;
- прожитковий мінімум – 2920 грн;
- для держслужбовців - 2102 грн.
Держбюджет-2025 і телемарафон
За даними Железняка, видатки на телеканал "Рада" зменшили, але недостатньо. В наступному році на них хочуть витратити 78,2 млн грн….
А це менше, ніж минулого року (198 млн грн злили), але удвічі більше ніж до того, як ОП рейдернула канал.
Ну і на сам "Марафон" заклали як торік 1,5 млрд грн….
"Тобто загальна цифра, яку спустять в трубу буде 1,6 млрд грн", - резюмував нардеп.
Нагадаємо, напередодні уряд затвердив законопроєкт про держбюджет-2025. Зокрема, доходи бюджету наступного року очікуються на рівні 2 трлн грн, а видатки бюджету плануються на рівні 3,6 трлн грн.
Будь ласка, зачекайте...
От ще б якийсь закон вигадати, який би примушував всіх той Шмарофон дивитися.
Бо інакше любов до ЗЄрмаків ніяк не підтримати.
І тоді ніяки довідки про "овобожденія од фізкультури" не прокатять.
жрітє
45 000 дронів можно купити замість цього телевізійного лайна. 45 000 дронів - це як мінімум 45 000 збережених життів наших військових.
Владні клоуни і престидижитатори.
3,6:2×100=180%. Т.е гривну ожидать в пределах 45×1,8=81 грн за 1€?
А если серьезно, то курс конечно не абсолютно зависим, но учитывая повышение налоговой нагрузки и спада производства он получится именно таким.
Ніхто з притомних людей вже той марафон не дивиться . Навіть пенсіонери риються здебільшого в інтернеті . А про молодь і взагалі мови нема .
От "Хмарофон" то такий собі "собєз" по цим журналістам-телефедучим...
А я думала, що вона давно накивала п'ятами слідом за своїми подружками-Iрочкою колишнім прокурором за Януковича та Леночкою Бондаренко, які з її програм не вилазили, шмари.
А вона ще й досі тут воду каламутить.
Дуже хотiлось би це побачити,а ще перемогу та парад переможцiв
з Киева!
Халяву заморозити ще в 2022 році треба було