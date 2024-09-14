В бюджете соцвыплаты заморозили на том же уровне, а на телемарафон заложили 1,5 млрд грн, - Железняк
В госбюджете на 2025 год все социальные выплаты заморожены на том же уровне, а на телемарафон и канал "Рада" выделено 1,6 млрд грн.
Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Госбюджет-2025 и соцвыплаты
"Что можно сказать - в этом бюджете заморозили почти все социальные стандарты и показатели", - написал он.
В частности:
- минимальная зарплата - 8 тыс. грн;
- прожиточный минимум - 2920 грн;
- для госслужащих - 2102 грн.
Госбюджет-2025 и телемарафон
По данным Железняка, расходы на телеканал "Рада" уменьшили, но недостаточно. В следующем году на них хотят потратить 78,2 млн грн....
А это меньше, чем в прошлом году (198 млн грн слили), но вдвое больше чем до того, как ОП рейдернул канал.
Ну и на сам "Марафон" заложили как в прошлом году 1,5 млрд грн....
"То есть общая цифра, которую спустят в трубу, будет 1,6 млрд грн", - резюмировал нардеп.
Напомним, накануне правительство утвердило законопроект о госбюджете-2025. В частности, доходы бюджета следующего года ожидаются на уровне 2 трлн грн, а расходы бюджета планируются на уровне 3,6 трлн грн.
Пожалуйста, подождите...
От ще б якийсь закон вигадати, який би примушував всіх той Шмарофон дивитися.
Бо інакше любов до ЗЄрмаків ніяк не підтримати.
І тоді ніяки довідки про "овобожденія од фізкультури" не прокатять.
жрітє
45 000 дронів можно купити замість цього телевізійного лайна. 45 000 дронів - це як мінімум 45 000 збережених життів наших військових.
Владні клоуни і престидижитатори.
3,6:2×100=180%. Т.е гривну ожидать в пределах 45×1,8=81 грн за 1€?
А если серьезно, то курс конечно не абсолютно зависим, но учитывая повышение налоговой нагрузки и спада производства он получится именно таким.
Ніхто з притомних людей вже той марафон не дивиться . Навіть пенсіонери риються здебільшого в інтернеті . А про молодь і взагалі мови нема .
От "Хмарофон" то такий собі "собєз" по цим журналістам-телефедучим...
А я думала, що вона давно накивала п'ятами слідом за своїми подружками-Iрочкою колишнім прокурором за Януковича та Леночкою Бондаренко, які з її програм не вилазили, шмари.
А вона ще й досі тут воду каламутить.
Дуже хотiлось би це побачити,а ще перемогу та парад переможцiв
з Киева!
Халяву заморозити ще в 2022 році треба було