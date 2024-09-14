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госбюджет (1185) соцвыплаты (505) марафон (116)

В бюджете соцвыплаты заморозили на том же уровне, а на телемарафон заложили 1,5 млрд грн, - Железняк

Скільки заклали на телемарафон на 2025 рік

В госбюджете на 2025 год все социальные выплаты заморожены на том же уровне, а на телемарафон и канал "Рада" выделено 1,6 млрд грн.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Госбюджет-2025 и соцвыплаты

"Что можно сказать - в этом бюджете заморозили почти все социальные стандарты и показатели", - написал он.

В частности:

  • минимальная зарплата - 8 тыс. грн;
  • прожиточный минимум - 2920 грн;
  • для госслужащих - 2102 грн.

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Госбюджет-2025 и телемарафон

По данным Железняка, расходы на телеканал "Рада" уменьшили, но недостаточно. В следующем году на них хотят потратить 78,2 млн грн....

А это меньше, чем в прошлом году (198 млн грн слили), но вдвое больше чем до того, как ОП рейдернул канал.

Ну и на сам "Марафон" заложили как в прошлом году 1,5 млрд грн....

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"То есть общая цифра, которую спустят в трубу, будет 1,6 млрд грн", - резюмировал нардеп.

Напомним, накануне правительство утвердило законопроект о госбюджете-2025. В частности, доходы бюджета следующего года ожидаются на уровне 2 трлн грн, а расходы бюджета планируются на уровне 3,6 трлн грн.
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Топ комментарии
+52
Мафіозна шобла !!!
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14.09.2024 17:00
+41
Бо соцвиплати не потрібні, а Шмарафон потрібен всім. 😁

От ще б якийсь закон вигадати, який би примушував всіх той Шмарофон дивитися.
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14.09.2024 17:07
+39
Чому держава фінансує приватні телеканали, да ще і під час війни. Невже грошей так багато, що єдина проблема в країні - фінансова допомога олігархам. Може краще оті 1,5 млрд витратити на дрони?
45 000 дронів можно купити замість цього телевізійного лайна. 45 000 дронів - це як мінімум 45 000 збережених життів наших військових.
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14.09.2024 17:24
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Правила форума Совет форумчан
Мафіозна шобла !!!
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14.09.2024 17:00 Ответить
І марафон сурмить у фанфари, і Рада дуже рада!
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14.09.2024 17:00 Ответить
Тьфу , бл....
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14.09.2024 17:03 Ответить
Так отож
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14.09.2024 18:50 Ответить
оце від душі
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14.09.2024 19:09 Ответить
Бо соцвиплати не потрібні, а Шмарафон потрібен всім. 😁

От ще б якийсь закон вигадати, який би примушував всіх той Шмарофон дивитися.
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14.09.2024 17:07 Ответить
Ага, всім браслети, які це фіксують. Відійшов від телевізора - відразу прилітає тобі в дію рахунок на сплату штрафу. 10 штрафів - тоді вже наряд спецполіції, яка до буцигарні забирає..і вже примусово, в камері дивитись той марафон..
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14.09.2024 17:30 Ответить
Ну якось так.
Бо інакше любов до ЗЄрмаків ніяк не підтримати.
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14.09.2024 17:37 Ответить
Блін, ви не писал б цей комент, братія Подляка, що тут нишпорить часто,обов'язково по інстанціям доведуть.
І тоді ніяки довідки про "овобожденія од фізкультури" не прокатять.
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14.09.2024 18:38 Ответить
Ви натякаєте, що я їм ідею підкинула?
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14.09.2024 19:20 Ответить
Це вже роман Оврелла "1984", хоча схоже все йде до того.
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14.09.2024 18:52 Ответить
Мариночка, не пiдказуйте, будь ласка... 😁
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15.09.2024 12:44 Ответить
а шо я...
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15.09.2024 14:39 Ответить
Зєлю геть. Вибори. "Неначасі" нехай заштовхає собі в ОПу
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14.09.2024 17:12 Ответить
Сулівано, бережи себе хоча б трішки, тільки від ТЮльки тебе пропоносило як ти знову в альтернативну реальність впаялось.
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15.09.2024 11:32 Ответить
індекс борщу і пабіда в курську наше фсьо
жрітє
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14.09.2024 17:22 Ответить
Чому держава фінансує приватні телеканали, да ще і під час війни. Невже грошей так багато, що єдина проблема в країні - фінансова допомога олігархам. Може краще оті 1,5 млрд витратити на дрони?
45 000 дронів можно купити замість цього телевізійного лайна. 45 000 дронів - це як мінімум 45 000 збережених життів наших військових.
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14.09.2024 17:24 Ответить
Не задавайте наївних запитань (якщо це не сарказм). Олігархи в купі з зеєрмаковським шоблом і на майбутніх виборах вони добряче вкладуться тільки щоб утримати цю гниль при владі
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14.09.2024 18:21 Ответить
до кого питання?
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14.09.2024 18:51 Ответить
не держава, а держморди... Не приватні канали, а анали зе!анальних спонсорів та партнерів... Не війни, а військового стану імені зенапарда обрізаного і в макітрі теж.
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15.09.2024 11:37 Ответить
There is a video in support of Ukraine on Rashkin's website - from the Harris team, whoever deletes it... it's clear
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14.09.2024 17:38 Ответить
American election is the election for americans
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14.09.2024 18:07 Ответить
What a load of bollocks!
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14.09.2024 19:49 Ответить
З вашого % - го дозвілу, з 19 р... зеленські 🤡 -ни , роблять вас і досі ...
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14.09.2024 17:39 Ответить
Чогось здається, що спеціально роблять акцент на марафоні, забуваючи показати витрати на дороги, міфічні фортифікації та неіснуючі дрони. Певно марафон то копійки у порівнянні...
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14.09.2024 17:50 Ответить
Просрочений через кірюшу тут 90% вкраде ,а на людей йому начхати
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14.09.2024 17:53 Ответить
Помиляєтесь, якраз на людей йому і не начхати. Від людей він залежить і зробить для людей усе, що від нього залежить. Начхати йому на українців, які йому чужі і ненависні.
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15.09.2024 11:27 Ответить
Якщо дердава економить на моїх батьках пенсіонерах, я буду економити на самій державі і піду в тінь при цьому припинивши сплату податків. В цю гру можна грати вдвох, а не постійно бути ображеним громадянином
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14.09.2024 17:57 Ответить
Довго ж ви "зріли". Я вже там з 2008.
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14.09.2024 18:24 Ответить
Що хотіли - це і обрали в 2019-му. Що обрали - це і маєте. Все в ажурі.
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14.09.2024 18:02 Ответить
Отой марафон вже давно ніхто не дивиться. Хіба.. що в селах де немає інтернету...
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14.09.2024 18:19 Ответить
Ще ті кому сімдесят +, їм можна локшину чипляти.
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14.09.2024 18:29 Ответить
Логічне мислення у дитини формується до 9 років... Ще Чехов писав що "якщо в 20 років дурень то вже ніколи не порозумнішає". Це назавжди.
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14.09.2024 18:34 Ответить
моїй мамі 81, вона той гімноМарафон не дивиться років 2. Каже що брешуть , як брехали комуняки
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15.09.2024 11:33 Ответить
мудра жінка, здоров'я їй.
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15.09.2024 11:39 Ответить
Ось тільки не треба з пенсіонерів робити ідіотів... Мені 72 роки голосувала за Порошенка, а з 73% ідіотів у своїй більшості молодь. Пенсіонери голосували за зелю, оскільки їм сказали діти. Розмовляла з деякими пенсами...
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15.09.2024 12:53 Ответить
Ага, щас...
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15.09.2024 12:54 Ответить
телешмара которую никто не слушает
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14.09.2024 18:23 Ответить
Лиш би наш потужний Лідер був здоровий, і менеджер його Єрмак і воїн хоробрий Татаров! Амінь!
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14.09.2024 18:34 Ответить
Бл.ді тупо обкрадають країну виродкі. І всіх похеру. Зеленський ТИ кончане мудило горіти тобі **** в пеклі і твоїм не до менеджерам чмо кварталівське
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14.09.2024 18:37 Ответить
1,5 млрд то фігня, впродовж року ще півмільярда чи мільярд додадуть і повірте знайдуть аргументи.
Владні клоуни і престидижитатори.
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14.09.2024 18:42 Ответить
А хто ж вождю буде зад лизати ,коли не буде гівномарафону
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14.09.2024 18:42 Ответить
Нагадаємо, що у листопаді 2020 року Подоляк повідомив, що Офіс президента створює пул блогерів, які в соціальних мережах говоритимуть про позитивні тренди у внутрішній політиці...Вони залишаться...
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14.09.2024 18:54 Ответить
********* є держслужбовцями. То ж нехай і живуть на 2100 в місць. Взагалі не бачу проблем дотримуватись бюджета
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14.09.2024 18:49 Ответить
Тєлемарахвон життєво потрібен цій владі як спосіб підтримки рейтнгу задурюючи людей...причому за гроші самих людей...зелена шобла жирує...
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14.09.2024 18:51 Ответить
тупий криворіжський рагуль тупо знущається з людей
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14.09.2024 19:07 Ответить
Там цілі курси були в Трускавці
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14.09.2024 20:02 Ответить
зеСуки
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14.09.2024 19:08 Ответить
2 трлн грн, а расходы бюджета планируются на уровне 3,6 трлн Источник:
3,6:2×100=180%. Т.е гривну ожидать в пределах 45×1,8=81 грн за 1€?
А если серьезно, то курс конечно не абсолютно зависим, но учитывая повышение налоговой нагрузки и спада производства он получится именно таким.
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14.09.2024 19:08 Ответить
Ну треба ж комусь підтримувати коки зєд'єрмакам.
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14.09.2024 19:30 Ответить
Гроші викинуті на вітер .
Ніхто з притомних людей вже той марафон не дивиться . Навіть пенсіонери риються здебільшого в інтернеті . А про молодь і взагалі мови нема .
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14.09.2024 19:34 Ответить
З початком війни багато журналістів (ведучих "обличч" впершу шергу -- залишились без роботи -- пригадайте Натаху Влащенко...
От "Хмарофон" то такий собі "собєз" по цим журналістам-телефедучим...
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14.09.2024 20:06 Ответить
Вона і зараз веде свою програму: "Влада з Влащенко" І до неї ще нормальні люди ходять на інтерв'ю.
А я думала, що вона давно накивала п'ятами слідом за своїми подружками-Iрочкою колишнім прокурором за Януковича та Леночкою Бондаренко, які з її програм не вилазили, шмари.
А вона ще й досі тут воду каламутить.
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14.09.2024 22:23 Ответить
так це в Ютубі, не на телебаченні, я от за що кажу!
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15.09.2024 16:33 Ответить
А що зараз багато людей в Україні дивиться марафон на букву Гe? А я думала, що люди порозумнішали за цю війну, а виявляється ні. Погано.
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17.09.2024 08:16 Ответить
Треба більше мила, щоб народу голови промивати!
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14.09.2024 19:51 Ответить
Усім кому не фатає - добро пожалувать в доставку глово
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14.09.2024 20:01 Ответить
Отже на виплату нещасних двух тисяч ВПО грошей нема,а на цю херню яку нормальна людина вже не дивитця є. Під.........си !!!!!!
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14.09.2024 21:37 Ответить
ну, яхоч паржу разом із 73%. це, здається, вперше, коли просто радієш за них
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14.09.2024 22:24 Ответить
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14.09.2024 22:34 Ответить
Сцуки зелені, коли вже у них через пельку полізе!!!! Мразота!!!
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14.09.2024 22:35 Ответить
Таки гниди зелені! Прийде час- за все відповісте...
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14.09.2024 23:15 Ответить
Маю надiю, що так буде та я доживу до цього часу (72 роки)...
Дуже хотiлось би це побачити,а ще перемогу та парад переможцiв
з Киева!
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15.09.2024 13:00 Ответить
Телеперемога наше всьо!
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15.09.2024 03:17 Ответить
Я так розумію, що на війну не хватає, на виплати військовим не хватає, на зарплату вчителям "4 тисячі баксів" тим більше не хватає - а на зелений пізд...ж знайшлися. Зелені гниди вперто пробивають дно, надіюсь там і залишаться...
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15.09.2024 05:45 Ответить
народ вибивають під звуки марафону
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15.09.2024 06:00 Ответить
Популісти навіть під час війни не припиняють піаритися на пролетарях...
Халяву заморозити ще в 2022 році треба було
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15.09.2024 06:46 Ответить
Вкид МараХвон это так, для кругов на воде. Как будут финансировать дефицит бюджета в 1/3 ? Никто не хочет объяснить?
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15.09.2024 07:43 Ответить
Недолугі виродки...вони навіть знаючи що його не дивляться продовжують фінансувати ...
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15.09.2024 08:26 Ответить
а куди там можна витратити 1,5 лярда грн??? які тоді у журнашлюх зєлі зарплати? особливо у мусійчучки???
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15.09.2024 08:51 Ответить
Як соцвиплати то нам долю під ніс,нам свіжі податки і акцизи.А підняти зарплати треба депутатам,суддям,прокурорам,ментам,СБУ,набу,сап,дбр і іншим "борцям" з корупцією.
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15.09.2024 11:07 Ответить
Засуньте ті 1,5 лярда Мосейчук в задницю! Видно жлоб Коломойський мало платить за службу...
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15.09.2024 12:14 Ответить
Зелені під@ри...
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15.09.2024 13:06 Ответить
 
 