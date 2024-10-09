РУС
Новости
9 258 128

Пока идет война, нам нужен "Единый марафон", – министр культуры Точицкий

Точицький заявив, що марафон

Министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий заявил, что пока в Украине идет война, марафон "Единые новости" будет продолжать свою работу.

Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки", сообщает Цензор.НЕТ.

"Пока есть война, нам нужен Единый марафон. Он нужен для того, чтобы мы делали единые подходы, которые будут разбивать пропаганду, которую делает Российская Федерация в отношении нас", - отметил Точицкий.

По словам министра, "Единые новости" могут быть той платформой, где возможно проговаривать и избавляться от тех российских враждебных нарративов, которые были заложены в разные периоды развития Украины.

"Нам очень важно создать действительно стратегическую коммуникацию настоящего, не только для внешнего мира, но и внутри. И без реального обсуждения процессов, которые происходят, будет довольно сложно выиграть эту войну", - добавил Точицкий.

Ранее сообщалось, что в госбюджете на 2025 год все социальные выплаты заморожены на том же уровне, а на телемарафон и канал "Рада" выделено 1,6 млрд грн.

Автор: 

телевидение (900) марафон (123) Точицкий Николай (76)
Топ комментарии
+120
поки йде війна, нам потрібні дрони та снаряди..., а інтерв'ю з квадроберами точно не на часі...
09.10.2024 14:09 Ответить
+112
та ясно що "вам" потрібен.. нам, народу, не потрібен
09.10.2024 14:09 Ответить
+73
Під* раси зелені !!!
09.10.2024 14:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Пнх, тварина зелена!
09.10.2024 17:06 Ответить
Ні! Обридло вже дивитися на тен марафон.....
09.10.2024 17:18 Ответить
Не нам, а вам!
09.10.2024 17:35 Ответить
Так він так і сказав 🤣
09.10.2024 17:49 Ответить
кобздона пісню поставте і буде повний фарш ..и ленин такой маладой и юный актябрь впереди.. а ще ..прожектор перестройкі.. і масейчучка ведуча --- гончарова нехай веде ..очевідноє нєвєроятноє.. мазур буде вести ..будні соцреалізма.. а плінський програму ..паслєдній ухілянт..
09.10.2024 17:38 Ответить
Владі це треба пояснювати не українцям, а міжнародним партнерам.
На міжнародним партнерам має рупор їхній бути розвернутий, а не на змобування українців
Замість того щоб проводити інформаційну політику для міжнародних партнерів маємо казна що
09.10.2024 17:49 Ответить
Марафон, На марафоне, Марафонить - процесс непрерывного употребления наркотиков-стимуляторов в течение длительного времени, иногда до нескольких суток, зачастую без сна, зачастую с потерей ориентации во времени и пространстве.
Ну всё сходится у нашего нарколыги
09.10.2024 18:13 Ответить
09.10.2024 18:35 Ответить
То забери його собі! Назавжди!
09.10.2024 18:39 Ответить
Телемарафон не потрібен. Поверніть усі канали на Т-2 !
09.10.2024 18:49 Ответить
Поки йде війна, нам потрібен "Єдиний марафон", - міністр культури Точицький.

Кому это "нам"? Ни я, ни члены моей семьи этот Єдиний Марафон не смотрят и не смотрели.
Так что говори за себя и за тех, кому на этот Єдиний Марафон выделили сотни миллионов гривень.
Да, ещё на телеканал "Рада" тратят кучу денег, который не смотрят даже депутаты.
09.10.2024 19:13 Ответить
ПІДАР(И!
09.10.2024 19:24 Ответить
В першу чергу нам потрібні дрони і боєкомплект, а марафон буде після перемоги!!!
09.10.2024 20:06 Ответить
Млять.
Нужен единый марафон? Хер с вами. Но почему запрещены все остальные каналы?
09.10.2024 20:15 Ответить
Забрехались так, що назад ходу не має! В мене одне питання, а де та перемога, яку зелена мерзота пропагувала, хотіли перемогти кацапів на 20-ти абрамсах?
09.10.2024 20:26 Ответить
Ну вам то потрібен, то понятно )))
09.10.2024 20:32 Ответить
Все правильно каже. Без телемарафону наш потужний незламний Лідер буде нікчемним закомплексованим тупим чмом. Ви хочете щоб з нашого Лідера порохоботи сміялися?🤪
09.10.2024 20:49 Ответить
Ну так де ще похвалять? А як вибори?
09.10.2024 20:51 Ответить
В дупу засуньте собі цю рекламу найвеличнішого говнокомандувача.
09.10.2024 21:56 Ответить
Кто бы сомневался, что ИМ нужен. А нам?
09.10.2024 22:05 Ответить
Міністр без культури? Слуга єрмаків?
09.10.2024 22:23 Ответить
Точицький, пойди повоюй хотя бы месяц
Вот тогда поймешь, что нам нужно.
Если выживешь...
09.10.2024 22:59 Ответить
Як кобилі менеджер по айті новаціям...
09.10.2024 23:16 Ответить
А хто його дивиться?

Ще рік тому писали, що ЗЕлений марафон повністю порожняковий і аудиторія у нього ніяка. А значить і ефект від нього, якби він і був, мінімальний.

Тому навіть ці розповіді про контрпропаганду - повна дурня.
10.10.2024 01:50 Ответить
будь-яка тупа дупа з-під опи бариги-єрмака буде розпиляти таке чи подібне лайно по етерам... нажаль, до кінця війни буде смердіти так або ще гірше
10.10.2024 14:58 Ответить
Страница 2 из 2
 
 