Пока идет война, нам нужен "Единый марафон", – министр культуры Точицкий
Министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий заявил, что пока в Украине идет война, марафон "Единые новости" будет продолжать свою работу.
Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки", сообщает Цензор.НЕТ.
"Пока есть война, нам нужен Единый марафон. Он нужен для того, чтобы мы делали единые подходы, которые будут разбивать пропаганду, которую делает Российская Федерация в отношении нас", - отметил Точицкий.
По словам министра, "Единые новости" могут быть той платформой, где возможно проговаривать и избавляться от тех российских враждебных нарративов, которые были заложены в разные периоды развития Украины.
"Нам очень важно создать действительно стратегическую коммуникацию настоящего, не только для внешнего мира, но и внутри. И без реального обсуждения процессов, которые происходят, будет довольно сложно выиграть эту войну", - добавил Точицкий.
Ранее сообщалось, что в госбюджете на 2025 год все социальные выплаты заморожены на том же уровне, а на телемарафон и канал "Рада" выделено 1,6 млрд грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На міжнародним партнерам має рупор їхній бути розвернутий, а не на змобування українців
Замість того щоб проводити інформаційну політику для міжнародних партнерів маємо казна що
Ну всё сходится у нашего нарколыги
Кому это "нам"? Ни я, ни члены моей семьи этот Єдиний Марафон не смотрят и не смотрели.
Так что говори за себя и за тех, кому на этот Єдиний Марафон выделили сотни миллионов гривень.
Да, ещё на телеканал "Рада" тратят кучу денег, который не смотрят даже депутаты.
Нужен единый марафон? Хер с вами. Но почему запрещены все остальные каналы?
Вот тогда поймешь, что нам нужно.
Если выживешь...
Ще рік тому писали, що ЗЕлений марафон повністю порожняковий і аудиторія у нього ніяка. А значить і ефект від нього, якби він і був, мінімальний.
Тому навіть ці розповіді про контрпропаганду - повна дурня.