В эфире телемарафона "Единые новости" ведущий взял комментарий у "квадроберки". ВИДЕО

В эфире телемарафона "Единые новости" ведущий взял комментарий у блогера Аннеты Барсовны, которая представилась "квадроберкой".

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео сейчас распространяется по сети.

В разговоре с телеведущим Аннета Барсовна заявила, что "люди - это квадроберы, а квадроберы - люди".

Напомним, ранее мы писали о том, что более половины украинцев считает, что единый телемарафон сейчас является неактуальным. В то же время лишь 7,7% считают, что телемарафон не потерял актуальности.

Также ранее стало известно, что в госбюджете на 2025 год все социальные выплаты заморожены на том же уровне, а на телемарафон и канал "Рада" выделено 1,6 миллиардов гривен.

Также смотрите: Свет исчез во время прямого эфира телемарафона. ВИДЕО

Автор: 

новости (293) Украина (45101) телевидение (900) марафон (123)
Топ комментарии
+83
І на оцне гівно ідуть шалені гроши з наших кишен! А Армія не дотримує озброєня та бк.
07.10.2024 17:43 Ответить
+55
Вони сміються над нами. Хто заперечить?
07.10.2024 17:41 Ответить
+51
І на цю херню йдуть наші податки.
07.10.2024 17:43 Ответить
Еволюція сапієнс в Україні завершилась. Пішов зворотній відлік
07.10.2024 18:44 Ответить
Це трапилось ще в 2019му.
07.10.2024 19:02 Ответить
Були готи, панки, хіппі, металлісти.... і про них усіх можна почитати в Вікіпедії, бо з реального життя 99% цього зникло. Тепер от квадробобери.
Але що цікаво, нікого в Україні це майже не турбувало, аж поки..... не рвонули крепи в Расєї! Там начебто навіть закон готують про заборону. І от цікаво, першими в усіляких українських чатах почали волати ....так, так на російській мові. Як на мене абсолютно зрозуміло, з яких ЗМІ вони черпають натхнення.
Коли Україною почало йти гниле рашистське АУЄ, то це не турбувало так різних культурно кажучи "активних громадян", бо не турбувало і їх кумирі - Соловйова і Ко.
P.S. Краще не з квадробереами боріться, а з тим, що діти ходять по вулицях і матюкаються, як зек зі стажем. але це чомусь не так хвилює, як дитина з маскою кішки.
07.10.2024 18:45 Ответить
У цівілізованих країнах панки, хіппі та металисти нікуди не зникали. Концерти та фестівалі збирають повни зали, а квітки на них можуть перевищіти 1к баксів, бо фани можуть собі дозволити. Є навіть фестиваль https://en.wikipedia.org/wiki/70000_Tons_of_Metal 70000 Tons of Metal на круїзному лайнері.
07.10.2024 19:59 Ответить
Я вперше дізнався про АУЄ на цьому сайті від коментаторів. Тут взагалі дуже багато речей і подробиць про рашку, про які ніде більше не дізнаєшся.
07.10.2024 20:00 Ответить
Ну, ірокези я інколи, рідко, правда, й досі можу побачити в своєму провінційному містечку, а от квадробера ще не доводилося.
08.10.2024 01:02 Ответить
какую только хню не будешь нести за бронь...
07.10.2024 18:48 Ответить
ну, бидлу подобається, що ж воно вдієш?
07.10.2024 19:01 Ответить
Ви чекали від кавеенщиків чогось іншого?
07.10.2024 19:08 Ответить
Щоб срати в обличчя дебілів, потрібен відповідний матеріал.
07.10.2024 19:51 Ответить
Да почитайте, мудилы, прежде чем нести муйню!
"Засновником субкультури вважається японець https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D1%96_%D0%86%D1%82%D0%BE Кенічі Іто . Дитиною з нього глузували та вважали схожим на мавпу. Коли Іто виріс, то почав вивчав особливості поведінки мавп, та швидко бігати навкарачки. Японець постійно покращував свій результат в стометрівці навкарачки: від 18,58 сек у 2008 році до 15,71 сек 2015 року. Його техніка бігу привернула увагу американських фітнес-тренерів, що започаткували тренування «в стилі тварин», які поєднували https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0 йогу , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81 пілатес , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B0 стретчинг тощо. Цей тип фізичних вправ отримав назву «квадробіка», від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. quattuor («чотири») та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. aerobics («аеробіка»)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-:0-5 [5] .

У 2020-ті роки з'явилася https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 субкультура «квадроберів», переважно підлітків та дітей, які не змагаються у фізичних вправах на швидкість, але використовують тематичний реквізит, такий як маски, рукавички у формі лапок, штучні хвости, та імітують зовнішність та спосіб пересування тваринhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-:0-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-6 [6] .
07.10.2024 19:55 Ответить
на ЦН коментатори не дуже толерантні і політкоректні. ваші пояснення їм не цікаві
07.10.2024 22:25 Ответить
Ти вже гавкаєш чи нявкаєш?
08.10.2024 00:11 Ответить
А тебе какое дело? Ты борец за скрепы?
08.10.2024 10:22 Ответить
О бачу ……. на собачій😂😂😂
08.10.2024 13:43 Ответить
73 процента кквадроперов выбрали клоуна во время войны,дебилы,жрите,не подавитесь.
07.10.2024 20:16 Ответить
а що далі ? взяти інтерв'ю у "побачу руками, патрогаю глазамі"? он проста так фидіт етот мір. а далі, що у ****** спитати, як цей чорт бачить цей світ? та йдіть під три чорти з вашою толерастію
07.10.2024 20:39 Ответить
під три чорти це нове збочення - гарно, що у нас є квадрокоптери! а далі хай працює алгебра зі скороченням, щоб не писати зайві квадро чи ще щось?
люди як тварини, ****** скажені звірі, як на рф...гм...який гарний тотемічний культ - схоже секта рос. порнославія буде в захваті!
07.10.2024 20:46 Ответить
Очень познавательно , интересно , но ни куя не понял...
07.10.2024 20:55 Ответить
Самка кандібобера...

07.10.2024 21:05 Ответить
😂
07.10.2024 21:45 Ответить
Принаймні, автівки ЗСУ не палять і то добре
07.10.2024 22:38 Ответить
Ну так навкають . Пока . І то добре.
07.10.2024 23:53 Ответить
Давно пора закрити цей прогнивший марафон.Не вистачало ще популяризовувати ще цю субкультуру. Щоб українці виросли не сильною нацією, а.якимось психами.
07.10.2024 22:34 Ответить
Вже пишуть що в Одесі два курвабобєр обгавкали жінку і покусали її
08.10.2024 00:26 Ответить
.. собачку ( щось цензор "ковтає " слова)
08.10.2024 00:27 Ответить
я вбачаю три причини, чому людина стає квадробером:

мама багато пила під час вагітності;

мама народжувала стоячи, дитинку не встигли упіймати й вона впала голівкою на підлогу пологової зали;

мама з татом рідні брат і сестра.
08.10.2024 07:28 Ответить
