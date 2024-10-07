В эфире телемарафона "Единые новости" ведущий взял комментарий у "квадроберки". ВИДЕО

В эфире телемарафона "Единые новости" ведущий взял комментарий у блогера Аннеты Барсовны, которая представилась "квадроберкой".

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео сейчас распространяется по сети.

В разговоре с телеведущим Аннета Барсовна заявила, что "люди - это квадроберы, а квадроберы - люди".

Напомним, ранее мы писали о том, что более половины украинцев считает, что единый телемарафон сейчас является неактуальным. В то же время лишь 7,7% считают, что телемарафон не потерял актуальности.

Также ранее стало известно, что в госбюджете на 2025 год все социальные выплаты заморожены на том же уровне, а на телемарафон и канал "Рада" выделено 1,6 миллиардов гривен.

Также смотрите: Свет исчез во время прямого эфира телемарафона. ВИДЕО