Свет исчез во время прямого эфира телемарафона. ВИДЕО
В прямом эфире телемарафона "Единые новости" выключился свет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ведущая новостей прекратила вещание сразу, как в студии стало темно. В эфире как раз шла речь о заявлении президента Украины Владимира Зеленского.
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У таких студях не може НЕ бути паралельного забезпечення електрикою. Просто НЕ може НЕ бути.
Знов хуцпа від ЗЕлуп.
"Паралельне живлення" може бути хіба у вас в ноутбуці, коли батарея підхоплює живлення через діод, який відкривається за 10 наносекунд
Якщо вже навіть марахвон влада не може забезпечити системою безперебійного живлення , то що вже казати за лікарні та критичну інфраструктуру .
Офшори й банк Ватикану.
І вони серед житлових будинків..