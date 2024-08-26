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Свет исчез во время прямого эфира телемарафона. ВИДЕО

В прямом эфире телемарафона "Единые новости" выключился свет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ведущая новостей прекратила вещание сразу, как в студии стало темно. В эфире как раз шла речь о заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По всей стране ввели экстренные отключения света

Автор: 

эфир (56) телевидение (897) отключение света (423)


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Топ комментарии
+54
Назад вмикати не треба.
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26.08.2024 10:19
+42
Хоч якийсь позитив
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26.08.2024 10:19
+32
Незламно!
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26.08.2024 10:18
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Потужно.
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26.08.2024 10:18 Ответить
Незламно!
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26.08.2024 10:18 Ответить
це +.
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26.08.2024 10:18 Ответить
Так вот какой был решительный ответ которым пригрозил Путин.
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26.08.2024 10:18 Ответить
Хоч якийсь позитив
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26.08.2024 10:19 Ответить
Де той уйобок, яркий за це відповідає? Вчора тільки паляницею хизувався. Подавився нею?
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26.08.2024 10:20 Ответить
Назад вмикати не треба.
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26.08.2024 10:19 Ответить
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26.08.2024 10:22 Ответить
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26.08.2024 10:29 Ответить
Мда !!! гарпґантоване живлення зе-телелохотрону на "рівні", в принципі як і усе в Україні до чого причетна зебільна зе-влада останні 5 років ...
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26.08.2024 10:19 Ответить
Це знак
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26.08.2024 10:20 Ответить
Карма...
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26.08.2024 10:20 Ответить
До чого тут карма? Не дала прогундосити чергове звернення? Це дріб'язково як для карми.
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26.08.2024 10:33 Ответить
"У прямому ефірі телемарафону "Єдині новини" вимкнулося світло." (с) - економія електрики? Господарський підхід до справи! Схвалюю.
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26.08.2024 10:21 Ответить
V haroshem meste zniklo svitlo .....
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26.08.2024 10:21 Ответить
Це гра на публіку, щоб потім вимикати світло і баражити ним там і сям.
У таких студях не може НЕ бути паралельного забезпечення електрикою. Просто НЕ може НЕ бути.
Знов хуцпа від ЗЕлуп.
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26.08.2024 10:22 Ответить
там проблема не у паралельному, читай резервному живлення, там проблема в банальних UPS відповідної потужності, для забезпечення короткочасної роботи, як правило від 0.5 хв. до 5 хв., усього критичного обладнання студії, зв'язку, і тд.тп., при переході на резервне живлення !!!
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26.08.2024 10:27 Ответить
Не існує ніякого "паралельного живлення" для таких потужностей. Погугліть, що таке АВР і час його спрацювання. Або погугліть час запуску генератора та вихід його на номінальні параметри

"Паралельне живлення" може бути хіба у вас в ноутбуці, коли батарея підхоплює живлення через діод, який відкривається за 10 наносекунд
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26.08.2024 10:36 Ответить
зараз ВР дофінансує марафон на десяток мільйонів на генератори
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26.08.2024 10:22 Ответить
Хай би зник телемарафон назавжди, а світло нехай повернеться!
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26.08.2024 10:22 Ответить
Какое событие,если бы не сказали,то никто бы не узнал.
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26.08.2024 10:23 Ответить
Можна більше не вмикати телемарафон, толку як з козла молока. Гроші на вітер.
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26.08.2024 10:24 Ответить
Для преЗЕдента, єрмака і татарова від Марафону толк є. А без Марафону може початись очистка сірої речовини, схожої на мозок, в черепушках зефанів.
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26.08.2024 10:30 Ответить
"президента Україн". ну значить вже поділили. будєм подождать коли об'явлють фараоном верхньої та нижньої України з врученням обох корон на його головку.
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26.08.2024 10:24 Ответить
Ви забули, що "ми всі зараз президенти" (С) ?
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26.08.2024 11:14 Ответить
мільярд гігават
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26.08.2024 10:24 Ответить
Зрозуміло . Підготовка до зими йде повним ходом .
Якщо вже навіть марахвон влада не може забезпечити системою безперебійного живлення , то що вже казати за лікарні та критичну інфраструктуру .
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26.08.2024 10:24 Ответить
Без суфлера навіть речення договорити нездатна. Нуль імпровізації.
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26.08.2024 10:26 Ответить
Ой же бідося для ЗЕбобіків. Якже вони будуть від ''найчесніших'' новин. Ломка почнетьсч
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26.08.2024 10:26 Ответить
Совпадєніє?
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26.08.2024 10:30 Ответить
На святоє позарілісь
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26.08.2024 10:37 Ответить
рашистський нелюд дав цієї ночі відповідь на "потужні словесні атаки на його "куйлово- рашистську низість "зезедента" України , який своїми "потужними словами" ,як собаку палкою дражнив рашистського пса, котрий цієї ночі вирішив кусати Україну і її народ , але не "зелену словесну палку" ,котра його дражнила пару днів перед тим...
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26.08.2024 10:32 Ответить
Якже я тепер знатиму новини про НАЙВЕЛИЧНІШОГО? От лишенько!
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26.08.2024 10:37 Ответить
Хотілось би про нього новини в некрологі почитати. Все інше не цікаво. Постійно або бреше, або маячню несе.
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26.08.2024 10:54 Ответить
а краще побачити десь повішаним на сповбі на Хрещатику !!!
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26.08.2024 11:37 Ответить
Я цю тьолку-ведучу взагалі вперше бачу. Так буває, коли ви не дивитесь телемарафон.
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26.08.2024 10:50 Ответить
Потужно. Терміново відрядити до телемарафона якусь АЕС, щоб у темряві святилося ім'я зеленського та його шобли.
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26.08.2024 10:50 Ответить
До АЕС треба єрмака примотати. До самісінького реактора. Тоді точно не поцілять.
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26.08.2024 10:56 Ответить
Ще краще було б навпаки.
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26.08.2024 10:56 Ответить
Той випадок, коли немає лиха без добра
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26.08.2024 11:00 Ответить
А де ж мільярди грошей на мараХВон, як що грошей на генератор електроенергії не вистачило???
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26.08.2024 11:08 Ответить
Це у Вас риторичне питання?

Офшори й банк Ватикану.
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26.08.2024 11:18 Ответить
Яка сумна новина!
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26.08.2024 11:58 Ответить
Краще б прямо туди влучило.
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26.08.2024 12:01 Ответить
Так начебто марафонять з кучи приміщень різних каналів..

І вони серед житлових будинків..
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26.08.2024 12:40 Ответить
А какая разніца
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26.08.2024 12:05 Ответить
Ніхто вже не дивится ці єдиномарафонні казочки. Телебачення придумали в США а реально померло воно в Україні.
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26.08.2024 16:17 Ответить
 
 