Свет исчез во время прямого эфира телемарафона. ВИДЕО

В прямом эфире телемарафона "Единые новости" выключился свет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ведущая новостей прекратила вещание сразу, как в студии стало темно. В эфире как раз шла речь о заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

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