Світло зникло під час прямого ефіру телемарафону. ВIДЕО
У прямому ефірі телемарафону "Єдині новини" вимкнулося світло.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ведуча новин припинила мовлення відразу, як у студії стало темно. В ефірі саме йшлося про заяву Президента України Володимира Зеленського.
Топ коментарі
+54 Деніс Войцеховський
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+42 Oleksii Magas
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+32 Isolda Peres
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У таких студях не може НЕ бути паралельного забезпечення електрикою. Просто НЕ може НЕ бути.
Знов хуцпа від ЗЕлуп.
"Паралельне живлення" може бути хіба у вас в ноутбуці, коли батарея підхоплює живлення через діод, який відкривається за 10 наносекунд
Якщо вже навіть марахвон влада не може забезпечити системою безперебійного живлення , то що вже казати за лікарні та критичну інфраструктуру .
Офшори й банк Ватикану.
І вони серед житлових будинків..