Світло зникло під час прямого ефіру телемарафону. ВIДЕО

У прямому ефірі телемарафону "Єдині новини" вимкнулося світло.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ведуча новин припинила мовлення відразу, як у студії стало темно. В ефірі саме йшлося про заяву Президента України Володимира Зеленського.

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