УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10368 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
10 280 49

Світло зникло під час прямого ефіру телемарафону. ВIДЕО

У прямому ефірі телемарафону "Єдині новини" вимкнулося світло.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ведуча новин припинила мовлення відразу, як у студії стало темно. В ефірі саме йшлося про заяву Президента України Володимира Зеленського.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": По всій країні запровадили екстрені відключення світла

Автор: 

ефір (17) телебачення (1170) відключення світла (1087)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+54
Назад вмикати не треба.
показати весь коментар
26.08.2024 10:19
+42
Хоч якийсь позитив
показати весь коментар
26.08.2024 10:19
+32
Незламно!
показати весь коментар
26.08.2024 10:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потужно.
показати весь коментар
26.08.2024 10:18 Відповісти
Незламно!
показати весь коментар
26.08.2024 10:18 Відповісти
це +.
показати весь коментар
26.08.2024 10:18 Відповісти
Так вот какой был решительный ответ которым пригрозил Путин.
показати весь коментар
26.08.2024 10:18 Відповісти
Хоч якийсь позитив
показати весь коментар
26.08.2024 10:19 Відповісти
Де той уйобок, яркий за це відповідає? Вчора тільки паляницею хизувався. Подавився нею?
показати весь коментар
26.08.2024 10:20 Відповісти
Назад вмикати не треба.
показати весь коментар
26.08.2024 10:19 Відповісти
показати весь коментар
26.08.2024 10:22 Відповісти
показати весь коментар
26.08.2024 10:29 Відповісти
Мда !!! гарпґантоване живлення зе-телелохотрону на "рівні", в принципі як і усе в Україні до чого причетна зебільна зе-влада останні 5 років ...
показати весь коментар
26.08.2024 10:19 Відповісти
Це знак
показати весь коментар
26.08.2024 10:20 Відповісти
Карма...
показати весь коментар
26.08.2024 10:20 Відповісти
До чого тут карма? Не дала прогундосити чергове звернення? Це дріб'язково як для карми.
показати весь коментар
26.08.2024 10:33 Відповісти
"У прямому ефірі телемарафону "Єдині новини" вимкнулося світло." (с) - економія електрики? Господарський підхід до справи! Схвалюю.
показати весь коментар
26.08.2024 10:21 Відповісти
V haroshem meste zniklo svitlo .....
показати весь коментар
26.08.2024 10:21 Відповісти
Це гра на публіку, щоб потім вимикати світло і баражити ним там і сям.
У таких студях не може НЕ бути паралельного забезпечення електрикою. Просто НЕ може НЕ бути.
Знов хуцпа від ЗЕлуп.
показати весь коментар
26.08.2024 10:22 Відповісти
там проблема не у паралельному, читай резервному живлення, там проблема в банальних UPS відповідної потужності, для забезпечення короткочасної роботи, як правило від 0.5 хв. до 5 хв., усього критичного обладнання студії, зв'язку, і тд.тп., при переході на резервне живлення !!!
показати весь коментар
26.08.2024 10:27 Відповісти
Не існує ніякого "паралельного живлення" для таких потужностей. Погугліть, що таке АВР і час його спрацювання. Або погугліть час запуску генератора та вихід його на номінальні параметри

"Паралельне живлення" може бути хіба у вас в ноутбуці, коли батарея підхоплює живлення через діод, який відкривається за 10 наносекунд
показати весь коментар
26.08.2024 10:36 Відповісти
зараз ВР дофінансує марафон на десяток мільйонів на генератори
показати весь коментар
26.08.2024 10:22 Відповісти
Хай би зник телемарафон назавжди, а світло нехай повернеться!
показати весь коментар
26.08.2024 10:22 Відповісти
Какое событие,если бы не сказали,то никто бы не узнал.
показати весь коментар
26.08.2024 10:23 Відповісти
Можна більше не вмикати телемарафон, толку як з козла молока. Гроші на вітер.
показати весь коментар
26.08.2024 10:24 Відповісти
Для преЗЕдента, єрмака і татарова від Марафону толк є. А без Марафону може початись очистка сірої речовини, схожої на мозок, в черепушках зефанів.
показати весь коментар
26.08.2024 10:30 Відповісти
"президента Україн". ну значить вже поділили. будєм подождать коли об'явлють фараоном верхньої та нижньої України з врученням обох корон на його головку.
показати весь коментар
26.08.2024 10:24 Відповісти
Ви забули, що "ми всі зараз президенти" (С) ?
показати весь коментар
26.08.2024 11:14 Відповісти
мільярд гігават
показати весь коментар
26.08.2024 10:24 Відповісти
Зрозуміло . Підготовка до зими йде повним ходом .
Якщо вже навіть марахвон влада не може забезпечити системою безперебійного живлення , то що вже казати за лікарні та критичну інфраструктуру .
показати весь коментар
26.08.2024 10:24 Відповісти
Без суфлера навіть речення договорити нездатна. Нуль імпровізації.
показати весь коментар
26.08.2024 10:26 Відповісти
Ой же бідося для ЗЕбобіків. Якже вони будуть від ''найчесніших'' новин. Ломка почнетьсч
показати весь коментар
26.08.2024 10:26 Відповісти
Совпадєніє?
показати весь коментар
26.08.2024 10:30 Відповісти
На святоє позарілісь
показати весь коментар
26.08.2024 10:37 Відповісти
рашистський нелюд дав цієї ночі відповідь на "потужні словесні атаки на його "куйлово- рашистську низість "зезедента" України , який своїми "потужними словами" ,як собаку палкою дражнив рашистського пса, котрий цієї ночі вирішив кусати Україну і її народ , але не "зелену словесну палку" ,котра його дражнила пару днів перед тим...
показати весь коментар
26.08.2024 10:32 Відповісти
Якже я тепер знатиму новини про НАЙВЕЛИЧНІШОГО? От лишенько!
показати весь коментар
26.08.2024 10:37 Відповісти
Хотілось би про нього новини в некрологі почитати. Все інше не цікаво. Постійно або бреше, або маячню несе.
показати весь коментар
26.08.2024 10:54 Відповісти
а краще побачити десь повішаним на сповбі на Хрещатику !!!
показати весь коментар
26.08.2024 11:37 Відповісти
Я цю тьолку-ведучу взагалі вперше бачу. Так буває, коли ви не дивитесь телемарафон.
показати весь коментар
26.08.2024 10:50 Відповісти
Потужно. Терміново відрядити до телемарафона якусь АЕС, щоб у темряві святилося ім'я зеленського та його шобли.
показати весь коментар
26.08.2024 10:50 Відповісти
До АЕС треба єрмака примотати. До самісінького реактора. Тоді точно не поцілять.
показати весь коментар
26.08.2024 10:56 Відповісти
Ще краще було б навпаки.
показати весь коментар
26.08.2024 10:56 Відповісти
Той випадок, коли немає лиха без добра
показати весь коментар
26.08.2024 11:00 Відповісти
А де ж мільярди грошей на мараХВон, як що грошей на генератор електроенергії не вистачило???
показати весь коментар
26.08.2024 11:08 Відповісти
Це у Вас риторичне питання?

Офшори й банк Ватикану.
показати весь коментар
26.08.2024 11:18 Відповісти
Яка сумна новина!
показати весь коментар
26.08.2024 11:58 Відповісти
Краще б прямо туди влучило.
показати весь коментар
26.08.2024 12:01 Відповісти
Так начебто марафонять з кучи приміщень різних каналів..

І вони серед житлових будинків..
показати весь коментар
26.08.2024 12:40 Відповісти
А какая разніца
показати весь коментар
26.08.2024 12:05 Відповісти
Ніхто вже не дивится ці єдиномарафонні казочки. Телебачення придумали в США а реально померло воно в Україні.
показати весь коментар
26.08.2024 16:17 Відповісти
 
 