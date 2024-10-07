В ефірі телемарафону "Єдині новини" ведучий взяв коментар у "квадроберки". ВIДЕО

В ефірі телемарафону "Єдині новини" ведучий взяв комендар у блогерки Аннети Барсівни, яка представилася "квадроберкою".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео нині шириться мережою.

В розмові з телеведучим Аннета Барсівна заявила, що "люди – це є квадробери, а квадробери – люди".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що більше половини українців вважає, що єдиний телемарафон наразі є неактуальним. Водночас лише 7,7% вважають, що телемарафон не втратив актуальності.

Також раніше стало відомо, що у держбюджеті на 2025 рік усі соціальні виплати заморожені на тому ж рівні, а на телемарафон і канал "Рада" виділено 1,6 мільярдів гривень.

