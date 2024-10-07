В ефірі телемарафону "Єдині новини" ведучий взяв коментар у "квадроберки". ВIДЕО
В ефірі телемарафону "Єдині новини" ведучий взяв комендар у блогерки Аннети Барсівни, яка представилася "квадроберкою".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео нині шириться мережою.
В розмові з телеведучим Аннета Барсівна заявила, що "люди – це є квадробери, а квадробери – люди".
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що більше половини українців вважає, що єдиний телемарафон наразі є неактуальним. Водночас лише 7,7% вважають, що телемарафон не втратив актуальності.
Також раніше стало відомо, що у держбюджеті на 2025 рік усі соціальні виплати заморожені на тому ж рівні, а на телемарафон і канал "Рада" виділено 1,6 мільярдів гривень.
Топ коментарі
+83 Старый зольдат
показати весь коментар07.10.2024 17:43 Відповісти Посилання
+55 Порохобандерівець
показати весь коментар07.10.2024 17:41 Відповісти Посилання
+51 Андрей Моисеенко #594341
показати весь коментар07.10.2024 17:43 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але що цікаво, нікого в Україні це майже не турбувало, аж поки..... не рвонули крепи в Расєї! Там начебто навіть закон готують про заборону. І от цікаво, першими в усіляких українських чатах почали волати ....так, так на російській мові. Як на мене абсолютно зрозуміло, з яких ЗМІ вони черпають натхнення.
Коли Україною почало йти гниле рашистське АУЄ, то це не турбувало так різних культурно кажучи "активних громадян", бо не турбувало і їх кумирі - Соловйова і Ко.
P.S. Краще не з квадробереами боріться, а з тим, що діти ходять по вулицях і матюкаються, як зек зі стажем. але це чомусь не так хвилює, як дитина з маскою кішки.
"Засновником субкультури вважається японець https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D1%96_%D0%86%D1%82%D0%BE Кенічі Іто . Дитиною з нього глузували та вважали схожим на мавпу. Коли Іто виріс, то почав вивчав особливості поведінки мавп, та швидко бігати навкарачки. Японець постійно покращував свій результат в стометрівці навкарачки: від 18,58 сек у 2008 році до 15,71 сек 2015 року. Його техніка бігу привернула увагу американських фітнес-тренерів, що започаткували тренування «в стилі тварин», які поєднували https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0 йогу , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81 пілатес , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B0 стретчинг тощо. Цей тип фізичних вправ отримав назву «квадробіка», від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. quattuor («чотири») та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. aerobics («аеробіка»)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-:0-5 [5] .
У 2020-ті роки з'явилася https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 субкультура «квадроберів», переважно підлітків та дітей, які не змагаються у фізичних вправах на швидкість, але використовують тематичний реквізит, такий як маски, рукавички у формі лапок, штучні хвости, та імітують зовнішність та спосіб пересування тваринhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-:0-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8#cite_note-6 [6] .
люди як тварини, ****** скажені звірі, як на рф...гм...який гарний тотемічний культ - схоже секта рос. порнославія буде в захваті!
мама багато пила під час вагітності;
мама народжувала стоячи, дитинку не встигли упіймати й вона впала голівкою на підлогу пологової зали;
мама з татом рідні брат і сестра.