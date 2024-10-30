РУС
В Евросоюзе раскритиковали талемарафон "Единые новости" и призвали Украину к возобновлению работы вещателей

Звіт Єврокомісії містить критику телемарафону

Европейская комиссия раскритиковала телемарафон "Единые новости" и заявила, что Украина должна работать над восстановлением плюралистического медиаландшафта.

Об этом говорится в отчете Еврокомиссии, который анализирует прогресс государств-кандидатов на вступление в ЕС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в отчете Брюссель выразил беспокойство относительно финансирования телемарафона из госбюджета и его объективности.

"В 2023 году украинское правительство инвестировало государственные средства в проект телевизионного марафона. Стоит переоценить, является ли это лучшая площадка для свободной дискуссии", - говорится в отчете.

Кроме этого, Еврокомиссия высказалась и относительно работы государственного телеканала "Рада". В документе отмечают, что основной целью работы этого телеканала должно быть "распространение информации о парламентской деятельности, в том числе о работе представителей парламентской оппозиции".

Отчет содержит рекомендацию, которая призывает к "постепенному восстановлению прозрачного и независимого медиаландшафта", не привязывая это к завершению военного положения.

Ранее министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий заявлял, что пока в Украине идет война, марафон "Единые новости" будет продолжать свою работу.

Читайте также: Министр культуры заявил, что телемарафон продлится до конца войны с Россией. В этом году на него заложено 568 миллионов

+45
А хто ж тоді буде зеленому зад вилизувати. Рейтинг його впаде нижче плінтуса
30.10.2024 18:25
+29
Прийняв країну з Маріуполем, Бердянськом, Скадовськом, Сєвєродонецьком, Лисічанськом, Бахмутом, ..., ..., ..., найбільшою атомною станцією в Європі, ростом ВВП+4%, військом, ракетними програмами, 45млн+ громадянами, демократією та свободою слова.

Все просрав, здав, скасував ще й від корита тепер не відтягнеш!
30.10.2024 18:33
+27
Не обижайте бубочку, его самолюбие и нарциссимз нельзя не нефинансировать с бюджета
30.10.2024 18:24
Не обижайте бубочку, его самолюбие и нарциссимз нельзя не нефинансировать с бюджета
30.10.2024 18:24
"Слуга народа" льогким движением руки превращается..., превращается в...

"Украинскую мечту"

.
30.10.2024 18:46
А хто ж тоді буде зеленому зад вилизувати. Рейтинг його впаде нижче плінтуса
30.10.2024 18:25
Ленка з ермаком нехай лижуть. Мало бажаючих?
30.10.2024 18:28
Там сірьожа лєщєнко так лиже ,що марахвєт відпочиває.
30.10.2024 18:55
та ще й бабло з бюджету вимивати
30.10.2024 19:30
Хана телемарофону! - чи вистоіть під ударами Євросоюзу?😊
30.10.2024 18:26
там навколо цього марафєту потужна лінія дєрьмака-нєсуровкіна з всих зубів дракона шо були в країні вистроїна в три ешелони, так шо "євросоюзь нє пройдёть!"
30.10.2024 18:29
Спонсора не з руки розчаровувати
30.10.2024 18:32
Вистоїть. Зелені клали на рекомендації. Тим більш що це загрожує владі.
30.10.2024 18:29
Марафон "переїде" в Тєлєгу)
30.10.2024 18:38
А хто його взагалі дивиться? Я вже людина у віці 65 за плечима маю, але сам не дивлюся і мої знайомі теж не дивляться. Молодь? Сумніваюсь...
30.10.2024 19:02
Дивляться, ще й як дивляться. До кого не зайду працює телевізщор і на екрані шмарафон. Я не вмикаю телевізор з початку закриття телеканалів "Експрессо", "5-й" і "Прямий". Там хоч можна було побачити розумних і успішних людей з толковими думками, а на шмарафоні морди злочинців, які намалюються на екраніҐ, а через якийсь час або втікають з країни, або залягають тут на дно, або колишні риги, на яких немає місця для клейма. Така вся команда Погтужного. Як казав один мародер від слугориг "Тихо підуть в ліс".
30.10.2024 20:00
Ті канали, про які ви пишете, є у вільному доступі на супутнику, кабельному та IPTV. Їх не показують тільки в мережі наземного Т2. Це мережа ахмєтовського Зеонбуда.
30.10.2024 20:26
Приберіть вже той марахфон..

Скажене ж бабло в нього заривають!
30.10.2024 18:27
Нарешті ! Свинство зермаків помітили у Євросоюзі.
30.10.2024 18:27
Вони з початку помітили, але довго терпіли, але даже їхнього терпіння не вистачало
30.10.2024 18:58
"Агенты Кремля" сидят в этой Еврокомиссии!
30.10.2024 18:28
Точно, це потужне кацапське іпсо.
30.10.2024 18:46
Ні, порохоботи!
30.10.2024 18:59
Обідно.Не зацінили
30.10.2024 18:28
От як можна просити від союзників ракети і мільярди, якщо вони не можуть допроситись закриття граного зомбофону.
30.10.2024 18:28
"Зелений марафон" жере з бюджету більше, ніж всі витрати на дрони і набої. Доречі, а хмельницька Крупа теж отримає зєлініу тисячу?
30.10.2024 18:30
Сказано "все" - значит все.
30.10.2024 18:38
Зе-марафон складають промосковські "Інтер", "Г**но+Г**но", "Україна"(Ахметова") і окремі ведучі "НАШ", "Ньюзван", "112".
30.10.2024 18:30
Прийняв країну з Маріуполем, Бердянськом, Скадовськом, Сєвєродонецьком, Лисічанськом, Бахмутом, ..., ..., ..., найбільшою атомною станцією в Європі, ростом ВВП+4%, військом, ракетними програмами, 45млн+ громадянами, демократією та свободою слова.

Все просрав, здав, скасував ще й від корита тепер не відтягнеш!
30.10.2024 18:33
Вибори
30.10.2024 18:52
Зате адженда була хороша. Колумбійська.
30.10.2024 19:52
Не смотрел но одобряю.
Дивився цю галіматню. Більше пів хвилини не витримував. Потім перестав тренувати силу волі.
30.10.2024 18:33
Теж саме, дивився кілька разів на початку вторгнення, а потім як в гімни " вскипит наш розум ...."
30.10.2024 18:55
Чого вони не в свої справи лізуть?
30.10.2024 18:35
Точно. Не їх же раком дрюкають в голову.
Їм то від того що? Вумному наріду нравитьця.
30.10.2024 18:41
за мародерство на ******** телелайнофоні Зєлі і її банді манагерів треба окремий термін ув'язнення..
30.10.2024 18:36
На святе замахнулисяяя!!!!
30.10.2024 18:36
а де цей маоафон , я его ще не разу не бачив , сижу в Телеграм і на Цензоре
30.10.2024 18:37
Треба телевізор, тюнет Т2 і пароль від Марахвона у місцевого коменданта
30.10.2024 18:41
А я то думаю , чого Зе та його шапіто брехали про кількість допомоги від союзників
Знали гниди , що готується подібне рішення , як і про те , що з такою корупцією та порушенням свободи слова у ЄС - зась
30.10.2024 18:38
Явамничегонедолжен
30.10.2024 18:40
Ясно що Вова проігнорує критику Євросоюзу тому що так йому накаже Єрмак, але для нього це суттєвий ляпас, по його его, чекаємо на його чергову нахабну відповідь Єврокомісії.
30.10.2024 18:42
Геть свої єввропейські ручіща від від свєточа правд.та плюралізьма...)))
30.10.2024 18:45
Усьо, кінець війні? Вже можна свободу слова впроваджувати?
30.10.2024 18:49
А як інакше..?
Коли з екрану всій країні локшину та шоу парять...
30.10.2024 19:12
У мене немає знайомих кто би дивився цей марафон. Або це замість кварталу, нова розважальна програма. Однак за таке бабло ліпше іноді мовчати. А гроші на військових витратити
30.10.2024 18:51
Чхати 🤡хтів на всі свої % ...він хоч і нелегітимний ,але плани пише ,між паузами плана, на кришталевому столі ... естетіка прийому плана , головне ,а там хоч крові по коліна ...
30.10.2024 18:52
без меді підтримки не було би "кварталу " без медіа підтримки не було би "зельца" без медіа підтримки не було б того в Україні 3,14сдєцаюкотрий сьогодні є
30.10.2024 18:54
О,ЄС садить Вову на шпагат...або демократія та свобода слова або траншів не буде...може хоч так дійде до "лідера"..
30.10.2024 19:11
Дивно.
Тільки в кварталі95 знають як потрібно мобілізувати країну в час війни.
Що робити на фронті, як організувати висвітлення життя країни,
куди і на що направити грошові потоки.
Невже під прикриттям "квартал95" країна готувала 30 років військових-полководців, розвідників дипломатів, вчених? Це просто якийсь фантастичний сценарій майбутнього фільму.
І ось настав їх зірковий час.
Навіть фуйло цього ще не зрозумів.
30.10.2024 19:40
Ви Грузії краще щось порадьте,бо тут "самі с усамі"(((
30.10.2024 20:09
Марафон знищив телебачення як засіб суспільного вісника.
30.10.2024 20:23
Зеленский вже відповів в стилі своєї бико-дипломатії "Я вам нічєво нє должен!"?
30.10.2024 20:30
Ніколи не дивився телемарахвон, але якщо він буде транслюватися англійською та німецькою мовами може й буде з нього якась користь...
Хто зна...
30.10.2024 20:46
Ти ба, навіть Європу заї.ав це телешмарофон, але Валодька ні пагодиться бо його переможний план включає в себе пиляння бюджету і через це п..дливе шапіто. Не одним асфальтом же виборювати перемогу!
30.10.2024 21:04
 
 