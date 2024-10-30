В Евросоюзе раскритиковали талемарафон "Единые новости" и призвали Украину к возобновлению работы вещателей

Европейская комиссия раскритиковала телемарафон "Единые новости" и заявила, что Украина должна работать над восстановлением плюралистического медиаландшафта.

Об этом говорится в отчете Еврокомиссии, который анализирует прогресс государств-кандидатов на вступление в ЕС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в отчете Брюссель выразил беспокойство относительно финансирования телемарафона из госбюджета и его объективности.

"В 2023 году украинское правительство инвестировало государственные средства в проект телевизионного марафона. Стоит переоценить, является ли это лучшая площадка для свободной дискуссии", - говорится в отчете.

Кроме этого, Еврокомиссия высказалась и относительно работы государственного телеканала "Рада". В документе отмечают, что основной целью работы этого телеканала должно быть "распространение информации о парламентской деятельности, в том числе о работе представителей парламентской оппозиции".

Отчет содержит рекомендацию, которая призывает к "постепенному восстановлению прозрачного и независимого медиаландшафта", не привязывая это к завершению военного положения.

Ранее министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий заявлял, что пока в Украине идет война, марафон "Единые новости" будет продолжать свою работу.

