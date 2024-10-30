В Евросоюзе раскритиковали талемарафон "Единые новости" и призвали Украину к возобновлению работы вещателей
Европейская комиссия раскритиковала телемарафон "Единые новости" и заявила, что Украина должна работать над восстановлением плюралистического медиаландшафта.
Об этом говорится в отчете Еврокомиссии, который анализирует прогресс государств-кандидатов на вступление в ЕС, информирует Цензор.НЕТ.
Так, в отчете Брюссель выразил беспокойство относительно финансирования телемарафона из госбюджета и его объективности.
"В 2023 году украинское правительство инвестировало государственные средства в проект телевизионного марафона. Стоит переоценить, является ли это лучшая площадка для свободной дискуссии", - говорится в отчете.
Кроме этого, Еврокомиссия высказалась и относительно работы государственного телеканала "Рада". В документе отмечают, что основной целью работы этого телеканала должно быть "распространение информации о парламентской деятельности, в том числе о работе представителей парламентской оппозиции".
Отчет содержит рекомендацию, которая призывает к "постепенному восстановлению прозрачного и независимого медиаландшафта", не привязывая это к завершению военного положения.
Ранее министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий заявлял, что пока в Украине идет война, марафон "Единые новости" будет продолжать свою работу.
"Украинскую мечту"
.
Скажене ж бабло в нього заривають!
Все просрав, здав, скасував ще й від корита тепер не відтягнеш!
Дивився цю галіматню. Більше пів хвилини не витримував. Потім перестав тренувати силу волі.
Їм то від того що? Вумному наріду нравитьця.
Знали гниди , що готується подібне рішення , як і про те , що з такою корупцією та порушенням свободи слова у ЄС - зась
Коли з екрану всій країні локшину та шоу парять...
Тільки в кварталі95 знають як потрібно мобілізувати країну в час війни.
Що робити на фронті, як організувати висвітлення життя країни,
куди і на що направити грошові потоки.
Невже під прикриттям "квартал95" країна готувала 30 років військових-полководців, розвідників дипломатів, вчених? Це просто якийсь фантастичний сценарій майбутнього фільму.
І ось настав їх зірковий час.
Навіть фуйло цього ще не зрозумів.
Хто зна...