Рекомендации Еврокомиссии относительно "Единых новостей" приняты во внимание, государство прекратит поддержку марафона после завершения военного положения, - Точицкий
Министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий прокомментировал оценку Еврокомиссией украинских реформ в сфере медиа, а также замечание ЕК, которое касается финансирования из госбюджета телемарафона.
Об этом говорится на сайте Министерства культуры и стратегических коммуникаций, информирует Цензор.НЕТ.
В министерстве отметили, что Еврокомиссия в отчете в рамках Пакета расширения ЕС положительно оценила реформы Украины в сфере медиа, в частности Дорожную карту для поддержки восстановления прозрачного и независимого послевоенного медиапространства.
"Мы уже начали путь изменений: шаг за шагом обеспечиваем доступ каждого гражданина к публичной информации и активно привлекаем ресурсы международных партнеров, чтобы поддержать восстановление украинских медиа", - сказал Точицкий.
Глава ведомства отметил, что рекомендации Еврокомиссии относительно телемарафона "Единые новости" "также приняты во внимание".
"Государство планирует прекратить поддержку марафона после завершения военного положения, сосредоточившись на устойчивом развитии медиаинфраструктуры. Ведь наша цель - создать пространство для правды и свободы слова, и эта работа продолжается ежедневно", - подчеркнул Точицкий.
Напомним, что в своем отчете Европейская комиссия раскритиковала телемарафон "Единые новости" и заявила, что Украина должна работать над восстановлением плюралистического медиаландшафта. Документ содержит рекомендацию, которая призывает к "постепенному восстановлению прозрачного и независимого медиаландшафта", не привязывая это к завершению военного положения.
І ця свора і далі буде робити все, що їй заманеться.
Хоч взагалі всіх крім дебілофону позакривають, включно із ю- туб, чи із Гуглом взагалі...
Вони регулярно засирають людям мізки заспокійливою та однобокою брехнею.
включил дурачка
ну-ну, не варто дражнити європейських гусей
- Після завершення воєнного стану підвезуть...
Потім не дивуйтеся, коли також завуальовано ЄС пішле ***** Україну.
Тобто замість вирішення проблем влада хоче збільшити струмінь сечі в очі своїм громадянам.
Але ж хтось же їх вибрав, хтось дав їм право "керувати" і правдою, і свободою слова, і своїми грошима, і своїми життями.
А хто ж це був? Не знаєте?
Потім не кажіть , що ви цього не знали
ви, ідіоти зелені, схоже, навіть не уявляєте наскільки Українці роздратовані жиддям країни мрії Зєлєнскага...
От і відповідь, що з ним буде після війни - він існуватиме, просто припинять підтримку. Тобто, фінансуватимуть зомбомарафон поки іде війна і не приходять рекламодавці на телеканали. А ви що, хочете щоб олігархи, котрі володіють ними витрачали на них свої запаси коштів? А потім він існуватиме далі, в знак подяки від них, просто уже без прямої підтримки з бюджету.
Тепер військової і фінансової допомоги з Європи буде ще менше...
«…Адже наша мета - створити простір для правди й свободи слова,» - дебілоїд сам визнав що свободи слова і правди немає в Україні при Зєлєшоблі.
То усім пенсіонерам по смартфону роздати, щоб забезпечити доступ, то ще шось... І це ж хаває піпл.. напевно вже не 73%, але ж... а ще й кородони 91 року...і хцйлу в очі подивитись і про мир домовитись... Божа роса усім в очі...
Русня на інформаційну війну витрачає набагато більше і це працює. Приведу приклад, ще до війни (до 14 року) в місці де я працював сталась серйозна катастрофа і знаєте хто подзвонив першим ? Буквально через годину після того як це сталось і перша інфа потікла в інтернет ? Руснявий телеканал, а наші почали лише через 3 години. В чому суть? Люди вірять в першу брехню (чи правду ) яку почують. Потім щось спростувати дуже і дуже важко. Той хто перший, той і перемагає. А враховуючи що ми фактично залежимо від думки західний країн і їх жителів, ми завжди маємо бути перші, освітлювати все з тої позиції яка для нас вигідна, ще до того як русня почне щось брехати. Згадайте всю ту брехню яку русня закидувала в 14 році і як вона спрацювала на світову спільноту. Тому так , марафон це неприємне але потрібне зло. Якби ще сама влада не допомагала русні, булоб взагалі круто ( я про беззаконня яке творить тцк наприклад ) модна скільки завгодно казати , ой я то не дивлюсь воно не потрібне, але потрібне, офіційна інфа завжди має бути першою, за всі телеграми, ютуби і фейсбуки.