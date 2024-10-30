Рекомендации Еврокомиссии относительно "Единых новостей" приняты во внимание, государство прекратит поддержку марафона после завершения военного положения, - Точицкий

Министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий прокомментировал оценку Еврокомиссией украинских реформ в сфере медиа, а также замечание ЕК, которое касается финансирования из госбюджета телемарафона.

Об этом говорится на сайте Министерства культуры и стратегических коммуникаций, информирует Цензор.НЕТ.

В министерстве отметили, что Еврокомиссия в отчете в рамках Пакета расширения ЕС положительно оценила реформы Украины в сфере медиа, в частности Дорожную карту для поддержки восстановления прозрачного и независимого послевоенного медиапространства.

"Мы уже начали путь изменений: шаг за шагом обеспечиваем доступ каждого гражданина к публичной информации и активно привлекаем ресурсы международных партнеров, чтобы поддержать восстановление украинских медиа", - сказал Точицкий.

Глава ведомства отметил, что рекомендации Еврокомиссии относительно телемарафона "Единые новости" "также приняты во внимание".

Читайте также: В Евросоюзе раскритиковали талемарафон "Единые новости" и призвали Украину к возобновлению работы вещателей

"Государство планирует прекратить поддержку марафона после завершения военного положения, сосредоточившись на устойчивом развитии медиаинфраструктуры. Ведь наша цель - создать пространство для правды и свободы слова, и эта работа продолжается ежедневно", - подчеркнул Точицкий.

Напомним, что в своем отчете Европейская комиссия раскритиковала телемарафон "Единые новости" и заявила, что Украина должна работать над восстановлением плюралистического медиаландшафта. Документ содержит рекомендацию, которая призывает к "постепенному восстановлению прозрачного и независимого медиаландшафта", не привязывая это к завершению военного положения.

Читайте также: Пока идет война, нам нужен "Единый марафон", – министр культуры Точицкий