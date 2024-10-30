РУС
7 246 70

Рекомендации Еврокомиссии относительно "Единых новостей" приняты во внимание, государство прекратит поддержку марафона после завершения военного положения, - Точицкий

Точицький про звіт Єврокомісії

Министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий прокомментировал оценку Еврокомиссией украинских реформ в сфере медиа, а также замечание ЕК, которое касается финансирования из госбюджета телемарафона.

Об этом говорится на сайте Министерства культуры и стратегических коммуникаций, информирует Цензор.НЕТ.

В министерстве отметили, что Еврокомиссия в отчете в рамках Пакета расширения ЕС положительно оценила реформы Украины в сфере медиа, в частности Дорожную карту для поддержки восстановления прозрачного и независимого послевоенного медиапространства.

"Мы уже начали путь изменений: шаг за шагом обеспечиваем доступ каждого гражданина к публичной информации и активно привлекаем ресурсы международных партнеров, чтобы поддержать восстановление украинских медиа", - сказал Точицкий.

Глава ведомства отметил, что рекомендации Еврокомиссии относительно телемарафона "Единые новости" "также приняты во внимание".

Читайте также: В Евросоюзе раскритиковали талемарафон "Единые новости" и призвали Украину к возобновлению работы вещателей

"Государство планирует прекратить поддержку марафона после завершения военного положения, сосредоточившись на устойчивом развитии медиаинфраструктуры. Ведь наша цель - создать пространство для правды и свободы слова, и эта работа продолжается ежедневно", - подчеркнул Точицкий.

Напомним, что в своем отчете Европейская комиссия раскритиковала телемарафон "Единые новости" и заявила, что Украина должна работать над восстановлением плюралистического медиаландшафта. Документ содержит рекомендацию, которая призывает к "постепенному восстановлению прозрачного и независимого медиаландшафта", не привязывая это к завершению военного положения.

Читайте также: Пока идет война, нам нужен "Единый марафон", – министр культуры Точицкий

 

Автор: 

Еврокомиссия (1539) телевидение (901) марафон (123) Точицкий Николай (76)
Топ комментарии
+39
Тобто, Точицький послав ЄС *****.

Потім не дивуйтеся, коли також завуальовано ЄС пішле ***** Україну.
30.10.2024 22:17 Ответить
+30
НЄ!!! НУ НЕ SYKU?!!!
30.10.2024 22:11 Ответить
+27
В перекладі це означає - ніколи не припинить
30.10.2024 22:12 Ответить
зомбоящик має працювати .
30.10.2024 22:10 Ответить
31.10.2024 07:53 Ответить
НЄ!!! НУ НЕ SYKU?!!!
30.10.2024 22:11 Ответить
Лицемерие!
30.10.2024 22:11 Ответить
То тимчасово. Точицький думає, що у ЄК сидять дурні і гроші даватимуть за те, що їх посилають. Вангую - він буде неприємно здивований.
30.10.2024 22:34 Ответить
Він не думає, що сидять дурні там. Вся свора Зеленьського ЗНАЄ, що бюрократи в ЄС- це імпотенти і з ними можна не рахуватися.
І ця свора і далі буде робити все, що їй заманеться.
Хоч взагалі всіх крім дебілофону позакривають, включно із ю- туб, чи із Гуглом взагалі...
30.10.2024 23:02 Ответить
Я не такий песимістичний.
30.10.2024 23:25 Ответить
В перекладі це означає - ніколи не припинить
30.10.2024 22:12 Ответить
Ага, взяли до уваги!
30.10.2024 22:12 Ответить
Ответили положительно. Положили на это болт.
30.10.2024 22:15 Ответить
І такий є міністр? Вау
30.10.2024 22:12 Ответить
Скільки грошей з"їдає цей марафон,кому він нужен цей брехливий канал!
30.10.2024 22:13 Ответить
Справа не в грошах.
Вони регулярно засирають людям мізки заспокійливою та однобокою брехнею.
31.10.2024 08:13 Ответить
В грошах теж! Краще б на ЗСУ їх витратили!
31.10.2024 19:55 Ответить
Якщо під час війни є час курити кальяни бл,то нехай полежать трохи в лікарні, якщо займатись немає чим.
30.10.2024 22:19 Ответить
а коли заразити ще й "просекко" то вже наступної п'ятниці, ввечері додаткові сотні тисяч новогламурних підхватять вірус.
30.10.2024 22:24 Ответить
...держава припинить підтримку марафону після завершення воєнного стану

включил дурачка
ну-ну, не варто дражнити європейських гусей
30.10.2024 22:13 Ответить
Вони навмисно їх дражнять. Щоб Україну кинули напризволяще(
31.10.2024 01:07 Ответить
- Командир, у нашого танка закінчилось пальне і БК!
- Після завершення воєнного стану підвезуть...
31.10.2024 08:14 Ответить
і коли він припинеться?
30.10.2024 22:16 Ответить
Цікаво, вони читали рекомендації???
30.10.2024 22:16 Ответить
Тобто, Точицький послав ЄС *****.

Потім не дивуйтеся, коли також завуальовано ЄС пішле ***** Україну.
30.10.2024 22:17 Ответить
Рекомендації від ЄС прийняти але зє з жОПою клали на них до кінця війни!!!
30.10.2024 22:18 Ответить
От ******, вам же зрозуміло сказали - виключайте нах це сміття з медведчуковськими журнашлюхами.
30.10.2024 22:20 Ответить
Але ж це пряма калька з російських пропагандистів.

Тобто замість вирішення проблем влада хоче збільшити струмінь сечі в очі своїм громадянам.
30.10.2024 22:21 Ответить
Відшив цих європеиців - ми тут самі з вусами😊
30.10.2024 22:22 Ответить
Спочатку відмовляються впроваджувати свободу слову ,а потім підкацапні боти ОПешечки скиглять "Шаму не в ЄС. пук-среньк"
30.10.2024 22:23 Ответить
"Адже наша мета - створити простір для правди й свободи слова..."? Ваша, *****, мета - задушити будь яку свободу слова, а про правду я взагалі промовчу! Підари.
Але ж хтось же їх вибрав, хтось дав їм право "керувати" і правдою, і свободою слова, і своїми грошима, і своїми життями.
А хто ж це був? Не знаєте?
30.10.2024 22:23 Ответить
А європейці рекомендували це зробити хіба не зараз((ппц
30.10.2024 22:24 Ответить
Відсутнійсть свободи слова в УНДР одна з причин чому таку Україну ніколи не візьмуть до ЄС
Потім не кажіть , що ви цього не знали
30.10.2024 22:25 Ответить
Нормально відповіли ,українці і проголосували за кіно ,тепер хай🤡 слухають і далі дивляться ...
30.10.2024 22:25 Ответить
Болотный марафон.
30.10.2024 22:25 Ответить
А ще ,шокує зухвалість міністрів від ОПи ...вони вірять шо вони надовго , на завжди ...
30.10.2024 22:28 Ответить
зебіли Найвеличнівшивого-Незламного-Підєрмачного, краще візьміть до уваги, що стовпів на Хрещатику вистачить на всіх елітних мародерів Банкової та Грушевського...
ви, ідіоти зелені, схоже, навіть не уявляєте наскільки Українці роздратовані жиддям країни мрії Зєлєнскага...
30.10.2024 22:28 Ответить
А без рекомендацій вони хотіли залишить його до тих пір, поки їх не винесуть вперед ногами?
30.10.2024 22:31 Ответить
За таку відповідь ОПа може отримати під дих ,від ЄС ...бо там не ******* шоб якись 🤡 наркоман, їм про свою погоду, на марахвоні розказував ...
30.10.2024 22:31 Ответить
З самого початку "перемоги" на виборах в очі кидалася їх спільна риса - безмежне нахабство і цинізм.
30.10.2024 22:36 Ответить
припинити підтримку марафону

От і відповідь, що з ним буде після війни - він існуватиме, просто припинять підтримку. Тобто, фінансуватимуть зомбомарафон поки іде війна і не приходять рекламодавці на телеканали. А ви що, хочете щоб олігархи, котрі володіють ними витрачали на них свої запаси коштів? А потім він існуватиме далі, в знак подяки від них, просто уже без прямої підтримки з бюджету.
30.10.2024 22:37 Ответить
Банда Зеленського послала Єврокомісію і Європейський Союз на...хрін.
Тепер військової і фінансової допомоги з Європи буде ще менше...
30.10.2024 22:40 Ответить
Хамство в кацапському стилі
30.10.2024 22:44 Ответить
«…активно залучаємо ресурси міжнародних партнерів, щоб підтримати відновлення українських медіа…» - ой, а хто ж це поламав українські медіа?
«…Адже наша мета - створити простір для правди й свободи слова,» - дебілоїд сам визнав що свободи слова і правди немає в Україні при Зєлєшоблі.
30.10.2024 22:53 Ответить
А яким боком телемарафон до військового стану.
30.10.2024 23:02 Ответить
Тобто всі ваші зауваження враховано , ідіть на х*й!
30.10.2024 23:04 Ответить
вони нам в очі сцють..
30.10.2024 23:04 Ответить
Якщо скоротити-"ЄС,іди ***** з своїми рекомендаціями".
30.10.2024 23:08 Ответить
Це не "взято до уваги", це "нам ваше зауваження до дупи".
30.10.2024 23:12 Ответить
Хтось ще не знає що таке «хуцпа»?
30.10.2024 23:13 Ответить
Це все робиться навмисно, щоб позбавити Україну фінансової підтримки партнерів і, таким чином, прискорити капітуляцію. Жодній країні, яка виділяє кошти на підтримку України не сподобається, що ці кошти витрачаються не для зміцнення обороноздатності, а на всяку хренотінь
30.10.2024 23:16 Ответить
Іншими словами: Так, ми Вас почули. Але йдіть на... Ми все рівно будемо робити своє..... Ну абсолютно геть усе що робить влада на чолі с зеленим піськограєм, вона робить так щоб було як найнагірше для краіни. Куди не подивись, яке питання чи галузь не візьме - усюди та сама дупа.... Просто якась зграя зеленоі саранчі яка знищує усе де вона присутня.....
30.10.2024 23:29 Ответить
Потужно - це результат того, коли ти добряче потужився!
31.10.2024 00:06 Ответить
Їх можна вилікувати тільки евтаназією. Все решта - даремна втрата часу
31.10.2024 00:11 Ответить
Чергове"просте рішення" ...ОПа таки продовжить трансляцію цієї муйні за державний кошт...
31.10.2024 01:17 Ответить
Рекомендації Єврокомісії щодо "Єдиних новин" взяті до уваги, держава припинить підтримку марафону після завершення воєнного стану Джерело:

31.10.2024 01:38 Ответить
Зелені паскуди!
31.10.2024 01:46 Ответить
А плюралістичний медіаландшафт це як типу на Венеційському кінофестивалі, де ********** з рашатудей спокійно дали крутити свою пропаганду про хароших рашоокупантів?Хай спочатку в себе розберуться чому в них далі купа каналів і преси відверто працює на нацистську рашку.
31.10.2024 02:03 Ответить
"Ми вже розпочали шлях змін: крок за кроком забезпечуємо доступ кожного громадянина до публічної інформації та активно залучаємо ресурси міжнародних партнерів, щоб підтримати відновлення українських медіа", - сказав Точицький.
То усім пенсіонерам по смартфону роздати, щоб забезпечити доступ, то ще шось... І це ж хаває піпл.. напевно вже не 73%, але ж... а ще й кородони 91 року...і хцйлу в очі подивитись і про мир домовитись... Божа роса усім в очі...
31.10.2024 05:53 Ответить
Це коли 30 му може в 45 му?
31.10.2024 06:37 Ответить
За такий тролінг будуть наслідки. А потім влада буде обурюватися, а чого так повільно до ЕС чи хтось блокує пакети різноманітної допомоги. Самі дають поводи бо уж дуже бояться
31.10.2024 07:04 Ответить
Зедерьмаки дипломатично послали ЄК накуй.
31.10.2024 07:29 Ответить
Ось вам піндоси, марафон перестануть фінансувати після закінчення війни, яка може бути ще років з десяток, бо для українчиків 73% головне не фінанси на ЗСУ, які цього вкрай потребують, а фінансування небритої морди, яка хрипить кожного дня на марафоні брехню, закакує мізки наріду, який йому ще вірить.
31.10.2024 08:48 Ответить
Вже дзюрать в очі усьому світу. Ось тільки світ таке терпіти не буде!
31.10.2024 09:48 Ответить
Зелені потвори, здохніть в муках!
31.10.2024 10:05 Ответить
Особисто я вважаю що марафон потрібен, так він не дуже ефективний але враховуючи мінімальне фінансування це нормально ( і так це дійсно дуже мало, ті хто хоч раз мали справу з організацією знімального процесу, знають скільки то насправді коштує). Свою функцію він виконує і забиває інфопростір, яб ще додав в це діло грошей і збільшив би кількість ресурсів і служб якіб проводили таку кампанію і в інтернеті. Люди ниють що то дорого, але насправді ні. Та і як бачимо у нас грошей стільки що можем по тисячі всім роздати, якби ще не корупція взагалі не мали проблем з фінансами, ну це так відступ...
Русня на інформаційну війну витрачає набагато більше і це працює. Приведу приклад, ще до війни (до 14 року) в місці де я працював сталась серйозна катастрофа і знаєте хто подзвонив першим ? Буквально через годину після того як це сталось і перша інфа потікла в інтернет ? Руснявий телеканал, а наші почали лише через 3 години. В чому суть? Люди вірять в першу брехню (чи правду ) яку почують. Потім щось спростувати дуже і дуже важко. Той хто перший, той і перемагає. А враховуючи що ми фактично залежимо від думки західний країн і їх жителів, ми завжди маємо бути перші, освітлювати все з тої позиції яка для нас вигідна, ще до того як русня почне щось брехати. Згадайте всю ту брехню яку русня закидувала в 14 році і як вона спрацювала на світову спільноту. Тому так , марафон це неприємне але потрібне зло. Якби ще сама влада не допомагала русні, булоб взагалі круто ( я про беззаконня яке творить тцк наприклад ) модна скільки завгодно казати , ой я то не дивлюсь воно не потрібне, але потрібне, офіційна інфа завжди має бути першою, за всі телеграми, ютуби і фейсбуки.
31.10.2024 11:47 Ответить
Пан міністр тільки прийшов, грошей в кишені мало, а у марафонах - багато. То посидіти на розпилі, ой як мабуть кортить. І до чого тут Євросоюз? Ми в Європу повз нього. Помежи краплями, як казав Президент...
31.10.2024 13:37 Ответить
 
 