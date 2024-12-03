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Свобода прессы важна для продвижения Украины на пути в НАТО, - послы G7

Посли G7 назвали свободу преси важливим для просування на шляху до членства в НАТО

В G7 считают свободу прессы важным для продвижения Украины на евроатлантическом пути.

Об этом говорится в заявлении послов G7 по итогам встречи с независимыми журналистами Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Послы G7 провели ценный обмен мнениями с независимыми журналистами Украины относительно современного медиапространства. Свобода прессы и плюрализм имеют важное значение для укрепления демократии, поддержки политических дебатов и продвижения Украины на евроатлантическом пути", - отметили дипломаты.

Напомним, ранее глава Минкульта Точицкий заявил, что государство планирует прекратить поддержку марафона после завершения военного положения, сосредоточившись на устойчивом развитии медиаинфраструктуры.

Глава ЦПК Виталий Шабунин накануне заявил, что в Раде предлагают принять законопроект №10242, который позволит правоохранителям проводить негласные следственные действия, в частности, против журналистов и медиа.

С призывом не принимать законопроект также выступил журналист-расследователь Михаил Ткач. По его словам, это позволит правоохранителям масштабно усилить контроль за источниками журналистов и самими журналистами.

Также читайте: Страны G7 отстаивают концепцию "мир через силу" с начала агрессии РФ, - посол Италии Формоза

Посли G7 назвали свободу преси важливим для просування на шляху до членства в НАТО

Автор: 

G7 (834) НАТО (9977) свобода слова (1170) членство в НАТО (1510)


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Топ комментарии
+28
Якщо ми надамо пресі свободу, ми не зможемо, наприклад, продовжувати відмивати бабло на бидломарафоні. А для нас це проблема.©️
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03.12.2024 11:50
+20
Неначасі свобода преси, марахфон наше все !!!
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03.12.2024 11:49
+13
Ага. ************ адабряєт.
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03.12.2024 11:48
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Ага. ************ адабряєт.
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03.12.2024 11:48 Ответить
А дє ви були , коли хітродупі зеушлепки , заборонили патріотичні -Прямий ,Еспресо ,5-й канали ? Дє ваша журналістська солідарність??? Шабунін і ткач , пішли на співпрацю з ЗЕПЕРЕВЕРТНЕМ, коли « не помічали», початок узурпації влади ,********** , він проявив себе , гарним учнем путлера і навіть швидко обігнав Лукашенко по узурпації і руйнуванню всіх інституцій Держави ! Незаконно розігнав Раду , закрив всі опозіційні канали , купив і залякав , більшість ЛСД , журна… , які не побрезговалі ходити на східки , дє їм пропонували ТЕМНИКИ !
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03.12.2024 13:40 Ответить
Неначасі свобода преси, марахфон наше все !!!
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03.12.2024 11:49 Ответить
Марахвон чеченців вбивав у Києві, коли вас тут не було...
То що ви хочете щоб його вбили хрюськіє?
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03.12.2024 11:59 Ответить
))
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03.12.2024 12:16 Ответить
Тим часом у ОПі: Шо?
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03.12.2024 12:13 Ответить
біда саме в тому що ніхто не скаже в очі цим гандонам за марафон
ніхто не запитає прямо коли боневтік, перед ними на трибуні співає чергову баладу, яку держпосаду займає єрмак та чому у нього повноважень більше ніж у прем,єрміністра.
чому 2 ляма на броні а замість них не жінки, пенсіонери чи інваліди
про яку накуй свободу???
преси, пересування, слова, верховенства права, чи чого іншого йдеться???
конституція на паузі!!! коли треба ОПі
і закони діють коло треба ОПі
марафон каже те що треба ОПі!!!!
ось і вся свобода.
і повна свобода корупції та розкраданням
чому не запитають результати розслідування 900вагонів та 300фур гуманітарки???
вже 2,5 роки!!!! можна булоб розслідувати
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03.12.2024 15:22 Ответить
Зєлємарафет назавжди!
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03.12.2024 11:49 Ответить
Якщо ми надамо пресі свободу, ми не зможемо, наприклад, продовжувати відмивати бабло на бидломарафоні. А для нас це проблема.©️
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03.12.2024 11:50 Ответить
Шановні Посли G7мудрий нарід хоче дивитися марахфон, та президента на лесапеді без кортежів
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03.12.2024 11:53 Ответить
"Мьі на єто пойті не можєм. Цензура наше фсЬО !"

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03.12.2024 11:54 Ответить
нєт . я на ето пойтіть нє магу . мнє надо посовєтоваться с шефом --- с андрєйбарісичем ? да с андрєйбарісичем !!!
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03.12.2024 13:53 Ответить
Ну що ж ви так над Клоуном знущаєтесь....
В Зеленського сьогодні знову діарея цілий день буде....
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03.12.2024 11:54 Ответить
а хіба у нас з цим погано? свобода під пресом - все, як просили!...
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03.12.2024 11:55 Ответить
G7 натякають яке саме смарагдове лайно стоїть на заваді до вступу в НАТО.
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03.12.2024 11:55 Ответить
марафон давно час вимкнути
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03.12.2024 11:56 Ответить
гроші вже виділені, не має чого відміняти.
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03.12.2024 12:09 Ответить
Якщо посли G7 такі розумні, то нехай дадуть схему, як відмити міліарди грн через свободну пресу...
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03.12.2024 12:01 Ответить
Шмарафон смарагдового застряг в дверях ''нати''
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03.12.2024 12:09 Ответить
В Україні устаканивсь режим нічим не кращий радянського 70х
Девчому вже гірше
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03.12.2024 12:13 Ответить
Одною рукою грюкає в двері в нато а другою замуровує вхід.
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03.12.2024 12:22 Ответить
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03.12.2024 12:33 Ответить
Лідор не вхаває. Він й далі буде Єдиним марафоном прикривати свої невдачі й тупість. Бо він совок за генами.
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03.12.2024 13:05 Ответить
для ЗЕ найважливіше
відосікі
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03.12.2024 13:21 Ответить
Євроідіоти дотепер не зрозуміли, що свобода преси - то прекрасний засіб для знищення держав Европи, в якій вона панує.
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03.12.2024 13:22 Ответить
З дупи ОПи виліз ?
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03.12.2024 13:45 Ответить
Немає значення, звідки я виліз - натомість має значення, що европейці програЮть інформаційну війну і війну взагалі через своє ідіотське ставлення до "свободи слова" та інших "свобод".

До речі, Тата Парасолька, ваш коментар дуже нагадує московитський підхід в суперечках, коли за відсутності аргументів якась чергова "тата" переходить на обгиджування особи співрозмовника.
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05.12.2024 21:17 Ответить
Яка свобода преси) У нас диктатура, майже повна відсутність незалежних ЗМІ і ваша НАТА нам не потрібна.
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03.12.2024 14:29 Ответить
 
 