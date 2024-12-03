Свобода прессы важна для продвижения Украины на пути в НАТО, - послы G7

В G7 считают свободу прессы важным для продвижения Украины на евроатлантическом пути.

Об этом говорится в заявлении послов G7 по итогам встречи с независимыми журналистами Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Послы G7 провели ценный обмен мнениями с независимыми журналистами Украины относительно современного медиапространства. Свобода прессы и плюрализм имеют важное значение для укрепления демократии, поддержки политических дебатов и продвижения Украины на евроатлантическом пути", - отметили дипломаты.

Напомним, ранее глава Минкульта Точицкий заявил, что государство планирует прекратить поддержку марафона после завершения военного положения, сосредоточившись на устойчивом развитии медиаинфраструктуры.

Глава ЦПК Виталий Шабунин накануне заявил, что в Раде предлагают принять законопроект №10242, который позволит правоохранителям проводить негласные следственные действия, в частности, против журналистов и медиа.

С призывом не принимать законопроект также выступил журналист-расследователь Михаил Ткач. По его словам, это позволит правоохранителям масштабно усилить контроль за источниками журналистов и самими журналистами.

Также читайте: Страны G7 отстаивают концепцию "мир через силу" с начала агрессии РФ, - посол Италии Формоза