Свобода прессы важна для продвижения Украины на пути в НАТО, - послы G7
В G7 считают свободу прессы важным для продвижения Украины на евроатлантическом пути.
Об этом говорится в заявлении послов G7 по итогам встречи с независимыми журналистами Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Послы G7 провели ценный обмен мнениями с независимыми журналистами Украины относительно современного медиапространства. Свобода прессы и плюрализм имеют важное значение для укрепления демократии, поддержки политических дебатов и продвижения Украины на евроатлантическом пути", - отметили дипломаты.
Напомним, ранее глава Минкульта Точицкий заявил, что государство планирует прекратить поддержку марафона после завершения военного положения, сосредоточившись на устойчивом развитии медиаинфраструктуры.
Глава ЦПК Виталий Шабунин накануне заявил, что в Раде предлагают принять законопроект №10242, который позволит правоохранителям проводить негласные следственные действия, в частности, против журналистов и медиа.
С призывом не принимать законопроект также выступил журналист-расследователь Михаил Ткач. По его словам, это позволит правоохранителям масштабно усилить контроль за источниками журналистов и самими журналистами.
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То що ви хочете щоб його вбили хрюськіє?
ніхто не запитає прямо коли боневтік, перед ними на трибуні співає чергову баладу, яку держпосаду займає єрмак та чому у нього повноважень більше ніж у прем,єрміністра.
чому 2 ляма на броні а замість них не жінки, пенсіонери чи інваліди
про яку накуй свободу???
преси, пересування, слова, верховенства права, чи чого іншого йдеться???
конституція на паузі!!! коли треба ОПі
і закони діють коло треба ОПі
марафон каже те що треба ОПі!!!!
ось і вся свобода.
і повна свобода корупції та розкраданням
чому не запитають результати розслідування 900вагонів та 300фур гуманітарки???
вже 2,5 роки!!!! можна булоб розслідувати
В Зеленського сьогодні знову діарея цілий день буде....
Девчому вже гірше
відосікі
До речі, Тата Парасолька, ваш коментар дуже нагадує московитський підхід в суперечках, коли за відсутності аргументів якась чергова "тата" переходить на обгиджування особи співрозмовника.