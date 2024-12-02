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Новости Фото Война
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Сийярто поехал в РФ и встретился с Лавровым: "Войну нельзя завершить на поле боя". ФОТОрепортаж

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в очередной раз поехал в Россию и провел встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Венгрия на стороне мира. За последнюю тысячу дней окончательно доказано, что война в Украине не может быть решена на поле боя, и что решение должно быть найдено за столом переговоров", - отметил он, добавив, что разрыв отношений РФ делает это невозможным.

По словам Сийярто, Венгрия поддерживает диалог, потому что только так есть шанс на успех миротворческой миссии.

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Сійярто знову поїхав до РФ та зустрівся із Лавровим
Сійярто знову поїхав до РФ та зустрівся із Лавровим
Сійярто знову поїхав до РФ та зустрівся із Лавровим
Сійярто знову поїхав до РФ та зустрівся із Лавровим

Автор: 

Венгрия (1943) Лавров Сергей (2295) россия (95489) Сийярто Петер (322)


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Топ комментарии
+31
Зарплатню собі та шефу забрати
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02.12.2024 14:50
+27
********-до *********,нічого дивного.
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02.12.2024 14:51
+24
поїхала мадярська шалава , до рашистського сутинера,по зарплату
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02.12.2024 14:54
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Зарплатню собі та шефу забрати
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02.12.2024 14:50 Ответить
********-до *********,нічого дивного.
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02.12.2024 14:51 Ответить
поїхала мадярська шалава , до рашистського сутинера,по зарплату
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02.12.2024 14:54 Ответить
ага. тому нехай Україна виконає ВСІ забаганки *****, капітулює, і он він бажаний кінець війни. для сіярто і інших підарасів все очевидно просто
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02.12.2024 14:54 Ответить
Мєждусобойчікі підарів та покидьків.
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02.12.2024 14:54 Ответить
Підарпарад
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02.12.2024 14:59 Ответить
То таке - головне більше газу кацапського їм прокачати через Україну ... так ?
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02.12.2024 14:57 Ответить
кацап - после нового года вы не будете качать...
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02.12.2024 15:36 Ответить
Циган під'хав до коня.
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02.12.2024 15:01 Ответить
Цікаво - а він це сказав ДО ТОГО, як йому дали "чумадан с "капустой", чи ПІСЛЯ?
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02.12.2024 15:05 Ответить
Сіярто чогось хоче від професіонального брехуна...
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02.12.2024 15:17 Ответить
Новина, не варта уваги.
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02.12.2024 15:24 Ответить
Два пид@ра решили обсудить жену соседа? Или для кого ета комедия? Пообсуждайте лучше как рашисты сейчас бомбят сирийские города с мирными жителями. И ето почему то тоже называют гражданской войной в Сирии
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02.12.2024 15:29 Ответить
Хер тобі а не Закарпаття!
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02.12.2024 15:30 Ответить
Читаю по губам. Циган спрашивает у лошади:
- Когда отдадите нам закарпатье, которое вы нам обещали?
Лошадь:
- А ты же обещал уломать Украину на капитуляцию. Иди работай усерднее, Будулай.
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02.12.2024 15:42 Ответить
Воно напевно думає, що москалі до них не доберуться. Угорщина - карликова країна, яка на даний момент існує тільки завдяки тому, що існує Україна. орбан і сіярто мріють про автономію Угорщині у складі рф.
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02.12.2024 15:45 Ответить
Лавров в ходе встречи с министром иностранных дел Венгрии Сийярто заявил: «Нас заботит то, что мы сейчас слышим, в последнее время все чаще и чаще, на Западе начинают говорить о прекращении огня, как средстве дать передышку Украине и дать самим себе эту возможность эту Украину опять закачать современным дальнобойным оружием. Это, конечно, не путь к миру. рф готова рассматривать инициативы по урегулированию на Украине, продиктованные искренним желанием установить мир»,

Іскреность, її величину, звісно встановлюватиме *****; а з мадьярською касапи погоджуються.
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02.12.2024 15:51 Ответить
Ого, забігали. Шольц до нас, Бербок в Китай, Сіярто до кацапів. Оце "мирний двіж" пішов, а до інавгурації Трампа ще півтори місяці. І кожен хоче собі щось виторгувати в подальшому перерозподілу світу, тільки ми як лози, з зеленим самодуром сидимо.
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02.12.2024 16:09 Ответить
Як два лошака схожі ,одним словом родичі.
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02.12.2024 17:02 Ответить
 
 