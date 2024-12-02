Сийярто поехал в РФ и встретился с Лавровым: "Войну нельзя завершить на поле боя". ФОТОрепортаж
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в очередной раз поехал в Россию и провел встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Венгрия на стороне мира. За последнюю тысячу дней окончательно доказано, что война в Украине не может быть решена на поле боя, и что решение должно быть найдено за столом переговоров", - отметил он, добавив, что разрыв отношений РФ делает это невозможным.
По словам Сийярто, Венгрия поддерживает диалог, потому что только так есть шанс на успех миротворческой миссии.
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- Когда отдадите нам закарпатье, которое вы нам обещали?
Лошадь:
- А ты же обещал уломать Украину на капитуляцию. Иди работай усерднее, Будулай.
Іскреность, її величину, звісно встановлюватиме *****; а з мадьярською касапи погоджуються.