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Новини Фото Війна
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Сійярто поїхав до РФ та зустрівся з Лавровим: "Війну не можна завершити на полі бою". ФОТОрепортаж

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто вкотре поїхав до Росії та провів зустріч із російським колегою Сергієм Лавровим.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Угорщина на боці миру. За останню тисячу днів остаточно доведено, що війна в Україні не може бути вирішена на полі бою, і що рішення має бути знайдено за столом переговорів", - зазначив він, додавши, що розрив відносин РФ унеможливлює це.

За словами Сійярто, Угорщина підтримує діалог, тому що тільки так є шанс на успіх миротворчої місії.

Також читайте: Сійярто назвав атакою на суверенітет Угорщини санкції США проти російського Газпромбанку

Сійярто знову поїхав до РФ та зустрівся із Лавровим
Сійярто знову поїхав до РФ та зустрівся із Лавровим
Сійярто знову поїхав до РФ та зустрівся із Лавровим
Сійярто знову поїхав до РФ та зустрівся із Лавровим

Автор: 

Угорщина (2264) Лавров Сергій (1576) росія (64958) Сійярто Петер (352)


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Топ коментарі
+31
Зарплатню собі та шефу забрати
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02.12.2024 14:50
+27
********-до *********,нічого дивного.
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02.12.2024 14:51
+24
поїхала мадярська шалава , до рашистського сутинера,по зарплату
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02.12.2024 14:54
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02.12.2024 14:50 Відповісти
********-до *********,нічого дивного.
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02.12.2024 14:51 Відповісти
поїхала мадярська шалава , до рашистського сутинера,по зарплату
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02.12.2024 14:54 Відповісти
ага. тому нехай Україна виконає ВСІ забаганки *****, капітулює, і он він бажаний кінець війни. для сіярто і інших підарасів все очевидно просто
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02.12.2024 14:54 Відповісти
Мєждусобойчікі підарів та покидьків.
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02.12.2024 14:54 Відповісти
Підарпарад
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02.12.2024 14:59 Відповісти
То таке - головне більше газу кацапського їм прокачати через Україну ... так ?
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02.12.2024 14:57 Відповісти
кацап - после нового года вы не будете качать...
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02.12.2024 15:36 Відповісти
Циган під'хав до коня.
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02.12.2024 15:01 Відповісти
Цікаво - а він це сказав ДО ТОГО, як йому дали "чумадан с "капустой", чи ПІСЛЯ?
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02.12.2024 15:05 Відповісти
Сіярто чогось хоче від професіонального брехуна...
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02.12.2024 15:17 Відповісти
Новина, не варта уваги.
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02.12.2024 15:24 Відповісти
Два пид@ра решили обсудить жену соседа? Или для кого ета комедия? Пообсуждайте лучше как рашисты сейчас бомбят сирийские города с мирными жителями. И ето почему то тоже называют гражданской войной в Сирии
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02.12.2024 15:29 Відповісти
Хер тобі а не Закарпаття!
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02.12.2024 15:30 Відповісти
Читаю по губам. Циган спрашивает у лошади:
- Когда отдадите нам закарпатье, которое вы нам обещали?
Лошадь:
- А ты же обещал уломать Украину на капитуляцию. Иди работай усерднее, Будулай.
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02.12.2024 15:42 Відповісти
Воно напевно думає, що москалі до них не доберуться. Угорщина - карликова країна, яка на даний момент існує тільки завдяки тому, що існує Україна. орбан і сіярто мріють про автономію Угорщині у складі рф.
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02.12.2024 15:45 Відповісти
Лавров в ходе встречи с министром иностранных дел Венгрии Сийярто заявил: «Нас заботит то, что мы сейчас слышим, в последнее время все чаще и чаще, на Западе начинают говорить о прекращении огня, как средстве дать передышку Украине и дать самим себе эту возможность эту Украину опять закачать современным дальнобойным оружием. Это, конечно, не путь к миру. рф готова рассматривать инициативы по урегулированию на Украине, продиктованные искренним желанием установить мир»,

Іскреность, її величину, звісно встановлюватиме *****; а з мадьярською касапи погоджуються.
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02.12.2024 15:51 Відповісти
Ого, забігали. Шольц до нас, Бербок в Китай, Сіярто до кацапів. Оце "мирний двіж" пішов, а до інавгурації Трампа ще півтори місяці. І кожен хоче собі щось виторгувати в подальшому перерозподілу світу, тільки ми як лози, з зеленим самодуром сидимо.
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02.12.2024 16:09 Відповісти
Як два лошака схожі ,одним словом родичі.
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02.12.2024 17:02 Відповісти
 
 