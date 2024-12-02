Сійярто поїхав до РФ та зустрівся з Лавровим: "Війну не можна завершити на полі бою". ФОТОрепортаж

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто вкотре поїхав до Росії та провів зустріч із російським колегою Сергієм Лавровим.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Угорщина на боці миру. За останню тисячу днів остаточно доведено, що війна в Україні не може бути вирішена на полі бою, і що рішення має бути знайдено за столом переговорів", - зазначив він, додавши, що розрив відносин РФ унеможливлює це.

За словами Сійярто, Угорщина підтримує діалог, тому що тільки так є шанс на успіх миротворчої місії.

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