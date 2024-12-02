Сійярто поїхав до РФ та зустрівся з Лавровим: "Війну не можна завершити на полі бою". ФОТОрепортаж
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто вкотре поїхав до Росії та провів зустріч із російським колегою Сергієм Лавровим.
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Угорщина на боці миру. За останню тисячу днів остаточно доведено, що війна в Україні не може бути вирішена на полі бою, і що рішення має бути знайдено за столом переговорів", - зазначив він, додавши, що розрив відносин РФ унеможливлює це.
За словами Сійярто, Угорщина підтримує діалог, тому що тільки так є шанс на успіх миротворчої місії.
Топ коментарі
+31 Igor #591922
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+27 Serhios Bond #490169
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+24 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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- Когда отдадите нам закарпатье, которое вы нам обещали?
Лошадь:
- А ты же обещал уломать Украину на капитуляцию. Иди работай усерднее, Будулай.
Іскреность, її величину, звісно встановлюватиме *****; а з мадьярською касапи погоджуються.