Песков: "Орбан не передавал Путину послание от Трампа"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время телефонного разговора 11 декабря не передавал российскому диктатору Владимиру Путину "никаких посланий" от избранного президента США Дональда Трампа.
Об этом сказал в среду спикер Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на прямой вопрос, передал ли Орбан Путину "какое-то послание" от новоизбранного президента США, Песков сказал: "Нет".
Спикер Путина также заявил, что диктатор РФ и Орбан не обсуждали возможность встречи.
По словам Пескова, во время телефонного разговора Путина и Орбана обсуждали тему энергетики, Украину и "сирийские дела".
Отметим, что после часового разговора с Путиным премьер-министр Венгрии заявил о "самых опасных неделях российско-украинской войны".
"Мы делаем все возможные дипломатические шаги в пользу прекращения огня и мирных переговоров", - написал Орбан.
Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
9 декабря 2024 года, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом.
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