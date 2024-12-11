РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9422 посетителя онлайн
Новости
1 979 20

Песков: "Орбан не передавал Путину послание от Трампа"

У Кремлі заявили, що Орбан не передавав Путіну послання від Трампа під час розмови 11 грудня

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время телефонного разговора 11 декабря не передавал российскому диктатору Владимиру Путину "никаких посланий" от избранного президента США Дональда Трампа.

Об этом сказал в среду спикер Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на прямой вопрос, передал ли Орбан Путину "какое-то послание" от новоизбранного президента США, Песков сказал: "Нет".

Спикер Путина также заявил, что диктатор РФ и Орбан не обсуждали возможность встречи.

По словам Пескова, во время телефонного разговора Путина и Орбана обсуждали тему энергетики, Украину и "сирийские дела".

Читайте также: Орбан инициировал звонок Путину после встречи с Трампом

Отметим, что после часового разговора с Путиным премьер-министр Венгрии заявил о "самых опасных неделях российско-украинской войны".

"Мы делаем все возможные дипломатические шаги в пользу прекращения огня и мирных переговоров", - написал Орбан.

Розмова Орбана та Путіна 11 грудня: У Кремлі прокоментували

Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

9 декабря 2024 года, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Читайте также: Орбан и Папа Римский обсудили "содействие миру" в Украине

Автор: 

Песков Дмитрий (1861) путин владимир (31237) Трамп Дональд (5169) Виктор Орбан (461) война в Украине (3729)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Значить передавав.
показать весь комментарий
11.12.2024 15:27
+4
пі@дабол ти піськов
показать весь комментарий
11.12.2024 15:29
+2
Краще ти вже подох разом з путіном, "миротворець" за рашиським сценарієм.
показать весь комментарий
11.12.2024 15:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Значить передавав.
показать весь комментарий
11.12.2024 15:27 Ответить
100%
показать весь комментарий
11.12.2024 15:53 Ответить
пі@дабол ти піськов
показать весь комментарий
11.12.2024 15:29 Ответить
Краще ти вже подох разом з путіном, "миротворець" за рашиським сценарієм.
показать весь комментарий
11.12.2024 15:31 Ответить
Яснапанятна, раз орбАн не пєрєдаст, значить трампакс сам пєрєдаст.
А ти йоржик чого так вазбуділся?
показать весь комментарий
11.12.2024 15:31 Ответить
Піськов знов виринув з секретної валізи ху...ла, при цьому відірвавшись від прямих обов'язків по його чищенню і забезпечив алібі своєму напарникові з ЄС орбану
показать весь комментарий
11.12.2024 15:34 Ответить
звісно як орбан міг щось сказати ху@лу, коли невпинно смокче його хєр...
показать весь комментарий
11.12.2024 15:35 Ответить
Піськову збрехать,як два пальці обпісять...якщо сказав «ні»,значить точно передавав
показать весь комментарий
11.12.2024 15:35 Ответить
песков пурга…
показать весь комментарий
11.12.2024 15:36 Ответить
Шож так - казали що Орбан передаст
показать весь комментарий
11.12.2024 15:36 Ответить
Орбан вилизав дупу Трампу, а потім передав її смак ***** через засос. Всі задоволені. )))

показать весь комментарий
11.12.2024 15:38 Ответить
із топляків "рашистських" споконвіку, "вітер брехні" кружляє завжди світом
показать весь комментарий
11.12.2024 15:46 Ответить
Бо нема ніякого послання ,а є лиш запитання "а что за чєлавєк етат путін")
показать весь комментарий
11.12.2024 15:47 Ответить
показать весь комментарий
11.12.2024 15:51 Ответить
Послання мабуть ні. Ультиматум.
показать весь комментарий
11.12.2024 16:09 Ответить
Що максимально наблизить мир і припинення вогню, так це закінчення зброї на складах в Росії, через те, що вони згорять від ракетних ударів. І коли їм нічим буде воювати, то ваньки набагато швидше закінчаться, яких будуть кидати на штурм. Тому нам потрібні сотні AGM-158 JASSM, бажано з дальністю до 960 км певна кількість, для наших F-16. А до того часу, Росія буде наступати і далі.
показать весь комментарий
11.12.2024 16:11 Ответить
Орбан личный шнырь пиСькова ..
показать весь комментарий
11.12.2024 16:15 Ответить
Щось з цим Орбаном не теє явно. Все щось хімічить, все шустрить/нишпорить. Навіть цидулу (маляву - по рос.) через нього неможливо передати.
показать весь комментарий
11.12.2024 16:16 Ответить
а идите все втроем *************** ********!
показать весь комментарий
11.12.2024 16:30 Ответить
Але розказав про все, що говорили. Уе ж падло, ********** повія і *****.
показать весь комментарий
11.12.2024 17:08 Ответить
 
 