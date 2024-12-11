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Новости Война
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Орбан после звонка Путину встретится с Эрдоганом: будут говорить и о войне в Украине

Орбан зустрінеться з Ердоганом

В четверг, 12 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча состоится в Турции.

Об этом сообщает"Европейская Правда" со ссылкой на MTI, информирует Цензор.НЕТ.

Среди прочего Орбан и Эрдоган будут говорить о войне РФ против Украины.

Также, как рассказал глава пресс-службы премьера Венгрии Берталан Хаваши, лидеры обсудят "текущую международную ситуацию, конфликт на Ближнем Востоке, перспективы мира и ряд вопросов, связанных с венгерско-турецкими отношениями".

После встречи с лидером Турции премьер Венгрии примет участие в закрытии венгерско-турецкого года культуры в Анкаре.

О визите Орбана в Турцию стало известно после того, как он провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков: "Орбан не передавал Путину послание от Трампа"

Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

9 декабря 2024 года, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Также напомним, что накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто анонсировал продолжение "миротворческой миссии" в отношении Украины.

Также читайте: Орбан и Папа Римский обсудили "содействие миру" в Украине

Автор: 

визит (3079) Эрдоган Реджеп Тайип (894) Виктор Орбан (461) война в Украине (3761)


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Встреча двух тридварасов: один раззявил хавальник на Закарпатье, второй- на Крым.
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11.12.2024 16:36 Ответить
ну у еродогаши апетити не тільки на Крим. там і північний кавказ, і центральна азія. а ще мутить воду в Боснії, і напевно в Албанії (пітримка радикальних ісламістів)
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11.12.2024 16:45 Ответить
Цікаво, чим цьому мадярському шнирю платять. Цигарками, пайкою чи він просто місце біля шконки головного пахана відробляє?
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11.12.2024 16:45 Ответить
Це якійсь турист вимагало. Кому тільки не лізав
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11.12.2024 16:53 Ответить
У орбана менструальна суєта.
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11.12.2024 16:56 Ответить
А кто ету жабу циганскую уполномачивал вести переговоры от имени Украины? Почему против него санкции до сих пор не ввели?
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11.12.2024 16:57 Ответить
договорнячки про Україну без України. шо там наше мзс? випускайте кулебу з лопатою, чи хто там зараз
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11.12.2024 17:04 Ответить
Таке відчуття, що Орбан вже с трудовою книжкою влаштувався в путінське МЗС.
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11.12.2024 18:38 Ответить
 
 