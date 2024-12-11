Орбан после звонка Путину встретится с Эрдоганом: будут говорить и о войне в Украине

В четверг, 12 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча состоится в Турции.

Об этом сообщает"Европейская Правда" со ссылкой на MTI, информирует Цензор.НЕТ.

Среди прочего Орбан и Эрдоган будут говорить о войне РФ против Украины.

Также, как рассказал глава пресс-службы премьера Венгрии Берталан Хаваши, лидеры обсудят "текущую международную ситуацию, конфликт на Ближнем Востоке, перспективы мира и ряд вопросов, связанных с венгерско-турецкими отношениями".

После встречи с лидером Турции премьер Венгрии примет участие в закрытии венгерско-турецкого года культуры в Анкаре.

О визите Орбана в Турцию стало известно после того, как он провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным.

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Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

9 декабря 2024 года, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Также напомним, что накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто анонсировал продолжение "миротворческой миссии" в отношении Украины.

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