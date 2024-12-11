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Новости Война
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Орбан заявил, что предлагал Украине и РФ установить рождественское перемирие, однако Зеленский якобы отказался от его идеи

Орбан каже, що пропонував перемир'я Україні та РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Украине и РФ сделать рождественское перемирие и масштабный обмен пленными.

Об этом политик написал в соцсети Х, комментируя критику Зеленского относительно его звонка диктатору РФ Путину, информирует Цензор.НЕТ.

Орбан заявил, что Будапешт в конце венгерского председательства в Совете ЕС решил приложить новые усилия для "достижения мира".

"Мы предложили рождественское перемирие и масштабный обмен пленными", - заявляет глава венгерского правительства.

Политик утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский якобы отказался от этой идеи.

"Печально, что президент Зеленский сегодня четко отверг и исключил это. Мы сделали все, что могли", - добавил Орбан.

Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Также напомним, что накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто анонсировал продолжение "миротворческой миссии" в отношении Украины.

Читайте также: Зеленский о звонке Орбана Путину: Не надо играть на собственный имидж

Автор: 

Венгрия (1942) Зеленский Владимир (20324) россия (95481) перемирие (1590) Виктор Орбан (461) война в Украине (3761)


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Топ комментарии
+24
Пропонувати стороні яка веде оборону припинити вогонь, а почувши відмову звинувачувати у не бажанні миру - дешева маніпуляція.
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11.12.2024 20:17
+17
ой дебіл, у нас тих різдвяних, новорічних, великодніх, з 2015 було ой скільки.. і завжди рашка його порушила.
нє, якщо тОрбан і обСійярто засядуть на різдво до хлопців на позицію, гарантуючи перемиря тушками, то чого б і нє?
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11.12.2024 20:13
+13
"...Ми зробили все, що могли", - додав Орбан". Джерело: https://censor.net/ua/n3524632

Брешеш!!! Ти ще не застрелився!!!
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11.12.2024 20:13
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Паприкаш все одно не стане стравою №1 планети!
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11.12.2024 20:13 Ответить
ой дебіл, у нас тих різдвяних, новорічних, великодніх, з 2015 було ой скільки.. і завжди рашка його порушила.
нє, якщо тОрбан і обСійярто засядуть на різдво до хлопців на позицію, гарантуючи перемиря тушками, то чого б і нє?
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11.12.2024 20:13 Ответить
"...Ми зробили все, що могли", - додав Орбан". Джерело: https://censor.net/ua/n3524632

Брешеш!!! Ти ще не застрелився!!!
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11.12.2024 20:13 Ответить
"Миротворець" хренів, дати Різдва у нас і у кацапів різняться на 13 днів!
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11.12.2024 20:16 Ответить
вітя прохвесійний комсомолець провокатор
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11.12.2024 20:16 Ответить
Так це було вже. На прохання Туреччини та рпц, було різдвяне перемір'я, під час якого болотяни перекинули артилерію з Бахмута на Соледар, та взяли останній. А згодом і Бахмут. От навіщо перемір'я. Мабуть, хочуть прискоритися на Покровськ.
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11.12.2024 20:17 Ответить
Не було жодних різдвяних перемирь. Втрата соледара зумовлена ротацією бригад.
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11.12.2024 20:19 Ответить
Ви мабуть не памятаєте вже. Вони довго та марно довбилися перед Бахмутом. Але 5 січня одночасно вилізлі Гундяй та Туреччина, мовляв людям треба молитися, припинить стріляти. Наші відмовилися, АЛЕ й насправді мало стріляли в той день. А болотяни оголосили в себе перемір'я, та геть не стріляли. Але наступної доби їхня артилерія чомусь вся виявилася під Соледаром, та стартував вирішальний штурм. Хоча б наведить довідки: в яку дату втрачено Соледар? Ротація, так, може й була, це не заперечує вишченаведене.
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11.12.2024 20:51 Ответить
Ви та багато інших коментуючих не зовсім розумієте про що йдеться. Я так розумію що й сам зеленський не вдупляє судячи з його публічних факапів. Це біда що при владі люди які не вміть у політику та дипломатію. Не вміяють у стратегію. Ладно тут таких більшість, але біда загальна.
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12.12.2024 11:22 Ответить
Пропонувати стороні яка веде оборону припинити вогонь, а почувши відмову звинувачувати у не бажанні миру - дешева маніпуляція.
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11.12.2024 20:17 Ответить
ейй гражданін - ти спряч єлектрошокер - мі хатім перемірно твоі кармани почістіть...
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11.12.2024 20:40 Ответить
це СКОТСТВО, а не маніпуляція...
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12.12.2024 10:13 Ответить
А що йому наше Різдво, та взагалі країна? Ну прилетить ще кілька масованих ударів на свята по Україні, ну повбивають ще дітей - ця потвора зариється в бункер і буде там бухати зі своєю скумбрією.
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11.12.2024 20:19 Ответить
саме цікаве, що різдва в нас і в касапів - в різні дати, між ними - 14 днів, причому, наше раніше. Ну, домовилися, ми припиняємо стріляти - а касапи скажуть "а ми на 25-те не домовлялися"
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12.12.2024 02:58 Ответить
*уйлу потрібна передишка для підсилення війська
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11.12.2024 20:20 Ответить
А нам? Нічого не потрібно? Все ок?
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11.12.2024 20:20 Ответить
Нам би якраз посилитися максимально не зайве. Бо з диванів кацапів відбити можна тільки язиком, але диванні воюваки цього не розуміють.
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11.12.2024 20:22 Ответить
А зелені будуть підсилювати, чи скористаються передишкою почнуть як не асфальти класти то шашлики пекти.
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11.12.2024 20:55 Ответить
Пані, ну не можна як папуга повторювати чужі слова ! Не можна звинувачувати всіх не знаючи обставин та мотивів того чи іншого коментатора. Я, наприклад - не чотириразовий ухилянт. І маю тисячу мотивів писати тут. Якщо в окопі не склалось. Розумію вас. Бо ви жінка. І для вас є чорне й біле. Давайте краще аргументовано переконувати всіх. Без ярликів та гасел !
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11.12.2024 21:15 Ответить
Це переконлива причина для перемір'я.
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11.12.2024 20:25 Ответить
Спочатку потрібно запропонувати перемир'я ініціатору війни та почути його позицію. А звинувачувати у відмові виключно сторону яка веде оборону, а про агресора взагалі мовчати, то це не про припинення вогню, а проста спроба вчергове в чомусь звинуватити Україну.
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11.12.2024 20:33 Ответить
Ну то хай односторонньо і передихне - це ліліпутін веде наступальні дії а не Україна.
ліліпутін односторонньо може припинити наступ, підтягнути війська та через деякий час продовжити. Всі розуміють, що Україна не буде контратакувати.
Абсурдно думати що ліліпутіну взагалі потрібне перемир'я для чогось.
ліліпутіну - потрібна лише капітуляція України і час для цього у нього закінчується.
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11.12.2024 20:43 Ответить
Орбан.. це лідер Туреччини...??? як сказав новообраний президент США ? То може у нашого лідОра McDonald's в Україні ..це офіси Президента США? Одному 78... другому 46.... У одного пристаркувата деменція... у другого відвертий ідіотизм!
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11.12.2024 20:22 Ответить
а ****** орбан не в курсі що кацапський сатанат рпц-фсб святкує своє різдво у січні, чи взагалі яке різдво він мав на увазі...
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11.12.2024 20:23 Ответить
з 25 грудня по 13 січня
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11.12.2024 20:44 Ответить
А чого ти, курва, не говориш шо тобі ***** сказав?
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11.12.2024 20:26 Ответить
А Трамп? Чи його до 20 січня в рахунок не ставимо... А 20 січня, то аж через місяць...
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11.12.2024 20:28 Ответить
Ага, а пуйло согласился.
Кстати, а на какое Рождество.
На наше или кацапское спустя две недели?
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11.12.2024 20:28 Ответить
мені здається, що зараз орбан з ху...лом і з трампом роблять з наших корисних ідіотів - дибілів.
А через місяць, пропонувати не будуть нічого, поставлять перед фактом... От тоді й покричимо про зраду...
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11.12.2024 20:31 Ответить
І перед яким фактом нас поставлять через місяць? Вісім місяців зброї не дадуть? Так таке було вже, з жовтня 23 го по травень 24 го..
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11.12.2024 20:57 Ответить
Не знаю. Я як і усі чув лише риторику трампа...
Але щойно чув радника наших ОП який слизько так сказав, що угорщина ні про що ОП не попереджала ... І ні слова про перемир'я і обмін заручниками...
Я б чітко сказав що перемир'я брехня і обмін брехня... Як би не знав, що все зафіксовано на плівці...
Нашим пора перестати брехати на кожному кроці... Оскільки війна, економіка, корупція їм вже не цікаві... Їм цікавий лише популізм.
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11.12.2024 21:46 Ответить
І про зброю неправда... Поїдьте в прикордонні райони - попитайте в людей чи хоч один день не їхали фури з мигалками.
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11.12.2024 21:48 Ответить
Глубока аналітика, фури з мигалками , так зброя поступала, від Європейських партнерів, та по виконаним контрактам.
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12.12.2024 10:31 Ответить
я це вів до того, що зброя була. І було чим воювати.
А 'глибока аналітика' буде трохи в іншому випадку.
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12.12.2024 10:55 Ответить
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11.12.2024 20:35 Ответить
Правильно зробив, що відмовився - всі ці перемир'я мивже проходили у 2014му, коли під прикриттям перемир'я рашисти обходили наші позиції, облаштовували свої передові позиції, накоплювали на них людей для атак і тд.
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11.12.2024 20:41 Ответить
Орбан - іуда, продать хоч рідну мати за криваві рублі.
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11.12.2024 22:00 Ответить
Дайте Вітє сєльоткі.
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11.12.2024 20:42 Ответить
У нього є сумбрія за 8 гривень.
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11.12.2024 21:11 Ответить
А у нас Рождество как у людей, а у андрофагов как у гадюк гадючих! Даты не сходятся.
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11.12.2024 20:44 Ответить
А можна побажати замість перемир'я, різдвяний подарунок - ялинку на Майдані Незалежності, з повішеними на ній іграшками - Орбаном, путлєром, Алі Хаменеї, Кімом, Сі та іншими відповідальними за геноцид українців.
Може пан Орбан почує та самоорганізується до мотузки?
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11.12.2024 20:47 Ответить
Ааа зелю, дЄрмака + всіх "слуг " !
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11.12.2024 20:55 Ответить
Орбана на нуль, на час перемир'я
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11.12.2024 20:49 Ответить
Так , бо кацапи ніколи не виконували обіцянок .
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11.12.2024 20:57 Ответить
Предлагаю устроить Орбану нефтяное голодание. И позаботиться о том чтобы венгерский народ об етом знал. Пора уже ету жабу отправлять вслед за Асадом. А в Венгрии пропихивать к власти опозицию. Для етого в Украину на решения вопросов приглашать не Орбана и Сцыярто, которые нам заблокировали помощь ЕС, а опозиционеров.
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11.12.2024 21:16 Ответить
Після цих слів Орбана можна зі 100% -ю впевненістю сказати - всі Негідники у світі - брехуни й шахраї !
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11.12.2024 21:18 Ответить
Буратіна не хоче миру, бо це дорога до виборів, які він програє
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11.12.2024 21:24 Ответить
Знову ця потвора без мила в опу лізе
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11.12.2024 21:40 Ответить
Лживая тварь Орбан-у*бан гадит постоянно на Украину, а ***** выгораживает и оправдывает. Это его очередная дешевая провокация, типа Украина не хочет мира.
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11.12.2024 21:59 Ответить
Впевнений, що цей угр нічого не пропонував, а лише виконує те, що наказують йому на болотах. Мовляв, українці самі не хочуть миру, тому Трамп дивись уважніше.
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11.12.2024 22:06 Ответить
Вони хочуть встигнути заробити на цьому.
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12.12.2024 10:46 Ответить
Вони там якісь ******* ті європейці…
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12.12.2024 00:23 Ответить
І я також пропоную встановити "всьо хорошеє, і нічого плохого".
Від такої пропозиції корона з мене не впаде, тим більше, її в мене немає.
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12.12.2024 02:27 Ответить
А что ответил тебе пуйло?
Чего не говоришь?
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12.12.2024 10:58 Ответить
Бойтесь данайцев, дары приносящих...
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12.12.2024 11:17 Ответить
 
 