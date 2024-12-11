Орбан заявил, что предлагал Украине и РФ установить рождественское перемирие, однако Зеленский якобы отказался от его идеи
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Украине и РФ сделать рождественское перемирие и масштабный обмен пленными.
Об этом политик написал в соцсети Х, комментируя критику Зеленского относительно его звонка диктатору РФ Путину, информирует Цензор.НЕТ.
Орбан заявил, что Будапешт в конце венгерского председательства в Совете ЕС решил приложить новые усилия для "достижения мира".
"Мы предложили рождественское перемирие и масштабный обмен пленными", - заявляет глава венгерского правительства.
Политик утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский якобы отказался от этой идеи.
"Печально, что президент Зеленский сегодня четко отверг и исключил это. Мы сделали все, что могли", - добавил Орбан.
Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Также напомним, что накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто анонсировал продолжение "миротворческой миссии" в отношении Украины.
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нє, якщо тОрбан і обСійярто засядуть на різдво до хлопців на позицію, гарантуючи перемиря тушками, то чого б і нє?
Брешеш!!! Ти ще не застрелився!!!
ліліпутін односторонньо може припинити наступ, підтягнути війська та через деякий час продовжити. Всі розуміють, що Україна не буде контратакувати.
Абсурдно думати що ліліпутіну взагалі потрібне перемир'я для чогось.
ліліпутіну - потрібна лише капітуляція України і час для цього у нього закінчується.
Кстати, а на какое Рождество.
На наше или кацапское спустя две недели?
А через місяць, пропонувати не будуть нічого, поставлять перед фактом... От тоді й покричимо про зраду...
Але щойно чув радника наших ОП який слизько так сказав, що угорщина ні про що ОП не попереджала ... І ні слова про перемир'я і обмін заручниками...
Я б чітко сказав що перемир'я брехня і обмін брехня... Як би не знав, що все зафіксовано на плівці...
Нашим пора перестати брехати на кожному кроці... Оскільки війна, економіка, корупція їм вже не цікаві... Їм цікавий лише популізм.
А 'глибока аналітика' буде трохи в іншому випадку.
Може пан Орбан почує та самоорганізується до мотузки?
Від такої пропозиції корона з мене не впаде, тим більше, її в мене немає.
Чего не говоришь?