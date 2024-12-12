РФ передала Венгрии предложения по обмену пленными с Украиной, но "Киев их сорвал", - Песков
В Кремле заявили, что Россия в ответ на инициативу премьера Венгрии Виктора Орбана о "рождественском перемирии" и обмене пленными между РФ и Украиной якобы передала Будапешту свои предложения по этому поводу, но "Киев отклонил эту идею".
Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков, его цитирует российский "Интерфакс", информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Орбан во время вчерашнего телефонного разговора с Путиным выступил с предложением осуществить накануне Рождества большой обмен пленными между Россией и Украиной, а также объявить о рождественском прекращении огня.
"В этот же день ФСБ России передала в посольство Венгрии в Москве наши предложения по обмену пленными, однако, судя по реакции Зеленского в социальных сетях, а также его окружения, украинская сторона отклонила все предложения Орбана", - говорит спикер Кремля.
Также Песков заявил, что "Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе "стамбульских договоренностей" от 2022 года".
Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Украине и РФ сделать рождественское перемирие и масштабный обмен пленными.
Советник Зеленского Дмитрий Литвин сообщил, что венгерская сторона ничего подобного с Украиной не обсуждала.
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піськов, ну ти палиш кацапську агєнтуру в нуль
вирвуть тобі твій йорщик та в дупу вставлять, пі@дабол ти @обаний
ти ще скажи, що @уйлостан небо закрив до 13.12.24 над кап'яром та "арєшнік" на Київ націлив, шоби мирни перемовини вести, терорист ти їпаний
Двісті тисяч громадян Угорщини втекло через австрійський кордон на еміграцію.
Було репресовано десятки тисяч учасників тих подій.
Понад тисячу страчено.
Майбутній президент Угорщини Арпад Гьонц був засуджений до пожиттєвого ув'язнення.
Імре Надь, якому особисто гарантував недоторканість новий керманич Угорщини Янош Кадар, у 1958 році був повішений (чергове підтвердження тотальної брехливості комуністичних вождів).
На тридцять довгих років Угорщина потрапила в тісні «братні» обійми, де заборонялася жодна згадка про придушену Кремлем Угорську революцію гідності. Московські війська з Угорщини були виведені лише в 1992 році.
Тому коли нині Орбан обіймається із Путіним, який розпинає Україну безжальними полчищами орків, не в одного мене пробуджується непозбувна бентега.
Однією з причин поразки угорського повстання була відсутність допомоги ззовні. За незалежну від чужого ярма Угорщину ніхто не заступився, хоча ООН і прийняла резолюцію про традиційну «глибоку стурбованість».
Чому угорське серце нині таке глухе на співчуття? Невже Будапешт забув про жертви 1956 року?
Корюковская трагедия - массовое убийство мирного населения посёлка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Корюковка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Черниговской области, совершённое 1-2 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1943 года отрядами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1 СС и солдатами венгерской https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=105-%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1 105-й легкой дивизии генерал-лейтенанта https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B4%D1%8F-%D0%9F%D0%B0%D0%BF,_%D0%97%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1 Золтана Йогана Алдя-Папаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B4%D1%8F-%D0%9F%D0%B0%D0%BF [укр.]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F#cite_note-imena-1 [1]. В результате карательной акции погибло около 6700 человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F#cite_note-Kuban-2 [2], что в несколько раз больше известных массовых убийств в белорусской https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C Хатыни, чешском https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B5 Лидице и французском https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80-%D1%81%D1%8E%D1%80-%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%BD Орадуре и делает её самой масштабной во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войне.
Чергова спроба показати рашистів не фашистами, а ангелами. На цей раз перед Трампом. Але це ненадовго, бо рашисти не зможуть втримати свої бажання бомбити лікарні, будинки, школи.... Мімікрувати під нормальних, довше 1-2 днів вони просто не здатні - далі лайно знову попре з них фонтаном.