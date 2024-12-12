РФ передала Венгрии предложения по обмену пленными с Украиной, но "Киев их сорвал", - Песков

В Кремле заявили, что Россия в ответ на инициативу премьера Венгрии Виктора Орбана о "рождественском перемирии" и обмене пленными между РФ и Украиной якобы передала Будапешту свои предложения по этому поводу, но "Киев отклонил эту идею".

Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков, его цитирует российский "Интерфакс", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Орбан во время вчерашнего телефонного разговора с Путиным выступил с предложением осуществить накануне Рождества большой обмен пленными между Россией и Украиной, а также объявить о рождественском прекращении огня.

"В этот же день ФСБ России передала в посольство Венгрии в Москве наши предложения по обмену пленными, однако, судя по реакции Зеленского в социальных сетях, а также его окружения, украинская сторона отклонила все предложения Орбана", - говорит спикер Кремля.

Также Песков заявил, что "Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе "стамбульских договоренностей" от 2022 года".

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Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Украине и РФ сделать рождественское перемирие и масштабный обмен пленными.

Советник Зеленского Дмитрий Литвин сообщил, что венгерская сторона ничего подобного с Украиной не обсуждала.

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