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РФ передала Венгрии предложения по обмену пленными с Украиной, но "Киев их сорвал", - Песков

Пєсков про пропозицію Орбана щодо обміну полоненими між Україною та РФ

В Кремле заявили, что Россия в ответ на инициативу премьера Венгрии Виктора Орбана о "рождественском перемирии" и обмене пленными между РФ и Украиной якобы передала Будапешту свои предложения по этому поводу, но "Киев отклонил эту идею".

Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков, его цитирует российский "Интерфакс", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Орбан во время вчерашнего телефонного разговора с Путиным выступил с предложением осуществить накануне Рождества большой обмен пленными между Россией и Украиной, а также объявить о рождественском прекращении огня.

"В этот же день ФСБ России передала в посольство Венгрии в Москве наши предложения по обмену пленными, однако, судя по реакции Зеленского в социальных сетях, а также его окружения, украинская сторона отклонила все предложения Орбана", - говорит спикер Кремля.

Также Песков заявил, что "Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе "стамбульских договоренностей" от 2022 года".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Песков: "Орбан не передавал Путину послание от Трампа"

Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Украине и РФ сделать рождественское перемирие и масштабный обмен пленными.

Советник Зеленского Дмитрий Литвин сообщил, что венгерская сторона ничего подобного с Украиной не обсуждала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о звонке Орбана Путину: Не надо играть на собственный имидж

Автор: 

Венгрия (1942) обмен (1369) Песков Дмитрий (1862) россия (95481) пленные (2136) Виктор Орбан (461)


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Топ комментарии
+6
а Угорщина хіба є стороною у війні?
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12.12.2024 15:22
+6
Піська бреше. Не оригінально.
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12.12.2024 15:24
+4
А что такое Орбан? Что он сует свой нос туда куда не нужно. Орбан еще не извинился за зверства венгерской военщины в годы 2 Мировой войны. Одно из "художеств венгров" ниже:
Корюковская трагедия - массовое убийство мирного населения посёлка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Корюковка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Черниговской области, совершённое 1-2 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1943 года отрядами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1 СС и солдатами венгерской https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=105-%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1 105-й легкой дивизии генерал-лейтенанта https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B4%D1%8F-%D0%9F%D0%B0%D0%BF,_%D0%97%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1 Золтана Йогана Алдя-Папаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B4%D1%8F-%D0%9F%D0%B0%D0%BF [укр.]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F#cite_note-imena-1 [1]. В результате карательной акции погибло около 6700 человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F#cite_note-Kuban-2 [2], что в несколько раз больше известных массовых убийств в белорусской https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C Хатыни, чешском https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B5 Лидице и французском https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80-%D1%81%D1%8E%D1%80-%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%BD Орадуре и делает её самой масштабной во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войне.
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12.12.2024 15:43
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Правила форума Совет форумчан
а Угорщина хіба є стороною у війні?
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12.12.2024 15:22 Ответить
Просто Орбану показали його підпис на співпрацю з совєцькими спецслужбами в часи коли він ще був провокатором у рядах начебто перебудовників Угорщини у 80-ті роки.
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12.12.2024 15:27 Ответить
Піська бреше. Не оригінально.
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12.12.2024 15:24 Ответить
тобто вітя орбан та мадярські дипломати на зв'язку у кацапської фсби?
цікаво...
піськов, ну ти палиш кацапську агєнтуру в нуль
вирвуть тобі твій йорщик та в дупу вставлять, пі@дабол ти @обаний
ти ще скажи, що @уйлостан небо закрив до 13.12.24 над кап'яром та "арєшнік" на Київ націлив, шоби мирни перемовини вести, терорист ти їпаний
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12.12.2024 15:28 Ответить
Під час повстання 1956 року загинуло кілька тисяч угорців і близько семисот радянських солдат.
Двісті тисяч громадян Угорщини втекло через австрійський кордон на еміграцію.
Було репресовано десятки тисяч учасників тих подій.
Понад тисячу страчено.
Майбутній президент Угорщини Арпад Гьонц був засуджений до пожиттєвого ув'язнення.
Імре Надь, якому особисто гарантував недоторканість новий керманич Угорщини Янош Кадар, у 1958 році був повішений (чергове підтвердження тотальної брехливості комуністичних вождів).

На тридцять довгих років Угорщина потрапила в тісні «братні» обійми, де заборонялася жодна згадка про придушену Кремлем Угорську революцію гідності. Московські війська з Угорщини були виведені лише в 1992 році.

Тому коли нині Орбан обіймається із Путіним, який розпинає Україну безжальними полчищами орків, не в одного мене пробуджується непозбувна бентега.

Однією з причин поразки угорського повстання була відсутність допомоги ззовні. За незалежну від чужого ярма Угорщину ніхто не заступився, хоча ООН і прийняла резолюцію про традиційну «глибоку стурбованість».

Чому угорське серце нині таке глухе на співчуття? Невже Будапешт забув про жертви 1956 року?
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12.12.2024 15:31 Ответить
А на х..іба потрібен якийсь Орбан, якщо з Кремля можно просто подзвонити Єрмаку, або самому Найвеличнішому.
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12.12.2024 15:32 Ответить
Та заднім числом можна говорити що завгодно. Але за логікою потрібно було пропонувати спочатку тим хто почав війну, а не вимагати відповіді у сторони яка веде оборону, а потім цим маніпулювати.
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12.12.2024 15:36 Ответить
А что такое Орбан? Что он сует свой нос туда куда не нужно. Орбан еще не извинился за зверства венгерской военщины в годы 2 Мировой войны. Одно из "художеств венгров" ниже:
Корюковская трагедия - массовое убийство мирного населения посёлка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Корюковка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Черниговской области, совершённое 1-2 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1943 года отрядами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1 СС и солдатами венгерской https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=105-%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1 105-й легкой дивизии генерал-лейтенанта https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B4%D1%8F-%D0%9F%D0%B0%D0%BF,_%D0%97%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1 Золтана Йогана Алдя-Папаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B4%D1%8F-%D0%9F%D0%B0%D0%BF [укр.]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F#cite_note-imena-1 [1]. В результате карательной акции погибло около 6700 человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F#cite_note-Kuban-2 [2], что в несколько раз больше известных массовых убийств в белорусской https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C Хатыни, чешском https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B5 Лидице и французском https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80-%D1%81%D1%8E%D1%80-%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%BD Орадуре и делает её самой масштабной во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войне.
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12.12.2024 15:43 Ответить
Незалежний лідер Європи, з яким говорять і Путін і Трамп...
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12.12.2024 16:01 Ответить
из Бергамо?
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12.12.2024 16:08 Ответить
А чого вікіпедія російська?
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12.12.2024 20:48 Ответить
Черговий цикл кремлівської клоунади почато - "бідна рашка хоче миру, добра і перемовин, а злобні біндеровці все зривають". Піскова хтось би зірвав 10 кілограмами тротилу.
Чергова спроба показати рашистів не фашистами, а ангелами. На цей раз перед Трампом. Але це ненадовго, бо рашисти не зможуть втримати свої бажання бомбити лікарні, будинки, школи.... Мімікрувати під нормальних, довше 1-2 днів вони просто не здатні - далі лайно знову попре з них фонтаном.
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12.12.2024 16:08 Ответить
З яких це пір наші полонені в Угорщині?
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12.12.2024 16:10 Ответить
Піськов не відволікатися від чистки чемодана ху.... ла, ти сантехнік, а не птиця говорун
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12.12.2024 16:16 Ответить
 
 