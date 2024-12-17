У Орбана нет рычагов влияния на Путина, - Зеленский

Глава венгерского правительства Виктор Орбан не имеет рычагов влияния на диктатора РФ Владимира Путина.

Об этом на заседании Всеукраинского конгресса местных и региональных властей заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Президент отметил, что Украина сильная страна и показала это на поле боя.

"Мы сильная страна, мы это показали на поле боя во время всей агрессии Путина. У кого-то другого в Европе есть такой опыт сейчас? Ни у кого. У Орбана есть такая армия? Нет. Как он будет давить на Путина? Анекдотом, улыбкой? Пусть себе оставит",- заявил глава государства.

Также Зеленский добавил, что Украине нужны прямые отношения с США без посредников.

Премьер Орбан, который хочет, знаете, "как-то там, где-то там..." - не выйдет. Я его не пущу и таких, как он", - добавил президент, подчеркнув, что речь идет именно о премьер-министре Венгрии, а не о венгерском народе, который поддерживает Украину.

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Звонок Орбана Путину

Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Украине и РФ сделать рождественское перемирие и масштабный обмен пленными.

Советник Зеленского Дмитрий Литвин сообщил, что венгерская сторона ничего подобного с Украиной не обсуждала.

В Кремле заявили, что Россия в ответ на инициативу премьера Венгрии Виктора Орбана о "рождественском перемирии" и обмене пленными между РФ и Украиной якобы передала Будапешту свои предложения по этому поводу, но "Киев отклонил эту идею".

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