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Зеленский (19064) путин (30489) Виктор Орбан (426)

У Орбана нет рычагов влияния на Путина, - Зеленский

Зеленський про Орбана

Глава венгерского правительства Виктор Орбан не имеет рычагов влияния на диктатора РФ Владимира Путина.

Об этом на заседании Всеукраинского конгресса местных и региональных властей заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Президент отметил, что Украина сильная страна и показала это на поле боя.

"Мы сильная страна, мы это показали на поле боя во время всей агрессии Путина. У кого-то другого в Европе есть такой опыт сейчас? Ни у кого. У Орбана есть такая армия? Нет. Как он будет давить на Путина? Анекдотом, улыбкой? Пусть себе оставит",- заявил глава государства.

Также Зеленский добавил, что Украине нужны прямые отношения с США без посредников.

Премьер Орбан, который хочет, знаете, "как-то там, где-то там..." - не выйдет. Я его не пущу и таких, как он", - добавил президент, подчеркнув, что речь идет именно о премьер-министре Венгрии, а не о венгерском народе, который поддерживает Украину.

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Звонок Орбана Путину

Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Украине и РФ сделать рождественское перемирие и масштабный обмен пленными.

Советник Зеленского Дмитрий Литвин сообщил, что венгерская сторона ничего подобного с Украиной не обсуждала.

В Кремле заявили, что Россия в ответ на инициативу премьера Венгрии Виктора Орбана о "рождественском перемирии" и обмене пленными между РФ и Украиной якобы передала Будапешту свои предложения по этому поводу, но "Киев отклонил эту идею".

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Топ комментарии
+5
Зеленський не має важелів впливу не те що на президента іншої країни а на власного завгоспа
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17.12.2024 16:36
+5
а тепер уявіть, шо на чолі держави в ці чорні для України дні,
був би дурачок якийсь,
а не сонцеясний керувальник невтомною потужністю?
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17.12.2024 16:42
+4
Який вплив може бути на свого боса?
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17.12.2024 16:30
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На Орбана має вплив Пресвята Смарагда
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17.12.2024 16:30 Ответить
***** Орбан не бачить мир у очах Пукіна?...
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17.12.2024 16:30 Ответить
Який вплив може бути на свого боса?
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17.12.2024 16:30 Ответить
Може Трамп нажухає путлєра?
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17.12.2024 16:30 Ответить
Зеленський не має важелів впливу не те що на президента іншої країни а на власного завгоспа
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17.12.2024 16:36 Ответить
Орбан просто думает, что надо прекратить стрелять и посмотреть в глаза.
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17.12.2024 16:37 Ответить
чого не скажеш про важель впливу куйла на "зе" .який керує ОП(офісом путіна ) в Україні
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17.12.2024 16:37 Ответить
О знову бикуэ як завжди.
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17.12.2024 16:40 Ответить
а тепер уявіть, шо на чолі держави в ці чорні для України дні,
був би дурачок якийсь,
а не сонцеясний керувальник невтомною потужністю?
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17.12.2024 16:42 Ответить
навіть важко уявити ЩО було би з країною....
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17.12.2024 18:20 Ответить
5+ років президент а розмовляти нормально так й не навчили його..... й досі стиль "янєлох, понял да".....
Британський міністр один раз дозволив сказати щось про допомогу у стилі "янєлоха" й подав у відставку, а це хамло "бикує" постійно й "як з гуся вода".
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17.12.2024 16:43 Ответить
Орбан рычаг ***** губами дергал. А еще Орбану очень нравится когда охрана ***** ему в жопе ковыряется перед тем как пустить в кабинет *****
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17.12.2024 16:43 Ответить
Всід до Кремля 1 руб, вихід -смерть! Оман вже ікається!
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17.12.2024 16:44 Ответить
так поїдеш на івнагурацію, без запрошення, в лінялих штанях?
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17.12.2024 16:48 Ответить
Орбанн наш друг, таваріщ, і соратнік в доведення ситуації до підписання договорняків.
Угорщина наклала вето на допомогу Україні.
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17.12.2024 17:03 Ответить
Нахіба ти, Володимире Зєлєньській, взагалі раз за разом наїзжаєш на того Орбана? Тобі треба зарутити на носі - собака гавкає - а караван іде! Не опускайся до зведення рахунків з цим відверто прорашистським уйовбиком!
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17.12.2024 17:11 Ответить
та він знає тільки вислів від "Котлєти" караван гавкає, а собака йде...!
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17.12.2024 18:22 Ответить
А наоборот?😀
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17.12.2024 17:12 Ответить
Вы знаете этого мощного старика?
Орбан - это ставленник старейшей континентальной европейской аристократии. В том числе и Папы римского. Той аристократии которая пытается противостоять англо - американскому диктату.
Иначе он не мог бы строить всю Европу
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17.12.2024 17:15 Ответить
ага, разом із Трампом протистоїть США!
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17.12.2024 18:12 Ответить
Как он будет давить на Путина? Анекдотом, улыбкой? Пусть себе оставит",- заявил глава государства. Да все и так знают, что это твоя фишка и что только зеледент может остановить пулера такими инструментами.
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17.12.2024 17:16 Ответить
Орбан це холуй *****. Можна для таких типів ввести абревіатуру "2х" або "хх".
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17.12.2024 17:40 Ответить
Рычагов нет , но есть длинный язык , который все вылежит до блеска..
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17.12.2024 17:57 Ответить
Всі давно зрозуміли, що на Путіна мають вплив лише сильні пі@дюлiни!
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17.12.2024 18:17 Ответить
Ти сам не дуже далеко від Орбана відійшов. У тебе самого які важелі впливу на путіна є окрім анедоктів, посмішок та танців з голим задом на сцені? Ну хіба що рояль..... Ти можеш грати на ньому членом, а от Орбан ні......Спробуй йому зіграти, може вийде вплинути на нього....
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17.12.2024 18:34 Ответить
мад'яри, Сіярто посла нашого до себе викличе для ноти
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17.12.2024 19:48 Ответить
Орбан займається політикою,гнусною але політикою,яка взагалі то цинічна у всіх,а зелень прямий як двері.
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17.12.2024 20:13 Ответить
 
 