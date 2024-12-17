У Орбана нет рычагов влияния на Путина, - Зеленский
Глава венгерского правительства Виктор Орбан не имеет рычагов влияния на диктатора РФ Владимира Путина.
Об этом на заседании Всеукраинского конгресса местных и региональных властей заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
Президент отметил, что Украина сильная страна и показала это на поле боя.
"Мы сильная страна, мы это показали на поле боя во время всей агрессии Путина. У кого-то другого в Европе есть такой опыт сейчас? Ни у кого. У Орбана есть такая армия? Нет. Как он будет давить на Путина? Анекдотом, улыбкой? Пусть себе оставит",- заявил глава государства.
Также Зеленский добавил, что Украине нужны прямые отношения с США без посредников.
Премьер Орбан, который хочет, знаете, "как-то там, где-то там..." - не выйдет. Я его не пущу и таких, как он", - добавил президент, подчеркнув, что речь идет именно о премьер-министре Венгрии, а не о венгерском народе, который поддерживает Украину.
Звонок Орбана Путину
Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Украине и РФ сделать рождественское перемирие и масштабный обмен пленными.
Советник Зеленского Дмитрий Литвин сообщил, что венгерская сторона ничего подобного с Украиной не обсуждала.
В Кремле заявили, что Россия в ответ на инициативу премьера Венгрии Виктора Орбана о "рождественском перемирии" и обмене пленными между РФ и Украиной якобы передала Будапешту свои предложения по этому поводу, но "Киев отклонил эту идею".
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був би дурачок якийсь,
а не сонцеясний керувальник невтомною потужністю?
Британський міністр один раз дозволив сказати щось про допомогу у стилі "янєлоха" й подав у відставку, а це хамло "бикує" постійно й "як з гуся вода".
Угорщина наклала вето на допомогу Україні.
Орбан - это ставленник старейшей континентальной европейской аристократии. В том числе и Папы римского. Той аристократии которая пытается противостоять англо - американскому диктату.
Иначе он не мог бы строить всю Европу