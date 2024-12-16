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Новости Война
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Венгрия (1836) перемирие (1509) Виктор Орбан (426) война в Украине (1151)

"Мирная миссия" Венгрии должна принести результаты, которых ждет вся Европа, - мир в Украине, - президент Шуйок

Президент Угорщини Тамаш Шуйок

Президент Венгрии Тамаш Шуйок надеется, что "мирная миссия" премьера Венгрии Виктора Орбана по "перемирию в Украине" будет успешной.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с лидерами стран Польши, Чехии и Словакии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Надеюсь, что венгерская миротворческая миссия в конце концов будет успешной и принесет результаты, которых ждет вся Европа, то есть мир", - сказал Шуйок, отвечая на вопрос о миротворческой миссии Будапешта.

Признавая, что война началась российской агрессией, Шуйок отметил, что она длится уже почти три года, а Венгрия "с самого начала была задействована в достижении мира".

Он добавил, что хотя Венгрия не является большой страной, и ее влияние ограничено, но в вопросе "инициирования и поощрения к диалогу в Европе сейчас совсем по-другому говорят о мире, чем еще было до недавнего времени".

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Украине и РФ сделать рождественское перемирие и масштабный обмен пленными.

Советник Зеленского Дмитрий Литвин сообщил, что венгерская сторона ничего подобного с Украиной не обсуждала.

В Кремле заявили, что Россия в ответ на инициативу премьера Венгрии Виктора Орбана о "рождественском перемирии" и обмене пленными между РФ и Украиной якобы передала Будапешту свои предложения по этому поводу, но "Киев отклонил эту идею".

Советник по национальной безопасности новоизбранного президента США Дональда Трампа Майк Волтц прокомментировал идею венгерского премьера Виктора Орбана относительно "рождественского перемирия" между Украиной и Россией.

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Топ комментарии
+24
в москалів-куйло, в мадярів-куйок... все по феншую
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16.12.2024 22:50
+17
********** Вугорщини ***** и цего песики Йорбан и Сциярдо сделали все чтобы Украина ети 3 года не смогла остановить врага и закончить войну. Поетому ***** идет за кораблем куда и все остальные уже сходили
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16.12.2024 22:49
+17
Шуйок, свисни в *****.
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16.12.2024 22:49
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Це мабудь якийсь вірус, який вражає мозок до рівня "клінічний довбо(ОЙ)б...
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16.12.2024 22:48 Ответить
Шустрий ******.
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16.12.2024 22:53 Ответить
Цей "шуйок" - чергова "буратінка"... "Лялька на ниточках"
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16.12.2024 23:05 Ответить
********** Вугорщини ***** и цего песики Йорбан и Сциярдо сделали все чтобы Украина ети 3 года не смогла остановить врага и закончить войну. Поетому ***** идет за кораблем куда и все остальные уже сходили
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16.12.2024 22:49 Ответить
Шуйок, свисни в *****.
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16.12.2024 22:49 Ответить
в москалів-куйло, в мадярів-куйок... все по феншую
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16.12.2024 22:50 Ответить
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16.12.2024 23:03 Ответить
Отакої!!! Пешта чи Буда?
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16.12.2024 22:51 Ответить
Pest control. 😂
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17.12.2024 01:05 Ответить
*****?
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16.12.2024 22:52 Ответить
А венгры - приколисты
Партия у них "*****"
А президент Шуйок
Похоже на русские матюки
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16.12.2024 22:52 Ответить
орбан - смешная жаба.
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16.12.2024 22:53 Ответить
угорщина вже підзаїбала, тупі імбіцили не розуміють, якщо б не Україна вони б були в числі наступних
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16.12.2024 22:55 Ответить
Та вони б і не опиралися. Бо саме угорці у складі військ німеччини були ******************* та одними з найжорстокіших. Вони ляжуть під кого завгодно. Насправді це вони і є браттями московитам, при чому генетично
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16.12.2024 23:38 Ответить
Венгрiя, ми нiколи не забудемо, що ти зробила для нас!!!
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16.12.2024 22:55 Ответить
Шотки путіна на підтанцовках
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16.12.2024 22:59 Ответить
Пішов на йух. Будапештський меморандум помнимо. Харош уже нам посрєдніков в безопасности.
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16.12.2024 23:02 Ответить
невелика країна,але ЯКА Ж СМЕРДЮЧА...
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16.12.2024 23:02 Ответить
смешные орбаны,отрабатывают кацапские деньги мутят нефтяные схемы и надеются закарпатье прихватить это всё что стоит за орбановскими мирняками.
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16.12.2024 23:03 Ответить
"Мир" в Україні за рахунок ліквідації самої України, та приєднання Закарпаття до цих шуйок....НХ!
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16.12.2024 23:10 Ответить
*yйок!
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16.12.2024 23:18 Ответить
Не прикривайся Європою, коли бажаєш отримати кацапський газ через Україну.
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16.12.2024 23:24 Ответить
Цей дідусь просто хотів нагадати про себе, вставивши своі ,,5 копійок" в обговорення речей в яких він абсолютно нічого не тямить, і тим більш в яких від нього і від його краіни абсолютно нічого не залежить......Це дуже зручна ситуація для таких нікчемних краін та іхніх таких же нікчемних лідерів виставляти себе такими неперевершеними миротворцями і рятувальниками всього світу......
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16.12.2024 23:29 Ответить
В них ще й президент є ?
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16.12.2024 23:30 Ответить
Відсутність активних бойових дій на окупованій територій - це не мир в Україні. Нехай 10 чорних мужиків увірвуться до кожного з них в оселю і будуть гвалтувати їх доужин і доньок (та й нехай і синів). А франциск стоїть поруч і закликає кричати тихіше, бо він за них всіх молиться, і пропонує швидше обирати, кого з них вони заберуть із собою, а кого вб'ють на місці. Бо саме так їхня сімейна криза завершиться швидше.
Якось так
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16.12.2024 23:34 Ответить
як не *****, так }{уйок
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16.12.2024 23:37 Ответить
Ну і країна, у владі, то *****, то *******.
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17.12.2024 00:08 Ответить
Хто це?
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17.12.2024 00:18 Ответить
Хантимансія-на-Дунаї щось геть береги поплутала.
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17.12.2024 01:07 Ответить
Чмо,ти хто?
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17.12.2024 02:02 Ответить
Офигеть , в Венгрии оказывается президент ещё есть.
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17.12.2024 02:18 Ответить
До чого приведе перемир'я, президент Угорщини зрозуміє тоді, коли до його житла прилетить Шахед, або крилата ракета. А прилетить обов'язково і скоро.
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17.12.2024 04:22 Ответить
Тот, кто не помнит своего прошлого, лишён будущего, это вечная истина.

Мало видно совковские сапоги били по роже венгерских холопов, раз их опять потянуло в советское стойло, ну ничего, они им напомнят, в знак благодарности.
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17.12.2024 08:07 Ответить
це потомки тих хто був за гітлера,тепер за росфюрера
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17.12.2024 09:19 Ответить
******, навіть не сподівайся на капітуляцію під виглядом "миру"
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17.12.2024 09:28 Ответить
О, дивись - коня кують, і жаба лапу тягне!!!
Ще один "найвеличніший лідор"!
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17.12.2024 11:01 Ответить
Пошел он на шуй!
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17.12.2024 13:16 Ответить
 
 