"Мирная миссия" Венгрии должна принести результаты, которых ждет вся Европа, - мир в Украине, - президент Шуйок

Президент Венгрии Тамаш Шуйок надеется, что "мирная миссия" премьера Венгрии Виктора Орбана по "перемирию в Украине" будет успешной.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с лидерами стран Польши, Чехии и Словакии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Надеюсь, что венгерская миротворческая миссия в конце концов будет успешной и принесет результаты, которых ждет вся Европа, то есть мир", - сказал Шуйок, отвечая на вопрос о миротворческой миссии Будапешта.

Признавая, что война началась российской агрессией, Шуйок отметил, что она длится уже почти три года, а Венгрия "с самого начала была задействована в достижении мира".

Он добавил, что хотя Венгрия не является большой страной, и ее влияние ограничено, но в вопросе "инициирования и поощрения к диалогу в Европе сейчас совсем по-другому говорят о мире, чем еще было до недавнего времени".

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Украине и РФ сделать рождественское перемирие и масштабный обмен пленными.

Советник Зеленского Дмитрий Литвин сообщил, что венгерская сторона ничего подобного с Украиной не обсуждала.

В Кремле заявили, что Россия в ответ на инициативу премьера Венгрии Виктора Орбана о "рождественском перемирии" и обмене пленными между РФ и Украиной якобы передала Будапешту свои предложения по этому поводу, но "Киев отклонил эту идею".

Советник по национальной безопасности новоизбранного президента США Дональда Трампа Майк Волтц прокомментировал идею венгерского премьера Виктора Орбана относительно "рождественского перемирия" между Украиной и Россией.

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