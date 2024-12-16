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Венгрия (1836) МИД (6806) перемирие (1509) война в Украине (1151)

МИД о "рождественском перемирии": Венгерская сторона должна прекратить "аморальные манипуляции" на тему мира

МЗС України прокоментувало ідею різдвяного перемир’я від Орбана

Венгрия последовательно призывает оставить Украину, которая защищается от геноцидной агрессии России, без оружия для самозащиты. Эти заявления не имеют ничего общего со стремлением восстановить мир.

Об этом говорится в комментарии МИД, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве напомнили, что после того, как Венгрия делает "миротворческие" звонки в Москву, Украину обстреливают смертоносные ракеты и дроны.

Действия венгерской стороны еще более далеки от миротворчества, чем ее заявления. Венгрия последовательно призывает оставить Украину, которая защищается от российской геноцидной агрессии, без оружия для самозащиты, препятствует финансированию усиления обороноспособности Украины, повышению санкционного давления против агрессора и другим критически важным решениям. Все это не имеет ничего общего со стремлением восстановить мир", - отметили в МИД.

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Поэтому в ведомстве призвали прекратить венгерскую сторону "аморальные манипуляции на теме мира и Рождества Христова" и воздержаться от односторонних контактов со страной-агрессором Россией, которые "подрывают совместные усилия по восстановлению справедливого мира".

Тем временем Киев продолжит "конструктивные контакты" с партнерами, которые стремятся к завершению войны, а не поражению Украины.

"На пути мира стоит только Россия и ее одержимый войной диктатор. Украина стремится к миру на своей земле как никто другой в мире. Именно на достижение справедливого и устойчивого мира направлены совместные усилия нашего государства и его партнеров. Украина всегда придерживается принципов честного диалога и взаимного уважения", - добавили в МИД.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Украине и РФ сделать рождественское перемирие и масштабный обмен пленными.

Советник Зеленского Дмитрий Литвин сообщил, что венгерская сторона ничего подобного с Украиной не обсуждала.

В Кремле заявили, что Россия в ответ на инициативу премьера Венгрии Виктора Орбана о "рождественском перемирии" и обмене пленными между РФ и Украиной якобы передала Будапешту свои предложения по этому поводу, но "Киев отклонил эту идею".

Советник по национальной безопасности новоизбранного президента США Дональда Трампа Майк Волтц прокомментировал идею венгерского премьера Виктора Орбана относительно "рождественского перемирия" между Украиной и Россией.

Также читайте: Орбан о рождественском перемирии: Мы сделали все, что могли
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Топ комментарии
+12
Дурак Орбан знайшов собі компашку
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16.12.2024 21:23
+7
правильно сказав-можна було б і грубіше
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16.12.2024 21:57
+6
Поверніть Лопатного!

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16.12.2024 21:21
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Поверніть Лопатного!

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16.12.2024 21:21 Ответить
Потужно!!!
У нього гарна цитата вийшла))) Але чомусь він спетляв від фронту і вже зараз працює на якись дослідний інститут, що в США.
Цитати великих Зе-менеджерів:
"Якщо закінчиться зброя, то будемо битися лопатами" (с)
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16.12.2024 21:31 Ответить
Вже ж було: Якщо куля в лоб, то куля в лоб!

До слова, а де зараз цей Цицерон?
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16.12.2024 22:03 Ответить
Накінець - то стали ставити в стойло мордорського союзника і прямого ворога України.
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16.12.2024 21:21 Ответить
Дурак Орбан знайшов собі компашку
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16.12.2024 21:23 Ответить
Не всі паприкаші однаково корисні!
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16.12.2024 21:27 Ответить
правильно сказав-можна було б і грубіше
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16.12.2024 21:57 Ответить
Так і кажіть вже прямо: "ми не хочемо перемир'я навіть на період свят, українці мають гинути щодня і без перерв. Нам потрібна вічна і перманентна війна". Чим ви відрізняєтесь від путіна і його зграї?
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16.12.2024 22:12 Ответить
Відповім фразою з старого радянського фільму: "Дядя! Ты - дурак?". Спитай сам себе: "А хіба мало було до того оголошених перемир"їв? І хоч одного Росія дотримувалася?"
Бісмарку приписують вислів: "Угода з Росією не варта того паперу, на якому вона написана...". Кремль, під час "перемир"я, проведе передислокацію, підтягне резерви, а потім вижде момент, "підітреться" цим перемир"ям і ударить тоді, коли вважатиме зручним...
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16.12.2024 22:47 Ответить
А нашим військам не потрібна передишка, передислокація і т.д.? Ми ж постійно в напруженій обороні, постійно під тиском. Пауза може нашим навіть потрібніша...
І не забувайте, щодня на фронті гине від 80 до 100 українців (в середньому). Що поганого в тому, якби хоча би кілька днів чи тижнів ніхто із наших не загинув, не зазнав поранень?
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17.12.2024 00:10 Ответить
Не "крути хвостом" - дай відповідь на запитання, поставлені в першому абзаці...
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17.12.2024 01:01 Ответить
Да-да,через 100 лет путя нападет снова,никакого перемирия или окончания войны,только кордони 91г! слышали на марафоне,проходили)) Это выгодно разве что власти,что б сидеть в крелах бесконечно и набивать карманы! Но не обычным людям. Лучше пусть гибнут сотни солдат и гражданских каждый день,захватывается десятки км квадратных ежедневно и в скормо времени оборонять днепр обл и потерять донецкую,это в разы выгоднее Украине?))
А рашке нет смысла нападать снова,они хотят ее закончить намного больше зели,надеются на снятие санкций,да и миротворцы будут стоять на линии. Прошлые перемирия к этой войне вообще отношения не имеют,там против рашки санкций и ограничений можно сказать не было,они ничего не боялись.
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17.12.2024 02:21 Ответить
А з чим ти не згідний? З тим, що наші військові вже "на межі" і їм потрібен перепочинок? Чи з тим, що щоденні втрати (як людей, так і територій) якось потрібно зупинити?
А з 24.02.22 ніяких перемир'їв ніразу і не було. І щоб був шанс закінчити війну, припинення вогню необхідне. Інакше не може бути в нашому випадку.
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17.12.2024 08:53 Ответить
"З дурнем сперечаться - все одно, що купу лайна буцать... Задоволення ніякого - а черевики мить прийдеться...".
Мені жаль свої черевики...
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17.12.2024 09:17 Ответить
Так ти ж навіть не сперечаєшся, в тебе один аргумент, який притаманний усім адептам "кордонів 91" - "миру не може бути, бо росія потім точно знову нападе". Подібні вам будь-які інші варіанти навіть не розглядаєте... Шкода, що такі люди не на фронті - там така впертість дуже потрібна
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17.12.2024 09:50 Ответить
Іди нахєр! А я своє вже відвоював - нога протезована з 2016-го... Так що тепер - ТВОЯ ЧЕРГА... Покажи, як ТИ воювать умієш...
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17.12.2024 09:55 Ответить
Нехай нам буде соромно. А ти йди нах уй,мерзенне сепарське лайно.
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16.12.2024 23:14 Ответить
Само хоч зрозуміло, що бовкнуло? 😁
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17.12.2024 00:11 Ответить
В даповнення - ще й хам.
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17.12.2024 08:54 Ответить
Чекаю й маю надію що колись з Угорщини українська влада спитає за масові вбивства мирних українців в Корюковці в часи Другої Світової. Бо все для них пройшло тихо ї гладко, бо Совок замовчував, мабуть тому й лижуть срацю х.йлу.
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16.12.2024 22:29 Ответить
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16.12.2024 23:15 Ответить
в суд на угорщину треба подати. До чого це беззубе тявкання?
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16.12.2024 23:36 Ответить
Вимагать від теперішньої влади Угорщини припинить "аморальні маніпуляції" стосовно війни в Україні - все одно, що вимагать від повії перестать продавать своє тіло за гроші...
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16.12.2024 23:44 Ответить
 
 