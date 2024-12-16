МИД о "рождественском перемирии": Венгерская сторона должна прекратить "аморальные манипуляции" на тему мира

Венгрия последовательно призывает оставить Украину, которая защищается от геноцидной агрессии России, без оружия для самозащиты. Эти заявления не имеют ничего общего со стремлением восстановить мир.

Об этом говорится в комментарии МИД, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве напомнили, что после того, как Венгрия делает "миротворческие" звонки в Москву, Украину обстреливают смертоносные ракеты и дроны.

Действия венгерской стороны еще более далеки от миротворчества, чем ее заявления. Венгрия последовательно призывает оставить Украину, которая защищается от российской геноцидной агрессии, без оружия для самозащиты, препятствует финансированию усиления обороноспособности Украины, повышению санкционного давления против агрессора и другим критически важным решениям. Все это не имеет ничего общего со стремлением восстановить мир", - отметили в МИД.

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Поэтому в ведомстве призвали прекратить венгерскую сторону "аморальные манипуляции на теме мира и Рождества Христова" и воздержаться от односторонних контактов со страной-агрессором Россией, которые "подрывают совместные усилия по восстановлению справедливого мира".

Тем временем Киев продолжит "конструктивные контакты" с партнерами, которые стремятся к завершению войны, а не поражению Украины.

"На пути мира стоит только Россия и ее одержимый войной диктатор. Украина стремится к миру на своей земле как никто другой в мире. Именно на достижение справедливого и устойчивого мира направлены совместные усилия нашего государства и его партнеров. Украина всегда придерживается принципов честного диалога и взаимного уважения", - добавили в МИД.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Украине и РФ сделать рождественское перемирие и масштабный обмен пленными.

Советник Зеленского Дмитрий Литвин сообщил, что венгерская сторона ничего подобного с Украиной не обсуждала.

В Кремле заявили, что Россия в ответ на инициативу премьера Венгрии Виктора Орбана о "рождественском перемирии" и обмене пленными между РФ и Украиной якобы передала Будапешту свои предложения по этому поводу, но "Киев отклонил эту идею".

Советник по национальной безопасности новоизбранного президента США Дональда Трампа Майк Волтц прокомментировал идею венгерского премьера Виктора Орбана относительно "рождественского перемирия" между Украиной и Россией.

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