Пограничники нанесли удары по группам пехоты противника, накапливавшихся на Харьковщине. ВИДЕО

В районе Волчанска, несмотря на непогоду, активно работают ударные дроны подразделения "Фурія" пограничной бригады "Гарт".

В частности наши бойцы с БПЛА типа Vampire нанесли удары по группам пехоты противника, которые накапливались в руинах города для дальнейших наступательных действий. Сбросами с дронов-бомберов успешно поражены места сосредоточения живой силы захватчиков, сообщает Цензор.НЕТ.

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