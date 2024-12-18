На ВОТ оккупанты презентовали учебник по "истории Херсонщины" для школьников, - ЦНС
В рамках политики манипулирования сознанием детей на временно оккупированных территориях Херсонщины, российские оккупанты представили новый учебник по "истории Херсонщины" для учащихся 5-7 классов.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.
Это пособие было разработано в течение трех месяцев, что свидетельствует о его пропагандистской направленности.
Вместо истории Херсонщины, которая охватывает многовековые процессы, учебник содержит только материалы, которые оправдывают и пропагандируют российское господство в регионе. Нет никаких упоминаний о периодах до 2014 года, а все события, не связанные с Россией, остаются без внимания.
Кремль использует эту стратегию для изменения исторического восприятия у населения, особенно среди молодежи. Любые попытки представить другой взгляд на события кремлевские чиновники называют "переписыванием истории". Однако, как отмечают специалисты, история является динамичной наукой, изучающей изменения и развитие событий, и она не должна быть ограничена единой трактовкой.
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Президент уже склав план Перемоги. Скоро виб'ємо ворога за кордони 1991 року, а русня нам платитиме трильйонні контрибуції, в той час як ми питимемо каву в Криму!
Питань немає.
НЕХАЙ СИДЯТЬ У БОЛОТАХ БЕЗ ТУРЦІЇ І ЕГИПТУ
треба давати в морду за брехню