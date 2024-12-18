В рамках политики манипулирования сознанием детей на временно оккупированных территориях Херсонщины, российские оккупанты представили новый учебник по "истории Херсонщины" для учащихся 5-7 классов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

Это пособие было разработано в течение трех месяцев, что свидетельствует о его пропагандистской направленности.

Вместо истории Херсонщины, которая охватывает многовековые процессы, учебник содержит только материалы, которые оправдывают и пропагандируют российское господство в регионе. Нет никаких упоминаний о периодах до 2014 года, а все события, не связанные с Россией, остаются без внимания.

Кремль использует эту стратегию для изменения исторического восприятия у населения, особенно среди молодежи. Любые попытки представить другой взгляд на события кремлевские чиновники называют "переписыванием истории". Однако, как отмечают специалисты, история является динамичной наукой, изучающей изменения и развитие событий, и она не должна быть ограничена единой трактовкой.

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