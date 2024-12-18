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На ВОТ оккупанты презентовали учебник по "истории Херсонщины" для школьников, - ЦНС

Окупанти презентували підручник з

В рамках политики манипулирования сознанием детей на временно оккупированных территориях Херсонщины, российские оккупанты представили новый учебник по "истории Херсонщины" для учащихся 5-7 классов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

Это пособие было разработано в течение трех месяцев, что свидетельствует о его пропагандистской направленности.

Вместо истории Херсонщины, которая охватывает многовековые процессы, учебник содержит только материалы, которые оправдывают и пропагандируют российское господство в регионе. Нет никаких упоминаний о периодах до 2014 года, а все события, не связанные с Россией, остаются без внимания.

Кремль использует эту стратегию для изменения исторического восприятия у населения, особенно среди молодежи. Любые попытки представить другой взгляд на события кремлевские чиновники называют "переписыванием истории". Однако, как отмечают специалисты, история является динамичной наукой, изучающей изменения и развитие событий, и она не должна быть ограничена единой трактовкой.

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Багатенько паперу прийдеться на переробку пустити після звільнення окупованої частини Херсонщини...
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18.12.2024 17:05 Ответить
Так!
Президент уже склав план Перемоги. Скоро виб'ємо ворога за кордони 1991 року, а русня нам платитиме трильйонні контрибуції, в той час як ми питимемо каву в Криму!
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18.12.2024 17:11 Ответить
Чудово, що ти все правильно пояснив.
Питань немає.
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18.12.2024 17:20 Ответить
Проти авторів возбудити карну справу , засудити і подати в Інтерпол на розиск.
НЕХАЙ СИДЯТЬ У БОЛОТАХ БЕЗ ТУРЦІЇ І ЕГИПТУ
треба давати в морду за брехню
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18.12.2024 17:09 Ответить
Туреччина.
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18.12.2024 17:43 Ответить
Так. НЕХАЙ СИДЯТЬ У БОЛОТАХ БЕЗ ТУРЕЧЧИНИ
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18.12.2024 18:08 Ответить
Я більшість свого життя прожив у совку. Але незалежність України, її культура та любов до рідної землі в мене були завжди. Не знаю, з генами це чи з молоком матері передається... Так, що українцям ця кацапсяча пропаганда не зашкодить. Тим більше, що це тимчасово.
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18.12.2024 17:49 Ответить
Упыри тянутся к детским душам.
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18.12.2024 18:08 Ответить
При тому оперативно,адже все родом з дитинства.
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18.12.2024 18:58 Ответить
 
 