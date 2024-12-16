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Оккупанты вербуют детей-сирот из Мелитополя в военные училища, - ЦНС

Окупанти вербують дітей-сиріт до військових училищ на окупованих територіях

Россияне навязывают детям из социальных центров на ВОТ военную службу, используя пропаганду бедности и имперскую идеологию.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, коллаборанты из ВОТ Запорожской области начали агитировать детей из мелитопольского социально-реабилитационного центра поступать в военное училище, созданное в захваченном Мариуполе.

Оккупанты убеждают подростков, что служба в военных структурах - единственный шанс выйти за пределы бедности и найти место в обществе.

Это часть имперской модели России, где служение государству, особенно в военной сфере, становится главным инструментом социальной мобильности. Такая практика особенно цинична, поскольку направлена на самую незащищенную категорию детей - тех, кто остался без родительской опеки.

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А хто розмінував виходи з Криму?
Завгосп у темно-зеленій піжамі чи ні?
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16.12.2024 18:01 Ответить
і верещучка.
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16.12.2024 19:01 Ответить
Засранцям і обісцянцям на замітку- на окупованих територіях ухилянтів нема. Гребуть на м'ясний штурм всіх, навіть дітей.
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16.12.2024 18:02 Ответить
А на подконтрольной территории даже торчков не берут!
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16.12.2024 18:45 Ответить
Дуже дивно, а у нас у 25 років ще діти, можуть тільки пиво з горілкою жерти, та байдики бити, по марафону кажуть що це наш генофонд і зміна…
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16.12.2024 18:05 Ответить
Удивительно а у нас чебуреки с шаурмой скупают майно убиенных украинцев!
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16.12.2024 18:47 Ответить
Вийми кадирівський хер з рота, потім кажи.
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16.12.2024 18:49 Ответить
Кадыров законная военная цель! Пока он жив война не закончится!
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16.12.2024 18:50 Ответить
Так було за совка в Суворовські училища надавали перевагу сиротам.
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16.12.2024 19:34 Ответить
 
 