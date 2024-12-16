Оккупанты вербуют детей-сирот из Мелитополя в военные училища, - ЦНС
Россияне навязывают детям из социальных центров на ВОТ военную службу, используя пропаганду бедности и имперскую идеологию.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, коллаборанты из ВОТ Запорожской области начали агитировать детей из мелитопольского социально-реабилитационного центра поступать в военное училище, созданное в захваченном Мариуполе.
Оккупанты убеждают подростков, что служба в военных структурах - единственный шанс выйти за пределы бедности и найти место в обществе.
Это часть имперской модели России, где служение государству, особенно в военной сфере, становится главным инструментом социальной мобильности. Такая практика особенно цинична, поскольку направлена на самую незащищенную категорию детей - тех, кто остался без родительской опеки.
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