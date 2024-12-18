В Украине 16 детей погибли и 88 ранены от взрывоопасных остатков войны, - ГУ противоминной деятельности

С начала широкомасштабной агрессии РФ в Украине погибли 16 детей, еще 88 получили ранения от взрывоопасных остатков войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил офицер Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Александр Рябцев во время итоговой встречи Рабочей группы по вопросам информирования о рисках, связанных с минами и взрывоопасными остатками войны в 2024 году.

"С начала широкомасштабного вторжения РФ 1087 человек пострадали в результате несчастных случаев, связанных с минами и взрывоопасными остатками войны. Больше всего несчастных случаев зафиксировано в Харьковской области - 265", - сообщил он.

По его словам, больше всего пострадавших среди лиц мужского пола - 275 погибших и 622 ранены.

Также читайте: Оккупанты дистанционно минируют логистические маршруты ВСУ, это усложняет поставки ресурсов, - офицер НГУ "Рубіж" Черняк

"Если говорить о женщинах, то этот показатель ниже. Следовательно, с 24 февраля 2022 года в результате инцидентов связанных с минами и взрывоопасными остатками войны, погибло 27 женщин, а еще 59 получили ранения. В отношении детей показатель такой - 16 погибших и 88 раненых", - добавил Рябцев.

Кроме того он представил сравнительный анализ погибших и раненых в период с 2022 по 2024 годы. Наибольшее количество инцидентов было в 2023 году - 401 случай. Для сравнения, в первый год широкомасштабного вторжения эта цифра составляла - 204 инцидента. Наименьшее количество инцидентов в этом году - 149.

Отмечается, что эта тенденция свидетельствует об эффективности системы противоминной деятельности, которая реализуется Национальным органом по вопросам противоминной деятельности с целью освобождения территории Украины от взрывоопасных последствий агрессии российской федерации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне дистанционно минируют дороги в Берислав и прибрежные зоны Херсона и Станислава, - ОВА

Также во время встречи Рабочей группы "Ассоциация саперов Украины" (АСУ) представила свою разработку - детскую игру по минной безопасности "WalkSafe".