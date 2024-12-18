Назначенцы Кремля просят дополнительную охрану из-за успехов Сил сопротивления, - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины гауляйтеры, назначенные российскими властями, начали требовать у Кремля усиления своей безопасности.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

Причиной стало беспокойство из-за успешных операций украинских сил по ликвидации врагов в тылу России и на оккупированных территориях.

В частности, руководители оккупационных администраций пригласили дополнительную охрану для своих заместителей и руководителей так называемых "департаментов". Главные гауляйтеры уже давно передвигаются исключительно под охраной, а некоторые, например Владимир Сальдо, даже избегают пребывания в прифронтовых районах, чтобы сохранить свою жизнь.

Однако Центр нацсопротивления отмечает, что Кремль вряд ли пойдет на усиление охраны предателей, поскольку для него они не являются ценными. Ликвидация таких лиц выгодна Москве, ведь позволяет создавать культ смерти и легко заменять "героев" гастролерами из других регионов.

По информации ЦНС, Кремль, вероятно, откажет в этом запросе, что еще больше усилит панику среди коллаборационистов.

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