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кремль (713) коллаборационизм (837) Центр национального сопротивления (507)

Назначенцы Кремля просят дополнительную охрану из-за успехов Сил сопротивления, - ЦНС

Колаборанти просять у Кремля додаткову охорону через ліквідації в тилу

На временно оккупированных территориях Украины гауляйтеры, назначенные российскими властями, начали требовать у Кремля усиления своей безопасности.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

Причиной стало беспокойство из-за успешных операций украинских сил по ликвидации врагов в тылу России и на оккупированных территориях.

В частности, руководители оккупационных администраций пригласили дополнительную охрану для своих заместителей и руководителей так называемых "департаментов". Главные гауляйтеры уже давно передвигаются исключительно под охраной, а некоторые, например Владимир Сальдо, даже избегают пребывания в прифронтовых районах, чтобы сохранить свою жизнь.

Однако Центр нацсопротивления отмечает, что Кремль вряд ли пойдет на усиление охраны предателей, поскольку для него они не являются ценными. Ликвидация таких лиц выгодна Москве, ведь позволяет создавать культ смерти и легко заменять "героев" гастролерами из других регионов.

По информации ЦНС, Кремль, вероятно, откажет в этом запросе, что еще больше усилит панику среди коллаборационистов.

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Топ комментарии
+3
Не хвилюйтесь, всі гауляйтери благополуШно здохнуть
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18.12.2024 17:58
+2
Даже номер оригинально назвать не могут, мою идею скиздили.
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18.12.2024 17:50
+2
Самокаты хорошие ,пускай им выдадут ?
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18.12.2024 17:50
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Щось Аксьонова не чути.....
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18.12.2024 17:50 Ответить
Даже номер оригинально назвать не могут, мою идею скиздили.
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18.12.2024 17:50 Ответить
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18.12.2024 18:23 Ответить
Самокаты хорошие ,пускай им выдадут ?
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18.12.2024 17:50 Ответить
Не хвилюйтесь, всі гауляйтери благополуШно здохнуть
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18.12.2024 17:58 Ответить
А что на Сосии гражданска я вайна началась? Видимо из-за внешнего управления
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18.12.2024 18:01 Ответить
Всі зрадники Украіни , дуже скоро всі здохнуть ,
а їх тіла будуть розірвані на шматки 😡
Не бійтеся , кончені гауляйтери , це трапиться скоро і ,
на жаль , не боляче
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18.12.2024 18:23 Ответить
Чого, курва, так завібрували? Невже ніхто не хоче скласти компанію одному видатному науКИВцеві і за сумісництвом Жомово-Ямному Магнатові?!
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18.12.2024 18:26 Ответить
жах ..

.
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18.12.2024 19:12 Ответить
тільки 'за" !

і тільки на самокатах, прям а квартиру...

.
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18.12.2024 19:57 Ответить
Когда у нас было Евро 2012. В Сибири водку на прокат давали. Можно было вечером взять с залогом, а утром прийти отдать, и получить залог обратно. Сам видел
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18.12.2024 21:36 Ответить
Свинособакам свинособача смерть!!!
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18.12.2024 22:31 Ответить
 
 