"Участковый полицейский" из Херсона получил 13 лет тюрьмы за сотрудничество с оккупантами, - СБУ

Суд осудил мужчину с Херсонщины за коллаборационную деятельность, в частности за предоставление информации захватчикам об украинских патриотах, ветеранах ВСУ и участниках АТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Бериславский коллаборационист, который помогал российским оккупантам в поисках украинских патриотов, получил 13 лет тюрьмы. Предатель, 46-летний житель села Бургунка, стал активным сотрудником оккупационной власти на Херсонщине, выполняя функции "участкового полицейского". Он добровольно работал в незаконном "МВД" оккупантов, помогая в репрессиях и преследовании проукраинских активистов, а также агитировал местных жителей сотрудничать с россиянами.

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Согласно решению суда, его деятельность была квалифицирована как коллаборационная. Оккупанты использовали его для сбора информации об украинских военных и активистах, что привело к их арестам и пыткам.

Суд признал его виновным по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины, предусматривающей наказание за коллаборационную деятельность, и приговорил к 13 годам тюремного заключения с конфискацией имущества. Процессуальное руководство по делу осуществляет Ивано-Франковская областная прокуратура.

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