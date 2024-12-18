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"Участковый полицейский" из Херсона получил 13 лет тюрьмы за сотрудничество с оккупантами, - СБУ

Колаборант з Херсонщини отримав 13 років тюрми за співпрацю з окупантами

Суд осудил мужчину с Херсонщины за коллаборационную деятельность, в частности за предоставление информации захватчикам об украинских патриотах, ветеранах ВСУ и участниках АТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Бериславский коллаборационист, который помогал российским оккупантам в поисках украинских патриотов, получил 13 лет тюрьмы. Предатель, 46-летний житель села Бургунка, стал активным сотрудником оккупационной власти на Херсонщине, выполняя функции "участкового полицейского". Он добровольно работал в незаконном "МВД" оккупантов, помогая в репрессиях и преследовании проукраинских активистов, а также агитировал местных жителей сотрудничать с россиянами.

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Согласно решению суда, его деятельность была квалифицирована как коллаборационная. Оккупанты использовали его для сбора информации об украинских военных и активистах, что привело к их арестам и пыткам.

Суд признал его виновным по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины, предусматривающей наказание за коллаборационную деятельность, и приговорил к 13 годам тюремного заключения с конфискацией имущества. Процессуальное руководство по делу осуществляет Ивано-Франковская областная прокуратура.

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А почему 13, у него есть смягчающие?
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18.12.2024 15:57 Ответить
Вагітний !
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18.12.2024 15:58 Ответить
нельзя сохранять
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18.12.2024 20:54 Ответить
Згоден це ********. Здава воїгнів і йих звіснож храбаки вбивали а воно за це 13. Ссукі зелені.
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18.12.2024 16:21 Ответить
Мені здається, що такі вироки повинні бути ще жорсткішими, для людей які співпрацювали з окупантами
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19.12.2024 17:06 Ответить
 
 