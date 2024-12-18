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СБУ (19472) коллаборационизм (837) Луганская область (16)

Разоблачены еще пять коллаборантов, руководящих оккупационными органами в Луганской области, - СБУ

СБУ викрила п’ятьох колаборантів, які керують окупаційними органами на Луганщині

Пятерым коллаборантам, которые занимают ключевые должности в оккупационных администрациях Луганской области, объявлено подозрение в сотрудничестве с врагом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу по пяти коллаборантам, которые сотрудничают с российскими оккупационными структурами и занимают руководящие должности в так называемых "муниципалитетах" на временно оккупированных территориях Луганщины.

Среди них:

  • Глава совета городского округа Луганска. Он занял должность в сентябре 2023 года, ранее был "министром образования и науки" псевдореспублики "ЛНР" и долгое время работал в оккупационных структурах.
  • Глава Перевальского муниципального округа. Бывший член "Партии регионов" и руководитель Перевальской райгосадминистрации, который после 2014 года перешел на сторону врага.
  • Глава Антрацитовского муниципального округа. Бывший глава оккупационной администрации Антрацита, который продолжил сотрудничество с агрессором после 2022 года.
  • Председатель совета Кременского муниципального округа. До оккупации руководил местным предприятием, а после вторжения стал "депутатом" и затем председателем местного совета.
  • Заместитель главы Северодонецкого муниципального округа. Бывшая начальница управления экономики Северодонецкой ВГА, занимающая должность в оккупационных органах.

Коллаборанты подозреваются по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины ("Коллаборационная деятельность"), которая предусматривает до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

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Оце робота!
Та вони ж із 2014 керували органами.
10 років "викривали"?
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18.12.2024 14:07 Ответить
Оце вони можуть,це ж не ''бойко''.
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18.12.2024 14:12 Ответить
 
 