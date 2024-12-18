Разоблачены еще пять коллаборантов, руководящих оккупационными органами в Луганской области, - СБУ
Пятерым коллаборантам, которые занимают ключевые должности в оккупационных администрациях Луганской области, объявлено подозрение в сотрудничестве с врагом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Служба безопасности Украины собрала доказательную базу по пяти коллаборантам, которые сотрудничают с российскими оккупационными структурами и занимают руководящие должности в так называемых "муниципалитетах" на временно оккупированных территориях Луганщины.
Среди них:
- Глава совета городского округа Луганска. Он занял должность в сентябре 2023 года, ранее был "министром образования и науки" псевдореспублики "ЛНР" и долгое время работал в оккупационных структурах.
- Глава Перевальского муниципального округа. Бывший член "Партии регионов" и руководитель Перевальской райгосадминистрации, который после 2014 года перешел на сторону врага.
- Глава Антрацитовского муниципального округа. Бывший глава оккупационной администрации Антрацита, который продолжил сотрудничество с агрессором после 2022 года.
- Председатель совета Кременского муниципального округа. До оккупации руководил местным предприятием, а после вторжения стал "депутатом" и затем председателем местного совета.
- Заместитель главы Северодонецкого муниципального округа. Бывшая начальница управления экономики Северодонецкой ВГА, занимающая должность в оккупационных органах.
Коллаборанты подозреваются по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины ("Коллаборационная деятельность"), которая предусматривает до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
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Та вони ж із 2014 керували органами.
10 років "викривали"?