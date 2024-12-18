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опрос (2651) Польша (8154) украинцы (3787)

Симпатии украинцев к Польше по сравнению с 2022 годом снизились вдвое, - опрос

Ставлення українців до Польщі

В этом году симпатии украинцев к Польше заметно снизились по сравнению с предыдущими годами.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Info Sapiens, которое заказал Центр Мерошевского, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Положительно относится к Польше и полякам 41% опрошенных украинцев, из них 37% - хорошего мнения, а 4% - очень хорошего. Отмечается, что в 2023 году такой ответ дали 67% респондентов, а два года назад - 83%. Таким образом, разница между 2024 и 2022 годом составляет 42 процентных пункта.

Количество респондентов, занимающих негативную позицию, остается небольшим. В 2023 году таких было 2%, два года назад подобных заявлений не зафиксировано. Однако растет группа, чье мнение нейтральное: с 15% в 2022 году до 53% сейчас.

Заместитель директора Центра Мерошевского Лукаш Адамский сказал, что больше всего на настроения украинцев повлияли протесты польских фермеров около границы, которые воспринимали в Украине как антиукраинские.

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Хотя 34% украинцев не видят серьезных проблем в отношениях с Польшей, больше половины сказали, что они есть. Среди них - пограничная блокада и зерновой кризис (26%), экономические вопросы (29%), споры из-за Волынской трагедии (19%), отношение к лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере и территориальные споры (6%), плохое отношение к украинцам и беженцам из Украины (4%).

Несмотря на периодические кризисы, украинцы уверены, что Польша и дальше будет помогать им как в отражении российской агрессии (86%), так и во вступлении в Евросоюз (76%).
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Топ комментарии
+15
Поляки, користаючись бідою нашого народу, шантажують Україну т.з. "волинською трагедією". В основі цього шантажу не т.з. "історична справедливість". Історична справедливість якраз на боці Українців: польська держава окупувала українські землі і сама здійснювала там етно-, гено- лінгвоцид, ополячування і окатоличування.. Віками. Але, як кожен окупант, поляки діють по принципу - запхав руку до чужої кишені, волаючи "тримай злодія!". В основі цього ... гроші. Визнавши т.з. "волинську різню", Україну змусять виплачувати (окупантам!) багатомільярдні компенсації, і це платитимуть наші діти і онуки. УПА воювала з окупантами і колонізаторами на своїй землі і за свою землю. Слава УПА!
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18.12.2024 18:22
+13
Раніше полякам симпатизував , зараз вони просто - пох .
Вдячний їм за надану допомогу , але за розсипане зерно - набити б їм мордяку . Це яскравий приклад того як - ложка дьогтю спаскудила бочку меду .
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18.12.2024 19:07
+7
Використовувати війну заради вирішення власних питань скориставшись скрутним становищем сусіда, можуть лише ниці нації. Вся т.з. допомога тдопомога поляків аби оновити своє озброєння за рахунок компенсацій США.
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18.12.2024 18:56
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"фермери" не блокували ка..апське і лукашенкове збіжжя......Так що ці фермери це від команди Фас з Варшави
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18.12.2024 18:12 Ответить
Поляки, користаючись бідою нашого народу, шантажують Україну т.з. "волинською трагедією". В основі цього шантажу не т.з. "історична справедливість". Історична справедливість якраз на боці Українців: польська держава окупувала українські землі і сама здійснювала там етно-, гено- лінгвоцид, ополячування і окатоличування.. Віками. Але, як кожен окупант, поляки діють по принципу - запхав руку до чужої кишені, волаючи "тримай злодія!". В основі цього ... гроші. Визнавши т.з. "волинську різню", Україну змусять виплачувати (окупантам!) багатомільярдні компенсації, і це платитимуть наші діти і онуки. УПА воювала з окупантами і колонізаторами на своїй землі і за свою землю. Слава УПА!
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18.12.2024 18:22 Ответить
Маячня
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18.12.2024 18:37 Ответить
Цитата: "Цього року симпатії українців до Польщі помітно знизилися порівняно з попередніми роками.
невдячні і ще хочеться додати велику купу матюків.
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18.12.2024 18:31 Ответить
Мовчки сиди у свої Німеччині, біженець
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18.12.2024 18:58 Ответить
У этого біжінця оригинальный ник, а у меня хорошая память. Этот пан начинал с Польши, потом переместился в Канаду, зараз вещает из Германии
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18.12.2024 21:40 Ответить
У тебе приплюснитий дуже погана пам'ять. Я 25 років мешкаю в Німеччині. А в Канаді і Польщі був тільки як турист. Я півсвіту об'їздив мав за що. Працювати треба дефективний.
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19.12.2024 07:43 Ответить
заткни пельку 73-процентний
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19.12.2024 07:37 Ответить
поляки одні дали нам бронетехніки більше, ніж Америки-Європи всі разом узяті

.
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18.12.2024 19:53 Ответить
за яку їм сша дало нову техніку. А так молодці. ага
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18.12.2024 20:08 Ответить
Не дали а ПРОдали. Стару б-ушну совіцьку рухлять з відтермінуванням платежів. В обмін на нові зарубіжні ******* засоби. Навіть таку "допомогу" треба приймати з гідністю, а не як обгризену кістку псові. До того ж - ляхи тим рятували передусім свою зманіжену панську дупу. Добре розуміючи і пам"ятаючи що робили віками і зроблять кацапи з Польщею якщо до неї дорвуться.
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18.12.2024 21:02 Ответить
Поделят? Так её всегда делят
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18.12.2024 21:44 Ответить
Пан, ви знову переїхали? Напередодні Канада, зараз Німеччина
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18.12.2024 21:41 Ответить
Не вдячність притаманна українцям
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18.12.2024 18:36 Ответить
Ну так йди новим братам вдячно поцьомай сраку. Недарма ляхи кажуть: українська шмата.
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18.12.2024 22:13 Ответить
Ага, як 1.5 ляма прийняти то норм, як майже вся зброя та допомога через них то теж ном. Але бути вдячним -то вони мало дали, не те дали, не туди... Де твій гонорар в 22 р був? Чому тоді нах поляків не послав і , по заповідях Кулеби, лопатою не воював?
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19.12.2024 09:32 Ответить
Як би не прийняли людей була б величезна ганьба на всю планету, а так показали себе благодійниками та ще й отримали великий зиск з тих людей. Не велике то геройство дозволити зброї їхати транзитом. А от де твоя вдячність була коли ляхи блокували кордони? Коли виявилось, що бульбашсько-кацапське зерно йшло собі в Польщу без проблем, а на журналістів які це викрили ляхи чинили тиск треба було тобі їм в сраку поцьомати. От останнє блокування, ти їм подякував? За шантаж з волинською різаниною бензопилою теж подякував, улеслева шмата?
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19.12.2024 10:04 Ответить
"Величезна ганьба"? Серйозно? " Зиск" отримали біженці. Це так смішно що ти мене "шматою" називаєш. Ти не вмієш друзів набувати а тільки розбиратися з усіма. усвідом що тобі ніхто нічого не винен. Ти вартий нинішньої влади. Ти її обрав. Насолоджуйся. Далі буде гірше.
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19.12.2024 10:52 Ответить
Твої "друзі" водять тобі по вустах, а ти пищиш від щастя, що увагу звернули. Так отримали зиск, про що говорять самі поляки, але ти так глибоко засів у їхній сраці, що цього не почув. Друзі впізнаються в біді, ляхи почали нас шантажувати поки в нас біда, тому це не друг, а ворог, навіть самі притомні поляки заявляють, що їхня країна поводиться як гієна. Ти мені свою владу не примазуй, ти її обрав, то насолоджуйся своїм вибором і на инших стрілки не переводь. Тому з вище мною перахованого можна зробити висновок: ти - улеслева шмата, яку самі ляхи зневажають.
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19.12.2024 11:03 Ответить
Нікуя, ти її обрав. Насолоджуйся. Ти ж копія лідора нації що навколо винних призначає. Ти практично віддзеркалення безглуздої. Не нову. Бережи нерви для наступного піздєца. Лідор працює над цим.
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19.12.2024 11:31 Ответить
😄 ото довбограй.
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19.12.2024 11:33 Ответить
Я дякую Польщі, що вона не Угорщина. Польща - друг, а вата - є скрізь.
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18.12.2024 18:39 Ответить
Не буває країн друзів. Тільки збіг інтересів. Якщо європейцям правильно налаштувати зомбоящик (на ворожнечу), через місяць вони почнуть різати один одному глотки. Як відбувається в постсовку.
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18.12.2024 18:44 Ответить
Ніколи вона не була другом і ніколи не буде.
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18.12.2024 20:16 Ответить
Тому є причини і не одна.
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18.12.2024 18:47 Ответить
Використовувати війну заради вирішення власних питань скориставшись скрутним становищем сусіда, можуть лише ниці нації. Вся т.з. допомога тдопомога поляків аби оновити своє озброєння за рахунок компенсацій США.
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18.12.2024 18:56 Ответить
"гієна Європи"
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18.12.2024 20:18 Ответить
То може поляки і у війні винні?
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19.12.2024 09:29 Ответить
Симпатії то таке. Краще Польща ніж москалія!
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18.12.2024 18:59 Ответить
Раніше полякам симпатизував , зараз вони просто - пох .
Вдячний їм за надану допомогу , але за розсипане зерно - набити б їм мордяку . Це яскравий приклад того як - ложка дьогтю спаскудила бочку меду .
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18.12.2024 19:07 Ответить
Вперше поставив Вам лайк.
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18.12.2024 20:34 Ответить
Про таке можна б 1і не писати. Не все на світі потрібно викладати, як на сповіді
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18.12.2024 19:51 Ответить
Зерновий конфлікт має всі ознаки добре продуманої спецоперації кремля.
Виконаної з натхненням путінськими посіпаками.
В Ізраілі вони б уже сиділи, якби так зіпсували відносини з добрим сусідом.
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18.12.2024 21:11 Ответить
 
 