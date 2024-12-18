Симпатии украинцев к Польше по сравнению с 2022 годом снизились вдвое, - опрос
В этом году симпатии украинцев к Польше заметно снизились по сравнению с предыдущими годами.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Info Sapiens, которое заказал Центр Мерошевского, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Положительно относится к Польше и полякам 41% опрошенных украинцев, из них 37% - хорошего мнения, а 4% - очень хорошего. Отмечается, что в 2023 году такой ответ дали 67% респондентов, а два года назад - 83%. Таким образом, разница между 2024 и 2022 годом составляет 42 процентных пункта.
Количество респондентов, занимающих негативную позицию, остается небольшим. В 2023 году таких было 2%, два года назад подобных заявлений не зафиксировано. Однако растет группа, чье мнение нейтральное: с 15% в 2022 году до 53% сейчас.
Заместитель директора Центра Мерошевского Лукаш Адамский сказал, что больше всего на настроения украинцев повлияли протесты польских фермеров около границы, которые воспринимали в Украине как антиукраинские.
Хотя 34% украинцев не видят серьезных проблем в отношениях с Польшей, больше половины сказали, что они есть. Среди них - пограничная блокада и зерновой кризис (26%), экономические вопросы (29%), споры из-за Волынской трагедии (19%), отношение к лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере и территориальные споры (6%), плохое отношение к украинцам и беженцам из Украины (4%).
Несмотря на периодические кризисы, украинцы уверены, что Польша и дальше будет помогать им как в отражении российской агрессии (86%), так и во вступлении в Евросоюз (76%).
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невдячні і ще хочеться додати велику купу матюків.
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Вдячний їм за надану допомогу , але за розсипане зерно - набити б їм мордяку . Це яскравий приклад того як - ложка дьогтю спаскудила бочку меду .
Виконаної з натхненням путінськими посіпаками.
В Ізраілі вони б уже сиділи, якби так зіпсували відносини з добрим сусідом.