РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9737 посетителей онлайн
Новости
3 367 80
опрос (2651) Польша (8154) территориальная целостность (183) война в Украине (1209)

55% поляков поддерживают скорейшее окончание войны в Украине, даже ценой территориальных уступок России

Опитування CBOS: Поляки виступають за швидше завершення війни в Україні

В польском обществе впервые преобладает мнение, что Украина должна стремиться к мирному соглашению с РФ, даже если ей придется отказаться от части своей территории.

Об этом свидетельствует последний опрос польского Центра исследования общественного мнения (CBOS), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

Отмечается, что впервые с начала полномасштабной войны РФ против Украины в польском обществе преобладает мнение, что Киеву прежде всего следует стремиться к прекращению конфликта и заключению мира, даже если для этого Украине придется отказаться от части своей территории или независимости.

Такого мнения сейчас придерживаются 55% респондентов (в сентябре этого года таких было 39%, а в апреле 2022 года - 26%).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша готовит 46-й транш помощи Украине в январе, - Туск

В то же время только 31% польских респондентов сейчас считает, что Украине следует продолжать борьбу без всяких уступок России (в сентябре 2024 года таких было 46%, в апреле 2022 - 59%).

В CBOS отметили, что на разных этапах полномасштабной войны среди поляков всегда преобладало убеждение, что украинцы (при поддержке Запада) должны продолжать борьбу и не идти ни на какие уступки России.

Однако, как отмечается в исследовании, этот процент неуклонно снижается с начала второго года полномасштабной войны в Украине, а за последние три месяца упал еще на десяток процентных пунктов.

"Мирные переговоры" между Украиной и Россией чаще поддерживают поляки в возрастной группе 18-24 лет, жители маленьких городов, менее образованные, которые плохо оценивают свое материальное положение, чаще исповедуют религию и придерживаются правых взглядов, добавляют в CBOS.

Читайте также: Украина юридически не будет признавать оккупированные Россией территории, - Зеленский
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+37
Ніхто не може сказати, що я тут захищаю поляків. Але. Якщо покласти руку на те місце, де має бути серце, то я теж би погодився на закінчення кацапо-польської війни за рахунок польськіх територій.
показать весь комментарий
17.12.2024 18:01
+22
Я б навіть на закінчення україно-кацапської погодився. За рахунок польської території. Навіть ще Словаччини, Мадьяршини і Австрії додав. І всю нєдвижимасть трампів в США не пожалкував.
показать весь комментарий
17.12.2024 18:20
+19
Нагадаю:
Поляки двічі повністю просрали свою країну. І двічі їм повертали суверенітет інші країни, а не вони самі.
показать весь комментарий
17.12.2024 18:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пшеки - Ви наступні, дятли....
показать весь комментарий
17.12.2024 18:00 Ответить
Сподіваються, що рижий не видасть, а пуйло не зьїсть.
показать весь комментарий
17.12.2024 18:24 Ответить
нехай поляки свою територію і віддадуть.
показать весь комментарий
17.12.2024 21:08 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2024 18:01 Ответить
що ви показуєте-зняте кацапами "Вечори на хуторі біля Диканьки"яке відношення це до теми-щодо поляків?
показать весь комментарий
17.12.2024 18:50 Ответить
Ким би не зняте, але так і було
показать весь комментарий
17.12.2024 19:02 Ответить
імператириця була НІМКЕНЯ - Софія-Августа-Фредеріка Ангальт-Цербст-Дорнбурзька (нім. Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg) - власне німецьке ім'я.
показать весь комментарий
17.12.2024 21:06 Ответить
Знаю. На що ви натякаєте? Тоді Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg, зараз Olaf Scholz? )))
показать весь комментарий
17.12.2024 21:16 Ответить
режисер фільму по папі ірландесь, по мамі - грек - Роу Олександр Артурович
показать весь комментарий
17.12.2024 20:41 Ответить
Когда к ним кацапня придёт , сразу и начнут свои теретории им отдавать !
показать весь комментарий
17.12.2024 18:01 Ответить
Раніше вони саме так і зробили - просрали країну кацапам та австрійцям, а потім кацапам та німцям.
показать весь комментарий
17.12.2024 18:09 Ответить
Ніхто не може сказати, що я тут захищаю поляків. Але. Якщо покласти руку на те місце, де має бути серце, то я теж би погодився на закінчення кацапо-польської війни за рахунок польськіх територій.
показать весь комментарий
17.12.2024 18:01 Ответить
Я б навіть на закінчення україно-кацапської погодився. За рахунок польської території. Навіть ще Словаччини, Мадьяршини і Австрії додав. І всю нєдвижимасть трампів в США не пожалкував.
показать весь комментарий
17.12.2024 18:20 Ответить
Польський уряд не повинен ігнорувати бажання свого народу! Демократія чи як..... Польський уряд має почати перемовини з московією про те скільки теріторії Польщі рашисти бажають щоб припинити війну в Україні.
показать весь комментарий
17.12.2024 18:58 Ответить
Враховуючи історичні факти там скоріше будуть перемовини з кацапами про те скільки території України Польща забажає забрати собі. Чехію колись поляки з Гітлером ділили аж бігом.
показать весь комментарий
17.12.2024 19:01 Ответить
Ще б спитали у них чий Львів, відповідь що "польський" мала б ще більший відсоток...
показать весь комментарий
17.12.2024 18:02 Ответить
Українцям глибоко пох що там ляхи собі хочуть
показать весь комментарий
17.12.2024 18:04 Ответить
Ага, до Мукачево.
показать весь комментарий
17.12.2024 18:04 Ответить
Покоління "хотьпаржом" воно таке, так: "Мирні переговори" між Україною та Росією частіше підтримують поляки у віковій групі 18-24 років, мешканці найменших міст, менш освічені, погано оцінюють свій матеріальний стан, частіше сповідують релігію і дотримуються правих поглядів Джерело: https://censor.net/ua/n3525587
показать весь комментарий
17.12.2024 18:04 Ответить
Опитування проводили серед польських фермерів?
показать весь комментарий
17.12.2024 18:04 Ответить
Чия Сілезія?
показать весь комментарий
17.12.2024 18:04 Ответить
Шляхта.... Забыли разделы Посполитой??? А то все ПєВєО, ПєВєО - хвермєры и на кордон з Україною - чекати її розділу(((
показать весь комментарий
17.12.2024 18:05 Ответить
Нагадаю:
Поляки двічі повністю просрали свою країну. І двічі їм повертали суверенітет інші країни, а не вони самі.
показать весь комментарий
17.12.2024 18:06 Ответить
Двічі - це тільки на протязі останнього сторічча .
показать весь комментарий
17.12.2024 18:52 Ответить
Насправді, чотири рази. Ми один раз, зате надійно! Більше, чим на триста років
показать весь комментарий
17.12.2024 19:09 Ответить
Ну там ще був епізод з Центральною Радою, УНР і всяким таким... рік-півтора побарахталися.
показать весь комментарий
17.12.2024 19:14 Ответить
І от ніфіга їх не вчить історія, що Польща без України - святкове порося на столі з ананасом у роті.
показать весь комментарий
17.12.2024 19:30 Ответить
Чудова новина для кацапів. Можуть спокійно робити сувальський коридор до Калінінградської області, більшість поляків не будуть проти втрати своїх територій.
показать весь комментарий
17.12.2024 18:06 Ответить
Устали от войны? А каким боком оно их касается?
показать весь комментарий
17.12.2024 18:06 Ответить
Як говорив один лях ще по повномаштабного вторгненя, курва тераз росиянє у нас япка не купуюв.
показать весь комментарий
17.12.2024 18:10 Ответить
???
показать весь комментарий
17.12.2024 21:04 Ответить
Особенно категория 18-24 года уставшая от вайны. Большинство из них и на работу никогда не ходило а они уже от войны устали. Да уверен что они даже не покажут в какой стороне Украина находится.
показать весь комментарий
17.12.2024 18:38 Ответить
Для них логічно. І так думають усі в ЄС. Розраховують на те, що кремлівський псих заспокоїться і до них таке, як у нас не дійде. І тільки ми, заради вас ЄС та заради вас НАТО, профукали країну.
показать весь комментарий
17.12.2024 18:07 Ответить
Я б теж підтримував завершення війни ціною територіальних поступок Росії. Наприклад, передачу РФ Гданська, Сувалок, чи що ще там близько...
показать весь комментарий
17.12.2024 18:07 Ответить
Вот надо было московитам это предложить.
показать весь комментарий
17.12.2024 21:07 Ответить
Ну так и предложи своим.
показать весь комментарий
17.12.2024 22:14 Ответить
Еще кура нє згінєва, пукі кура в гарку.Пукі кура уготує ,зєми по кававку.Марш ,марш домбровсі з зємі влошкєй до польськєй, втеди туска упєрдолім нєх спєрдаля с польскі.
показать весь комментарий
17.12.2024 18:07 Ответить
Вот что делает путлеровская пропаганда, у половины поляков тихо отъезжает крыша, они уже готовы умиротворять кремлёвского параноика, правда за счёт Украины.

Интересно, а когда придёт их черёд, они будут готовы отдавать свою землю врагу?
показать весь комментарий
17.12.2024 18:08 Ответить
"Мудрого - не одурити, чесного - не купити, мужнього - не зламати." (С) Р.Шухевич.

Там не дуже і треба було пропаганді старатися. Поляки - ті самі кацапи, тільки з латинським алфавітом.
показать весь комментарий
17.12.2024 18:14 Ответить
Жизнь показывает, что дурят и мудрых, покупают и честных, ломают и мужественных, так что нужно быть справедливым, поляки первыми приняли украинских беженцев и по сегодняшний день они помогают Украине, спасибо им за это.
показать весь комментарий
17.12.2024 18:22 Ответить
В кожній нації є хороші люди. Навіть в поляків.
показать весь комментарий
17.12.2024 18:30 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2024 18:56 Ответить
Вы в Германии? Много видите немцев и мигрантов готовых в окопах холодных жить месяцами с мышами и под обстрелами? Немцы пойдут защищать сирийские и африканские семейства у них за спиной? Вот мой родич в Германии думает что это Америка должна делать за них, и переживает за Трампа.
Вот тебе история ещё с 60х годов, молодой француз переехал в Германию и рассказывает близкому другу американцу как он счастлив что Европа вот так сходится в ЕС, что у него теперь есть такая возможность и тд, и амер его спрашивает-- если война, ты будешь за Германию теперь воевать? Француз дар речи просто потерял. Потом стал говорить да такого никогда не будет и тд
показать весь комментарий
17.12.2024 21:16 Ответить
Ваши мысли работают не в том направлении.

Разве речь идёт о том, кто и за кого будет воевать?

Речь идёт о том, что нужно вообще прекратить воевать, всем странам и навсегда, но если человечество позволит ядерной державе нападать на кого угодно, забирать чужие земли, убивать население чужой страны, то такой мир обречён и не понимать этого просто невозможно!
показать весь комментарий
17.12.2024 21:23 Ответить
Есть ещё одна неплохая идея-- можно всем работать по возможности, а потреблять ресурсы только по необходимости. Самое главное что для этого не нужен консенсус всего человечества, вы лично можете отказаться от процента зарплаты или пособия которые превышают ваши биологические и другие потребности.

Что касается "позволить" , то человечество не только уже позволило, но и положило большое и толстое причинное место на эту проблему. НИ ОДНА страна в мире не прекратила даже торговлю с ерефией и не запретила въезд ее гражданам. Ни одна. Даже те кто в глаза не видели руссо-туристов и ничего у РФ не покупают и так. Вы сами сильно задумывается над тем что потребляя нефтепродукты, газ, ел-во и тд вы спонсируете убийства украинцев?
показать весь комментарий
18.12.2024 09:09 Ответить
Аляску, Калiфорнiю також нехай забирають.
показать весь комментарий
17.12.2024 18:09 Ответить
Шляхом територіальних зі збоку Польщі поступок і я підтримую закінчення війни, давайте кацапам Гданськ віддамо і війна закінчиться я думаю вони погодяться Гданськ і Гдиню на наші території обміняти)))
показать весь комментарий
17.12.2024 18:09 Ответить
Не погодяться. Їм потрібно все Труймясто.
показать весь комментарий
17.12.2024 19:10 Ответить
Вже втомились?
показать весь комментарий
17.12.2024 18:09 Ответить
то хай почнуть із "Сувалківського коридору". А ми вже слідом.
показать весь комментарий
17.12.2024 18:10 Ответить
То може оті 55% "розумних та добрих" поляків запропонують касабам власну триторію? Пару трійку воєводств та Гданськ на додато.
показать весь комментарий
17.12.2024 18:16 Ответить
звикли коли їх ділять агресори ....
показать весь комментарий
17.12.2024 18:16 Ответить
И какой именно кусок Польши 55% пшеков готовы отдать Сосии?
показать весь комментарий
17.12.2024 18:22 Ответить
Если пшекам все равно пускай снимут забор граничащий с *********** и пропустят тех кто оттуда лезет, ради мира.
показать весь комментарий
17.12.2024 18:33 Ответить
Воює Україна, а страждають поляки. А можна щоб соціологи і мене запитали щось про поступки польськими землями?
показать весь комментарий
17.12.2024 18:22 Ответить
Нічого дивного.
Як казали, не своє не шкода.
А поляки тим часом продовжать скуповувати нерухомість в Іспанії та Португалії…
показать весь комментарий
17.12.2024 18:24 Ответить
Я так понимаю самое интересное место в мире на перспективу -- это Марокко и западная сахара. Так что если поляков и немцев они поламают те страны бесплатным бонусом будут.
показать весь комментарий
18.12.2024 09:13 Ответить
Як на мене ,то я іншого від них і не чекав.
показать весь комментарий
17.12.2024 18:25 Ответить
Кумедні дурники, думають пуйла цікавлять жалюгідні клаптики території.
показать весь комментарий
17.12.2024 18:28 Ответить
А від чого втомились пшекі ? Наростили економіку за допомогою наших людей. Озброїлись новими зразками.
показать весь комментарий
17.12.2024 18:29 Ответить
"Мирні переговори між Україною та Росією частіше підтримують поляки у віковій групі 18-24 років,

Ну все ясно. Золотое поколение. Которое не знает ни истории ни географии ни последствий. Верующие в биткоин и глобализацию. Но ето пока дикари их не пришли резать. Тогда они первые за колеса улетающего самолета будут цепляться
показать весь комментарий
17.12.2024 18:29 Ответить
Легко віддавати чужу територію та незалежність.
показать весь комментарий
17.12.2024 18:39 Ответить
іуди
показать весь комментарий
17.12.2024 18:40 Ответить
При чому - систематичні
показать весь комментарий
17.12.2024 19:50 Ответить
Пшеки! czyj Lwów?
показать весь комментарий
17.12.2024 18:53 Ответить
Тиск має виконати бажання Польського народу й почати перемовини з ****** про те скільки теріторії Польщі він бажає за припинення війни в Україні!
показать весь комментарий
17.12.2024 18:55 Ответить
#Туск.
показать весь комментарий
17.12.2024 18:56 Ответить
Як тільки но поляки починають сваритися з українцями Польщі наступає капець і відбувається черговий її переділ або втрата державності. Спершу гоноровиті пани та підпанки Польщі охоче жертвують Україною і зневажають українців, а потім українці приймають активну участь у знищенні Польщі. Історія їх нічому не вчить... Два роки раджу всім українцям виїздити з Польщі. Нехай поляки повертаються і працюють, або замість українців вербують лілових негрів, азіатів, індійців та мусульман всіх мастей. І буде їм щастя...
показать весь комментарий
17.12.2024 18:56 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2024 19:01 Ответить
Вся історія воєн Польщі це боротьба за ******* території України. У який момент вони могли бути друзями? Під час окупації?
показать весь комментарий
17.12.2024 19:34 Ответить
Нехай ще пшеки загальний референдум проведуть у себе, скiльки украiнськоi землi вони готовi вiдать х-лу. 😁
показать весь комментарий
17.12.2024 19:06 Ответить
Я теж за те, щоб польські воєводства віддати за мир
показать весь комментарий
17.12.2024 19:07 Ответить
Сцикунська позиція у поляків. Недалекоглядна...
показать весь комментарий
17.12.2024 19:14 Ответить
Гниле нутро рано чи пізно проявиться
показать весь комментарий
17.12.2024 19:48 Ответить
Intjeresno, i vpolnje realjno: 55% поляков поддерживают скорейшее окончание войны в Украине, даже ценой территориальных уступок Poljskih tjerritorii России
показать весь комментарий
17.12.2024 19:58 Ответить
щоб ви здохли!
показать весь комментарий
17.12.2024 20:15 Ответить
Та вкраїнчиків ще більше про це говорить, тільки винні у всіх бідах не вони!
показать весь комментарий
17.12.2024 20:16 Ответить
Думка поляків нас не повинна цікавити ,
ажде правильно кажуть ,
що ситий голодного не розуміє !!

показать весь комментарий
17.12.2024 21:02 Ответить
брехня 👎👎👎
показать весь комментарий
17.12.2024 23:24 Ответить
 
 