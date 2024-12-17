55% поляков поддерживают скорейшее окончание войны в Украине, даже ценой территориальных уступок России
В польском обществе впервые преобладает мнение, что Украина должна стремиться к мирному соглашению с РФ, даже если ей придется отказаться от части своей территории.
Об этом свидетельствует последний опрос польского Центра исследования общественного мнения (CBOS), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".
Отмечается, что впервые с начала полномасштабной войны РФ против Украины в польском обществе преобладает мнение, что Киеву прежде всего следует стремиться к прекращению конфликта и заключению мира, даже если для этого Украине придется отказаться от части своей территории или независимости.
Такого мнения сейчас придерживаются 55% респондентов (в сентябре этого года таких было 39%, а в апреле 2022 года - 26%).
В то же время только 31% польских респондентов сейчас считает, что Украине следует продолжать борьбу без всяких уступок России (в сентябре 2024 года таких было 46%, в апреле 2022 - 59%).
В CBOS отметили, что на разных этапах полномасштабной войны среди поляков всегда преобладало убеждение, что украинцы (при поддержке Запада) должны продолжать борьбу и не идти ни на какие уступки России.
Однако, как отмечается в исследовании, этот процент неуклонно снижается с начала второго года полномасштабной войны в Украине, а за последние три месяца упал еще на десяток процентных пунктов.
"Мирные переговоры" между Украиной и Россией чаще поддерживают поляки в возрастной группе 18-24 лет, жители маленьких городов, менее образованные, которые плохо оценивают свое материальное положение, чаще исповедуют религию и придерживаются правых взглядов, добавляют в CBOS.
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Поляки двічі повністю просрали свою країну. І двічі їм повертали суверенітет інші країни, а не вони самі.
Интересно, а когда придёт их черёд, они будут готовы отдавать свою землю врагу?
Там не дуже і треба було пропаганді старатися. Поляки - ті самі кацапи, тільки з латинським алфавітом.
Вот тебе история ещё с 60х годов, молодой француз переехал в Германию и рассказывает близкому другу американцу как он счастлив что Европа вот так сходится в ЕС, что у него теперь есть такая возможность и тд, и амер его спрашивает-- если война, ты будешь за Германию теперь воевать? Француз дар речи просто потерял. Потом стал говорить да такого никогда не будет и тд
Разве речь идёт о том, кто и за кого будет воевать?
Речь идёт о том, что нужно вообще прекратить воевать, всем странам и навсегда, но если человечество позволит ядерной державе нападать на кого угодно, забирать чужие земли, убивать население чужой страны, то такой мир обречён и не понимать этого просто невозможно!
Что касается "позволить" , то человечество не только уже позволило, но и положило большое и толстое причинное место на эту проблему. НИ ОДНА страна в мире не прекратила даже торговлю с ерефией и не запретила въезд ее гражданам. Ни одна. Даже те кто в глаза не видели руссо-туристов и ничего у РФ не покупают и так. Вы сами сильно задумывается над тем что потребляя нефтепродукты, газ, ел-во и тд вы спонсируете убийства украинцев?
Як казали, не своє не шкода.
А поляки тим часом продовжать скуповувати нерухомість в Іспанії та Португалії…
Ну все ясно. Золотое поколение. Которое не знает ни истории ни географии ни последствий. Верующие в биткоин и глобализацию. Но ето пока дикари их не пришли резать. Тогда они первые за колеса улетающего самолета будут цепляться
ажде правильно кажуть ,
що ситий голодного не розуміє !!