55% поляков поддерживают скорейшее окончание войны в Украине, даже ценой территориальных уступок России

В польском обществе впервые преобладает мнение, что Украина должна стремиться к мирному соглашению с РФ, даже если ей придется отказаться от части своей территории.

Об этом свидетельствует последний опрос польского Центра исследования общественного мнения (CBOS), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

Отмечается, что впервые с начала полномасштабной войны РФ против Украины в польском обществе преобладает мнение, что Киеву прежде всего следует стремиться к прекращению конфликта и заключению мира, даже если для этого Украине придется отказаться от части своей территории или независимости.

Такого мнения сейчас придерживаются 55% респондентов (в сентябре этого года таких было 39%, а в апреле 2022 года - 26%).

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В то же время только 31% польских респондентов сейчас считает, что Украине следует продолжать борьбу без всяких уступок России (в сентябре 2024 года таких было 46%, в апреле 2022 - 59%).

В CBOS отметили, что на разных этапах полномасштабной войны среди поляков всегда преобладало убеждение, что украинцы (при поддержке Запада) должны продолжать борьбу и не идти ни на какие уступки России.

Однако, как отмечается в исследовании, этот процент неуклонно снижается с начала второго года полномасштабной войны в Украине, а за последние три месяца упал еще на десяток процентных пунктов.

"Мирные переговоры" между Украиной и Россией чаще поддерживают поляки в возрастной группе 18-24 лет, жители маленьких городов, менее образованные, которые плохо оценивают свое материальное положение, чаще исповедуют религию и придерживаются правых взглядов, добавляют в CBOS.

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