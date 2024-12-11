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Новости Война
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Украина юридически не будет признавать оккупированные Россией территории, - Зеленский

Зеленський про позиції України в питанні територіальних поступок

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если не будет хватать сил для определенных военных действий, некоторые территориальные вопросы могут быть решены дипломатическим путем. Однако юридически страна не будет признавать захваченные территории российскими.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью CBN.

Мы не можем юридически признать наши оккупированные территории российскими. Это невозможно ни по Конституции Украины, ни по закону. Это вызовет раскол украинского общества, а единство общества было нашим самым сильным оружием с начала полномасштабного вторжения", - сказал он.

По словам Зеленского, в случае любых территориальных компромиссов десятки тысяч людей останутся в плену РФ.

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"Признать такие территории - значит простить. Однако дипломатическими путями нужно достигать своих целей. А эти цели - это устойчивый и более быстрый мир", - подчеркнул президент.

Если у нас будет недостаточно сил, некоторые вопросы можно решать дипломатически, и это правильно, но юридически признавать оккупированные территории территориями России мы не будем", - акцентировал глава государства.

Также Зеленский отметил важность сильной позиции США.

"Америка не может быть слабой и не может проиграть Украину. Если позиция Соединенных Штатов не будет сильной, взрывы войны будут в других уголках мира", - добавил он.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20324) оккупация (10135) территориальная целостность (214) война в Украине (3761)


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Топ комментарии
+24
Іншими словами, шановні, морально готуйтесь до втілення оманських домовленностей в життя...
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11.12.2024 19:21
+22
Капітулянт х@їв....
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11.12.2024 19:23
+18
Гіперстрибок: від кави у Ялті до «юридично не визнавати»!
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11.12.2024 19:24
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Правила форума Совет форумчан
Це навіть тобі понятно!
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11.12.2024 19:20 Ответить
потужно, а ще б могла визнавати??
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11.12.2024 19:21 Ответить
Іншими словами, шановні, морально готуйтесь до втілення оманських домовленностей в життя...
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11.12.2024 19:21 Ответить
О как заговорил!
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11.12.2024 19:24 Ответить
Найвеличнійша прозорливість найвеличнійшого.

Бачали як його зовнішний вигляд висмеює французська преса? Ганбить Україну, як це робив і до 2019 року.
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11.12.2024 19:21 Ответить
радник Трампа Роджер Стоун наголосив, що таке вбрання Зеленського є "неповагою до американського народу"
"Він не може дозволити собі костюм? Він одягнув костюм і краватку на захід Всесвітнього економічного форуму, але не може одягнути їх на спільне засідання Конгресу або на зустріч з обраним президентом США?", - зауважив він в інтерв'ю газеті The Post.
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11.12.2024 19:38 Ответить
Згідно з рішенням суду Роджер Стоун сам втілює неповагу до американського народу, незалежно від кольору і свіжості одягу найвеличнішого. Цитувати його, це те саме що їсти лайно, ще й з долонь кацапа Наришкіна.
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11.12.2024 21:18 Ответить
вибачте, на сортах лайна не розуміюсь...
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11.12.2024 21:31 Ответить
То якого біса ви його притягнули?
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11.12.2024 22:00 Ответить
справа не в ньому, а в "наряді" лідора, що вже хто попало його тицяє за його вбрання!
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11.12.2024 22:38 Ответить
Справа саме в лайні, яке не варто чіпати, аби принизливіше поцілити хоч і найгіршого з лідОрів. Я вам не суддя, але, як на мене, оце ще більш принизливе глузування в Charli Hebdo, безпідставне в сенсі контексту, принаймні не є ангажованим кацапами, тоді як Стоун це визнана консерва.
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12.12.2024 00:47 Ответить
відносно стоуна, правда не знав, не цікавився мабуть, почитаю! дякую!
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12.12.2024 00:52 Ответить
Ну хіба не найвеличніший Лідер Всесвіту, яким він себе уявляє? 😏

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11.12.2024 19:55 Ответить
Найвеличнійший Квазімодо у світі. Ось тільки Квазімодо не крадій.
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11.12.2024 20:00 Ответить
Зеля! Визнаєш - відразу довічне, пам"ятай ....!!!
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11.12.2024 19:22 Ответить
Клоун 🤡
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11.12.2024 19:23 Ответить
Капітулянт х@їв....
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11.12.2024 19:23 Ответить
Не х@їв, а х@їла.
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11.12.2024 19:25 Ответить
Гіперстрибок: від кави у Ялті до «юридично не визнавати»!
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11.12.2024 19:24 Ответить
А як же хочеться... Зеленський з Єрмачком зі штанів виплигують - оманський план виконують.
Та єдність українського народу заважає Зеленському - як кістка в горлі.
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11.12.2024 19:24 Ответить
здав! це заслуга тих йолопів які вибрали його в 2019 році!
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11.12.2024 19:25 Ответить
Україна, як і весь світ, вже не визнали юридично ні Крим, ні Донбас російськими, не дивлячись на тотальні зусилля 5 - колони України.
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11.12.2024 19:25 Ответить
Ішак - сторонній споглядач. Воно прийме все, що йому запропонують.
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11.12.2024 19:25 Ответить
в усіх позах з усіх сторін

чого тільки не зробиш, щоб онукам і правнукам хватило
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11.12.2024 19:28 Ответить
Потвора зелена ...ой як же ти зробив нас всіх разом ..і навіть тих ...хто тебе і не хотів ! шоб ти падло , не мав а ні дна, а ні покришки !!! Господи прости !!!
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11.12.2024 19:27 Ответить
Яке пафосне іпало
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11.12.2024 19:27 Ответить
Чому ніхто не сидить за Іловайськ БУЧУ та Дебальцеве Мариуполь ?

Чому всі ваші люди мають обидві руки?

Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?
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11.12.2024 19:27 Ответить
Через пару років кацапи на окупованих територіях так мозги засеруть населенню, що їх потім хрен в Україну затягнеш...
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11.12.2024 19:27 Ответить
Да, в ГДР в отличие от ФРГ до сих пор ощущается разница в менталитете.
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11.12.2024 19:31 Ответить
В ГДР всіх примушували російською мовою розмовляти, вважати себе русскімі? Абсолютно недоречне порівняння, як і північна корея. І те і те були незалежними державами, а не включені у склад росіі.
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11.12.2024 19:40 Ответить
Та каких пару лет? В этом году в ордло в июне получили аттестаты те 10-классники, что пошли в первый класс в 2014г! Это они на память читали на экзамене ,,Энеиду, Котляревского? Или сочинение писали по новеллам В. Стефаника? Там падлики морозовы уже в 7 поколении выросли. Затереть и забыть на веки веков.
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11.12.2024 20:03 Ответить
"ні за Конституцією України, ні за законом" Джерело: https://censor.net/ua/n3524619

То Конституція не Закон?!
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11.12.2024 19:28 Ответить
- Ребе, а оно поможет?
- Ну, во всяком случае, не повредит! (с)
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11.12.2024 19:28 Ответить
Потужний удар по окупантам! Вже пакуються.
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11.12.2024 19:30 Ответить
ну чого ви?
невже не бачите?
буржуїв посилає з їхніми хателками 18 річних мобілізувати. юридично нічого не визнає. зі всіх витрусив гарантії, з інфи марафона, з трампом пофоткався, ракет дронів фортифікацій наробив.
вже тищу почав роздавати.
невже зе!гундос не гідний ще одного президенства?
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11.12.2024 19:31 Ответить
"... Да какая разница чья територия, если она освещенная и заасфальтированная. Где нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен. Если мы видим будущее одинаково, это должно нас объединить. Дорогие украинцы! ... " (В. А. Зеленский).

Какая разніца!?
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11.12.2024 19:32 Ответить
Як від такої потужної праці
Не полопались жили у ср.ці?
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11.12.2024 19:32 Ответить
Я так розумію, що вже ніколи не доведеться поїхати хоч могили своїх відвідати на ,,невизнаних,, територіях після ,,миру,, від Трампа та нашої зеленої гопкомпанії.
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11.12.2024 19:32 Ответить
т.е. ЗЕ готов уже сдать территории ?

А сколько было пафосу на стадионе в 2019 году, как петушился наш БОНЕВТИК
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11.12.2024 19:33 Ответить
бубсель засмарагдився від Стамбула, на стамбульняк яскравий!
чяс агрохімії - чекаю...
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11.12.2024 19:36 Ответить
Наступний крок "частково визнає"
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11.12.2024 19:36 Ответить
Зелена наволчь готує до капітуляції на умовах ху@ла. Проте, в Конституції зазначено, що питання зміни території України вирішує народ, а не квартальна шобла. Тому, підпис шмарклі під будь-яким документом стосовно зміни території України є юридично нікчемним.
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11.12.2024 19:37 Ответить
Зараз зрадники намагаються здати якомога біьше територїї
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11.12.2024 19:38 Ответить
А ***** и не нужно международное признание. ***** вполне устроит что весь мир будет закрывать глаза на окупацию украинских территорий. Так же как закрывает глаза на окупацию Кенигсберга или незаконное нахождение кремлевского режима в членах ООН. Так же как закрывал глаза с 2014 года на окупацию крыма и дамбаса но даже законопослушные и "правильные" немецкие компании модернизировали рашистам захваченные в крыму електростанции. Сейчас вообще на официальные бумаги мало кто смотрит
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11.12.2024 19:40 Ответить
А приднестровье, абхазия, Грузия? Та и Карабах почти тоже самое.
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11.12.2024 20:06 Ответить
Вот именно. Притом мало того что Запад закрывает глаза на ети окупированные территории где рашисты строят свои военные базы и никто на них за ето не вводит санкции. Так еще Запад требует от потерпевших стран у которых кремлевский режим окупировал территории, соблюдать их права, в том числе давать право на передвижение, помогать и потакать их капризам даже вплоть до права пускать их на выборы. Да что там говорить, вспомнить как в 2015 году когда ***** и Запад потребовали чтобы Украина сняла блокаду окупированных территорий и даже строили мосты и дороги для тамженашихлядей которые ненавидели Украину.
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11.12.2024 20:15 Ответить
И самое главное не нужно забывать про окупированный крым. Которому нужна вода из Днепра а значит востановление дамбы и насосных станций. Отсюда два вывода. Или кремлевский режим и Запад опять будет на нас давить чтобы Украина конечно же в самых мирных целях востановила подачу воны окупантам в крым или рашисты в ближайшее время сами пойдут захватывать контроль над рекой Днепр. В чем я больше уверен как и в том что рашисты вскоре будут пробивать коридор на приднестровье и отрезать нас полностью от Черного моря чтобы больше мы не смогли запускать свои морские дроны и угрожать рашистскому флоту.
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11.12.2024 20:25 Ответить
Могу добавить только одно ещё в эту крымскую тему. Ещё тогда в начале 14 г проскочило официально, что по итогам 2013г автономная республика крым не расплатилась за воду, за весь календарный год 13 год! Сумму забыл. Суть в ином конечно. Слишком много просрано и на ровном месте. Режим шапкокрада страну просто добил. Мы до сих пор даже сравнительно в общем не провели стат-анализ того времени, когда страну поставили на схему зоновского общака, и ограбили на уровне нескольких годовых бюджетов. Теперь всё поздно.
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11.12.2024 20:40 Ответить
Чи дійсно нам не вистачає сил для втримання території?
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11.12.2024 19:41 Ответить
Це нашим зе-злодіям кебети не вистачає керувати Україною. Тільки піднімати зарплати прокурорам і "правоохоронцям" та красти під час війни вони і вміють. Паразити, які заслуговують на дихлофос. Хто не побоїться натиснути кнопочку?
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11.12.2024 20:09 Ответить
думав в нас Президент Байден, а з 20 січня 35 трапіздон...
оказуєтся бубсель робить наш курс?
а можна в листопаді 5го переголосувати за бубселя?
"Америка не може бути слабкою і не може програти Україну.
Якщо позиція Сполучених Штатів не буде сильною, вибухи війни будуть в інших куточках світу"
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11.12.2024 19:42 Ответить
*25
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11.12.2024 19:43 Ответить
Ага, я зрозумів це неголене мурло: скоро "справедливий мир", так це буде називатися?
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11.12.2024 19:43 Ответить
Пошел прогрев на январь... ох что будет до того времени
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11.12.2024 19:45 Ответить
а нічого, принаймні в Америці - піздуни є *******...
думаю і в Україні теж саме нічого відбудеться.
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11.12.2024 19:48 Ответить
Це й їжаку зрозуміло, що юридлично ніколи не визнаємо. А фактично, значить, вони будуть під кацапнею? Ну, дякую 73% зелених виборців за втрату 20% (і чи ще тільки 20% - до інагурації Трампа - півтори місяці!) територій. Ох*єнно наголосували імбецила гундосого!
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11.12.2024 19:53 Ответить
Це воно каже, як "досвідчений" юрист та людина, яка не виконала геть нічого з того, що говорила.
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11.12.2024 19:56 Ответить
Останній пункт плану перемоги, хто цікавився.
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11.12.2024 19:58 Ответить
Ну, лишається сподіватися що наступна президентська каденція Зеленського буде більш вдалою для України.
Але я впевнений що не буде.
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11.12.2024 19:59 Ответить
Думайте позитивно. В першому реченні закресліть останнє слово і допишіть натомість "Зеленського". Тоді оптимізму у другому реченні значно додасться.
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11.12.2024 21:08 Ответить
Потужно в кубі.
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11.12.2024 19:59 Ответить
З цих слов стає зрозумілим що він вже готовий віддати частину території
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11.12.2024 19:59 Ответить
І ця істота зі своєю шоблою в режимі нон стоп кляне Мінські угоди .....

Вони ще й санкції з ху@ла знімуть, які придумав ввести про окупантів "клятий барига". На відміну від ще одного видатного Лідера Саакашвілі, який підмахнув угоди з Мордором без жодних наслідків для рашистів.
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11.12.2024 20:00 Ответить
Какая разница? Мир то будет их признавать, ресурсы будут качать, население будет русским.
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11.12.2024 20:06 Ответить
Спасибо Зеленскому что в 22 году отдал России три области и кучу населения. Молодец. Там триллионы долларов и Россия отобьет потери на войне за пару лет.
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11.12.2024 20:09 Ответить
Вот он лидор соучастности.
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11.12.2024 20:10 Ответить
По настоящему хреново здесь то, что это хлебать приходится молча нам. Однажды, в начале свалившейся нам независимости, когда мы сами записали себя в страны 3 мира, не заметив этого сразу и в дальнейшем---теперь находимся в тупике полном. Ещё немного времени, и даже внешнее управление не поможет. Никто не возьмётся.
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11.12.2024 20:22 Ответить
І оцеє ссікло волало на весь світ що не підпише поганих і ганебних мінських угод.
Ну звісно. ***** вдалось один раз обдурити. Тепер він вимагає капітуляцію. Окуповані території, величезні, які здав зебіл, ще поховають дітей чи онуків, бо їм же прийдеться розгрібати вкраїнчиковий вибір в 2019.
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11.12.2024 20:38 Ответить
І кого буде хвилювати наше невизнання?

Це проти конституції! Таких "угод" Україні не треба!
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11.12.2024 20:44 Ответить
Якщо воно бодай щось підпише , його порвуть на шмаття , і зелеботи не спасуть . Підписувати можна тільки після виведення кацапських військ , з поверненням Криму додому !
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11.12.2024 20:46 Ответить
Прострочений Зе немає права щось підписувати ! По закону конституції України, підписувати має право Уряд Національного Спасіння !
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11.12.2024 20:49 Ответить
У нас ще грошей на пів року є оборонятися!

Вибору - немає, і не було! Тільки стати Афганістаном!

Ввести талони на їжу!

Скасувати всі пільги, премії.

Ніякого капітального будівництва, крім військового!

Всіх призвати, деяким дати відстрочку (максимум пів-року). Країна - воєнний табір. Як Ізраіль.

Заборонити експорт зерна, транзит вуглеводів.ю експорт металів, деревини.

Амерам - жорсткий візовий режим.

Повернути смертну кару (після відсидки мін. 10 років)

Кримінальна відповідальність за порушення кордону, множинне громадянство.

Telegram - заблокувати.

Придністров'я - закрити в'їзд та виїзд і взагалі - зачистити!

Заборона азартних ігор.

Готівковий доллар - заборонити на території України за рік. Безготівковий - обкласти податками.

Власність на землю - лише громадянам і сильно обмежена!

Вибору - немає, і не було! Тільки стати Афганістаном!

Слава Нації! Смерть москалям і піндосам (не грекам, поки).

Ще не вме-е-ерла України
Ні слава, ні во-о-оля!
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11.12.2024 20:49 Ответить
Якщо у дискурсі здача територій замість технологій стелс, це означає саботаж.
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11.12.2024 23:19 Ответить
Якась маячня, якщо у нас не вистачатиме сил, путін буде нас добивати, а не вирішувати дипломатичним шляхом! Він мабуть вже домовився з путіним, а нам це подасть наче не вистачає сил, а зараз починає нам робити закидати
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12.12.2024 00:39 Ответить
хоч і юридично не будуть визнані ці території Україною, але то вже будуть території з іншим менталітетом і моззям, яке і так як флюгер на тих територіях....до речі як і на інших, які під комуняцьо-ка..апським ігом існували з 20-х років.. окупанти будуть з року в рік залякувати Київ і так окуповані території будуть існувати до якогось референдума. на який дадуть згоду продажні курви в ЄС.. Мацкві можуть зняти санкції тільки для зупинки бойових дій... і та економічна катострофа орків , яка підійде впритул в 25-26 роках зникне...зараз ідуть торги...надія у хкуйла на орєшнікі як важіль на переговорах і як інструмент домовлялки, тобіш залякування..
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12.12.2024 09:14 Ответить
 
 