Украина юридически не будет признавать оккупированные Россией территории, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если не будет хватать сил для определенных военных действий, некоторые территориальные вопросы могут быть решены дипломатическим путем. Однако юридически страна не будет признавать захваченные территории российскими.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью CBN.

Мы не можем юридически признать наши оккупированные территории российскими. Это невозможно ни по Конституции Украины, ни по закону. Это вызовет раскол украинского общества, а единство общества было нашим самым сильным оружием с начала полномасштабного вторжения", - сказал он.

По словам Зеленского, в случае любых территориальных компромиссов десятки тысяч людей останутся в плену РФ.

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"Признать такие территории - значит простить. Однако дипломатическими путями нужно достигать своих целей. А эти цели - это устойчивый и более быстрый мир", - подчеркнул президент.

Если у нас будет недостаточно сил, некоторые вопросы можно решать дипломатически, и это правильно, но юридически признавать оккупированные территории территориями России мы не будем", - акцентировал глава государства.

Также Зеленский отметил важность сильной позиции США.

"Америка не может быть слабой и не может проиграть Украину. Если позиция Соединенных Штатов не будет сильной, взрывы войны будут в других уголках мира", - добавил он.

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