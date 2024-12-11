Украина юридически не будет признавать оккупированные Россией территории, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если не будет хватать сил для определенных военных действий, некоторые территориальные вопросы могут быть решены дипломатическим путем. Однако юридически страна не будет признавать захваченные территории российскими.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью CBN.
Мы не можем юридически признать наши оккупированные территории российскими. Это невозможно ни по Конституции Украины, ни по закону. Это вызовет раскол украинского общества, а единство общества было нашим самым сильным оружием с начала полномасштабного вторжения", - сказал он.
По словам Зеленского, в случае любых территориальных компромиссов десятки тысяч людей останутся в плену РФ.
"Признать такие территории - значит простить. Однако дипломатическими путями нужно достигать своих целей. А эти цели - это устойчивый и более быстрый мир", - подчеркнул президент.
Если у нас будет недостаточно сил, некоторые вопросы можно решать дипломатически, и это правильно, но юридически признавать оккупированные территории территориями России мы не будем", - акцентировал глава государства.
Также Зеленский отметил важность сильной позиции США.
"Америка не может быть слабой и не может проиграть Украину. Если позиция Соединенных Штатов не будет сильной, взрывы войны будут в других уголках мира", - добавил он.
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Бачали як його зовнішний вигляд висмеює французська преса? Ганбить Україну, як це робив і до 2019 року.
"Він не може дозволити собі костюм? Він одягнув костюм і краватку на захід Всесвітнього економічного форуму, але не може одягнути їх на спільне засідання Конгресу або на зустріч з обраним президентом США?", - зауважив він в інтерв'ю газеті The Post.
Та єдність українського народу заважає Зеленському - як кістка в горлі.
чого тільки не зробиш, щоб онукам і правнукам хватило
ІловайськБУЧУ та ДебальцевеМариуполь ?
Чому всі ваші люди мають обидві руки?
Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?
То Конституція не Закон?!
- Ну, во всяком случае, не повредит! (с)
невже не бачите?
буржуїв посилає з їхніми хателками 18 річних мобілізувати. юридично нічого не визнає. зі всіх витрусив гарантії, з інфи марафона, з трампом пофоткався, ракет дронів фортифікацій наробив.
вже тищу почав роздавати.
невже зе!гундос не гідний ще одного президенства?
Какая разніца!?
Не полопались жили у ср.ці?
А сколько было пафосу на стадионе в 2019 году, как петушился наш БОНЕВТИК
чяс агрохімії - чекаю...
оказуєтся бубсель робить наш курс?
а можна в листопаді 5го переголосувати за бубселя?
"Америка не може бути слабкою і не може програти Україну.
Якщо позиція Сполучених Штатів не буде сильною, вибухи війни будуть в інших куточках світу"
думаю і в Україні теж саме нічого відбудеться.
Але я впевнений що не буде.
Вони ще й санкції з ху@ла знімуть, які придумав ввести про окупантів "клятий барига". На відміну від ще одного видатного Лідера Саакашвілі, який підмахнув угоди з Мордором без жодних наслідків для рашистів.
Ну звісно. ***** вдалось один раз обдурити. Тепер він вимагає капітуляцію. Окуповані території, величезні, які здав зебіл, ще поховають дітей чи онуків, бо їм же прийдеться розгрібати вкраїнчиковий вибір в 2019.
Це проти конституції! Таких "угод" Україні не треба!
Вибору - немає, і не було! Тільки стати Афганістаном!
Ввести талони на їжу!
Скасувати всі пільги, премії.
Ніякого капітального будівництва, крім військового!
Всіх призвати, деяким дати відстрочку (максимум пів-року). Країна - воєнний табір. Як Ізраіль.
Заборонити експорт зерна, транзит вуглеводів.ю експорт металів, деревини.
Амерам - жорсткий візовий режим.
Повернути смертну кару (після відсидки мін. 10 років)
Кримінальна відповідальність за порушення кордону, множинне громадянство.
Telegram - заблокувати.
Придністров'я - закрити в'їзд та виїзд і взагалі - зачистити!
Заборона азартних ігор.
Готівковий доллар - заборонити на території України за рік. Безготівковий - обкласти податками.
Власність на землю - лише громадянам і сильно обмежена!
Вибору - немає, і не було! Тільки стати Афганістаном!
Слава Нації! Смерть москалям і піндосам (не грекам, поки).
Ще не вме-е-ерла України
Ні слава, ні во-о-оля!