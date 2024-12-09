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Принуждение Украины уступить свои территории только поощрит военную машину Путина, - премьер Чехии Фиала

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала про умиротворення Росії

Премьер-министр Чехии Петр Фиала предостерег союзников от "умиротворения" России в любом процессе, направленном на прекращение войны в Украине, поскольку принуждение Киева к отказу от своих территорий только поощрит военную машину диктатора РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, Европа будет нуждаться в США для демонстрации силы, чтобы остановить более агрессивные действия со стороны России.

Безопасность Европы просто не может быть обеспечена, когда Россия оккупировала часть Украины и продолжает свою агрессию. Я не верю в политику умиротворения - она всегда выгодна агрессору. Всегда", - сказал Фиала.

Он отметил, что его взгляды также отражают личные воспоминания о советском вторжении в Чехословакию в 1968 году.

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Фиала сказал, что был "приятно удивлен" телефонным разговором с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, который интересовался позицией Праги относительно Украины.

"Мы оказались в очень сложной и опасной ситуации, которую некоторые справедливо называют второй холодной войной. В наших интересах иметь сильную Америку, которая покажет свою силу России, потому что это единственный шанс остановить Путина", - добавил глава правительства Чехии.

Автор: 

Европа (1849) россия (95502) США (26620) территориальная целостность (215) Фиала Петр (71)


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Топ комментарии
+6
Трампу розкажіть. Та його й@бнутим підручним типу Венса.
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09.12.2024 18:25
+4
Так треба було ще з 2014 про це трубити. Бо один, Обамушко, давав нашій тодішній владі розпорядження не чіпати Крим і навіть не дивитися в його бік. І вони, як покірні раби його слухали. А зараз, коли кремлівський псих відчув свою безкарність. ви почали жопами шевелити.
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09.12.2024 18:45
+2
є ще такі к***урви в ЄС,
як кокот фіцо, фіноугорська жаба орбан..
які тільки і роблять, що заохочують хла..

та й раніше це інші робили:
від комсомолки меркель .. по новиє ліца зе..
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09.12.2024 18:34
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Трампу розкажіть. Та його й@бнутим підручним типу Венса.
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09.12.2024 18:25 Ответить
є ще такі к***урви в ЄС,
як кокот фіцо, фіноугорська жаба орбан..
які тільки і роблять, що заохочують хла..

та й раніше це інші робили:
від комсомолки меркель .. по новиє ліца зе..
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09.12.2024 18:34 Ответить
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09.12.2024 18:34 Ответить
А замість жовтого тоді який ?
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09.12.2024 18:53 Ответить
не здатний 78 річний дід продемонструвати силу ! його сила покинула , а маразм переміг повністю .
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09.12.2024 18:44 Ответить
Так треба було ще з 2014 про це трубити. Бо один, Обамушко, давав нашій тодішній владі розпорядження не чіпати Крим і навіть не дивитися в його бік. І вони, як покірні раби його слухали. А зараз, коли кремлівський псих відчув свою безкарність. ви почали жопами шевелити.
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09.12.2024 18:45 Ответить
Ну зачепили б Крим , перекинули б всі боєздатні частини ЗСУ в Крим і щоб це дало ,коли в Криму кацапи мали величезну перевагу і ще раз нагадаю ,хто забув тоді угрупування ЗСУ в Криму складало 14 тисяч чоловік , 12 тисяч з яких перейшло на бік кацапів і хто б там би воював 2 тисячі тих хто залишився вірним Україні ? Також на бік кацапів перейшли всі кримські силовики . Забули ,що тоді казав тодішній міністр оборони Тенюх , це тепер ми всі круті .а тоді швидко б обісрались.
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09.12.2024 19:16 Ответить
А тим часом кацапи захопили б Київ ,ще в кінці лютого 2014 ,йото тоді просто не було б кому захищати ,хіба що крім малочисельної Самооборони Майдану з коктейлями молотова і мисливськими рушницями .
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09.12.2024 19:19 Ответить
де ж те міжнародне право та нерухомість кордонів
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09.12.2024 18:45 Ответить
Ви як мала дитина ,хто сильніший .того і право. В 1920 році дуже дивились на міжнародне право ,країни Антанти тоді навіть не визнали тодішню УНР , А тепер як США домовиться ,так і буде , на жаль Україна занадто слабка, щоб диктувати свої умови , в нашому випадку масимум - це Корейський варіант 1953 року (як Південна Корея ).
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09.12.2024 19:07 Ответить
27 країн в ЄС, нехай адекватних штук 20. І вони всі оглядаються на США, сидять за спиною України і тільки квокчуть:" не припиняйте пздтися бо росія на нас нападе". Та коли на ЄС раша полізе ви так само як миші будете зі своїх нірок пищати, паралельно ковтаючи росгаз. Коли б так переймалися то гуртом взяли б і наваляли....
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09.12.2024 18:50 Ответить
Америка з "трамбоном" , може бути сильною в США. але США з " трампліном " не буде сильною державою для світової спільноти
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09.12.2024 18:56 Ответить
 
 