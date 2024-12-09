Принуждение Украины уступить свои территории только поощрит военную машину Путина, - премьер Чехии Фиала
Премьер-министр Чехии Петр Фиала предостерег союзников от "умиротворения" России в любом процессе, направленном на прекращение войны в Украине, поскольку принуждение Киева к отказу от своих территорий только поощрит военную машину диктатора РФ Владимира Путина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
По его словам, Европа будет нуждаться в США для демонстрации силы, чтобы остановить более агрессивные действия со стороны России.
Безопасность Европы просто не может быть обеспечена, когда Россия оккупировала часть Украины и продолжает свою агрессию. Я не верю в политику умиротворения - она всегда выгодна агрессору. Всегда", - сказал Фиала.
Он отметил, что его взгляды также отражают личные воспоминания о советском вторжении в Чехословакию в 1968 году.
Фиала сказал, что был "приятно удивлен" телефонным разговором с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, который интересовался позицией Праги относительно Украины.
"Мы оказались в очень сложной и опасной ситуации, которую некоторые справедливо называют второй холодной войной. В наших интересах иметь сильную Америку, которая покажет свою силу России, потому что это единственный шанс остановить Путина", - добавил глава правительства Чехии.
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як кокот фіцо, фіноугорська жаба орбан..
які тільки і роблять, що заохочують хла..
та й раніше це інші робили:
від комсомолки меркель .. по новиє ліца зе..