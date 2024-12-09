Примушення України поступитися своїми територіями лише заохотить військову машину Путіна, - прем’єр Чехії Фіала

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала застеріг союзників від "умиротворення" Росії в будь-якому процесі, спрямованому на припинення війни в Україні, оскільки примушення Києва до відмови від своїх території тільки заохотить військову машину диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

За його словами, Європа потребуватиме США для демонстрації сили, щоб зупинити більш агресивні дії з боку Росії.

Безпека Європи просто не може бути забезпечена, коли Росія окупувала частину України і продовжує свою агресію. Я не вірю в політику умиротворення - вона завжди вигідна агресору. Завжди", - сказав Фіала.

Він зауважив, що його погляди також відображають особисті спогади про радянське вторгнення в Чехословаччину в 1968 році.

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Фіала сказав, що був "приємно здивований" телефонною розмовою з новообраним президентом США Дональдом Трампом, який цікавився позицією Праги щодо України.

"Ми опинилися в дуже складній і небезпечній ситуації, яку дехто справедливо називає другою холодною війною. У наших інтересах мати сильну Америку, яка покаже свою силу Росії, тому що це єдиний шанс зупинити Путіна", - додав голова уряду Чехії.