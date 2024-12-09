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Примушення України поступитися своїми територіями лише заохотить військову машину Путіна, - прем’єр Чехії Фіала

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала про умиротворення Росії

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала застеріг союзників від "умиротворення" Росії в будь-якому процесі, спрямованому на припинення війни в Україні, оскільки примушення Києва до відмови від своїх території тільки заохотить військову машину диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

За його словами, Європа потребуватиме США для демонстрації сили, щоб зупинити більш агресивні дії з боку Росії.

Безпека Європи просто не може бути забезпечена, коли Росія окупувала частину України і продовжує свою агресію. Я не вірю в політику умиротворення - вона завжди вигідна агресору. Завжди", - сказав Фіала.

Він зауважив, що його погляди також відображають особисті спогади про радянське вторгнення в Чехословаччину в 1968 році.

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Фіала сказав, що був "приємно здивований" телефонною розмовою з новообраним президентом США Дональдом Трампом, який цікавився позицією Праги щодо України.

"Ми опинилися в дуже складній і небезпечній ситуації, яку дехто справедливо називає другою холодною війною. У наших інтересах мати сильну Америку, яка покаже свою силу Росії, тому що це єдиний шанс зупинити Путіна", - додав голова уряду Чехії.

Автор: 

Європа (1801) росія (65052) США (22685) територіальна цілісність (152) Фіала Петр (96)


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Топ коментарі
+6
Трампу розкажіть. Та його й@бнутим підручним типу Венса.
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09.12.2024 18:25
+4
Так треба було ще з 2014 про це трубити. Бо один, Обамушко, давав нашій тодішній владі розпорядження не чіпати Крим і навіть не дивитися в його бік. І вони, як покірні раби його слухали. А зараз, коли кремлівський псих відчув свою безкарність. ви почали жопами шевелити.
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09.12.2024 18:45
+2
є ще такі к***урви в ЄС,
як кокот фіцо, фіноугорська жаба орбан..
які тільки і роблять, що заохочують хла..

та й раніше це інші робили:
від комсомолки меркель .. по новиє ліца зе..
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09.12.2024 18:34
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Трампу розкажіть. Та його й@бнутим підручним типу Венса.
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09.12.2024 18:25 Відповісти
є ще такі к***урви в ЄС,
як кокот фіцо, фіноугорська жаба орбан..
які тільки і роблять, що заохочують хла..

та й раніше це інші робили:
від комсомолки меркель .. по новиє ліца зе..
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09.12.2024 18:34 Відповісти
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09.12.2024 18:34 Відповісти
А замість жовтого тоді який ?
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09.12.2024 18:53 Відповісти
не здатний 78 річний дід продемонструвати силу ! його сила покинула , а маразм переміг повністю .
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09.12.2024 18:44 Відповісти
Так треба було ще з 2014 про це трубити. Бо один, Обамушко, давав нашій тодішній владі розпорядження не чіпати Крим і навіть не дивитися в його бік. І вони, як покірні раби його слухали. А зараз, коли кремлівський псих відчув свою безкарність. ви почали жопами шевелити.
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09.12.2024 18:45 Відповісти
Ну зачепили б Крим , перекинули б всі боєздатні частини ЗСУ в Крим і щоб це дало ,коли в Криму кацапи мали величезну перевагу і ще раз нагадаю ,хто забув тоді угрупування ЗСУ в Криму складало 14 тисяч чоловік , 12 тисяч з яких перейшло на бік кацапів і хто б там би воював 2 тисячі тих хто залишився вірним Україні ? Також на бік кацапів перейшли всі кримські силовики . Забули ,що тоді казав тодішній міністр оборони Тенюх , це тепер ми всі круті .а тоді швидко б обісрались.
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09.12.2024 19:16 Відповісти
А тим часом кацапи захопили б Київ ,ще в кінці лютого 2014 ,йото тоді просто не було б кому захищати ,хіба що крім малочисельної Самооборони Майдану з коктейлями молотова і мисливськими рушницями .
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09.12.2024 19:19 Відповісти
де ж те міжнародне право та нерухомість кордонів
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09.12.2024 18:45 Відповісти
Ви як мала дитина ,хто сильніший .того і право. В 1920 році дуже дивились на міжнародне право ,країни Антанти тоді навіть не визнали тодішню УНР , А тепер як США домовиться ,так і буде , на жаль Україна занадто слабка, щоб диктувати свої умови , в нашому випадку масимум - це Корейський варіант 1953 року (як Південна Корея ).
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09.12.2024 19:07 Відповісти
27 країн в ЄС, нехай адекватних штук 20. І вони всі оглядаються на США, сидять за спиною України і тільки квокчуть:" не припиняйте пздтися бо росія на нас нападе". Та коли на ЄС раша полізе ви так само як миші будете зі своїх нірок пищати, паралельно ковтаючи росгаз. Коли б так переймалися то гуртом взяли б і наваляли....
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09.12.2024 18:50 Відповісти
Америка з "трамбоном" , може бути сильною в США. але США з " трампліном " не буде сильною державою для світової спільноти
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09.12.2024 18:56 Відповісти
 
 