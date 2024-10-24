Закупівля снарядів для України йде за графіком, - прем’єр Чехії Фіала
Мету із закупівлі понад півмільйона артилерійських снарядів для України буде виконано цьогоріч, а наступного року поставки боєприпасів продовжаться.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.
Німеччина, поряд з Нідерландами та Данією, належить до найбільших донорів цього проєкт, зазначає агентство dpa.
Фіала чекає безперервного продовження поставок і наступного року, проте конкретних термінів чеський прем'єр називати не став.
Наразі 15 країн Євросоюзу та НАТО пообіцяли виділити близько 1,6 млрд євро, щоб закупити до 800 тисяч боєприпасів у третіх країн.
Інші учасники роблять свій внесок у чеську ініціативу іншим способом, у тому числі допомагаючи з транспортуванням снарядів. Подробиці про те, де закуповуються озброєння, тримаються у суворому секреті.
Крім того, глава уряду Чехії засудив можливе приєднання північнокорейських військ до російської загарбницької війни, назвавши цей крок неприпустимим.
"Це показує, яку небезпеку режими, подібні до тих, що існують у Північній Кореї чи Ірані, становлять для усього світу, співіснування народів і заснованого на правилах міжнародного порядку", – підкреслив прем'єр-міністр.
Нагадаємо, раніше Фіала повідомив, що Україна щомісяця отримує десятки тисяч боєприпасів.
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"Чехія вже ідентифікувала понад мільйон одиниць артилерійських *********** у країнах за межами Європейського Союзу, які можна придбати для України. Про це заявив президент Чехії Петр Павел на полях саміту Тримор'я у Вільнюсі, https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/ukrajina-zelenskyj-valka-rusko-pavel-litva-trojmori-energetika.A240411_181858_zahranicni_jhr пише iDNES."
Якби закупали наші зелені під'єрмачники - ні грошей, ні снарядів би не було.