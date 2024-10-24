Закупівля снарядів для України йде за графіком, - прем’єр Чехії Фіала

Мету із закупівлі понад півмільйона артилерійських снарядів для України буде виконано цьогоріч, а наступного року поставки боєприпасів продовжаться.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Німеччина, поряд з Нідерландами та Данією, належить до найбільших донорів цього проєкт, зазначає агентство dpa.

Фіала чекає безперервного продовження поставок і наступного року, проте конкретних термінів чеський прем'єр називати не став.

Наразі 15 країн Євросоюзу та НАТО пообіцяли виділити близько 1,6 млрд євро, щоб закупити до 800 тисяч боєприпасів у третіх країн.

Інші учасники роблять свій внесок у чеську ініціативу іншим способом, у тому числі допомагаючи з транспортуванням снарядів. Подробиці про те, де закуповуються озброєння, тримаються у суворому секреті.

Крім того, глава уряду Чехії засудив можливе приєднання північнокорейських військ до російської загарбницької війни, назвавши цей крок неприпустимим.

"Це показує, яку небезпеку режими, подібні до тих, що існують у Північній Кореї чи Ірані, становлять для усього світу, співіснування народів і заснованого на правилах міжнародного порядку", – підкреслив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, раніше Фіала повідомив, що Україна щомісяця отримує десятки тисяч боєприпасів.

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