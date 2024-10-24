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Закупівля снарядів для України йде за графіком, - прем’єр Чехії Фіала

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала про постачання боєприпасів

Мету із закупівлі понад півмільйона артилерійських снарядів для України буде виконано цьогоріч, а наступного року поставки боєприпасів продовжаться.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив  прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Німеччина, поряд з Нідерландами та Данією, належить до найбільших донорів цього проєкт, зазначає агентство dpa.

Фіала чекає безперервного продовження поставок і наступного року, проте конкретних термінів чеський прем'єр називати не став.

Наразі 15 країн Євросоюзу та НАТО пообіцяли виділити близько 1,6 млрд євро, щоб закупити до 800 тисяч боєприпасів у третіх країн.

Інші учасники роблять свій внесок у чеську ініціативу іншим способом, у тому числі допомагаючи з транспортуванням снарядів. Подробиці про те, де закуповуються озброєння, тримаються у суворому секреті.

Крім того, глава уряду Чехії засудив можливе приєднання північнокорейських військ до російської загарбницької війни, назвавши цей крок неприпустимим.

"Це показує, яку небезпеку режими, подібні до тих, що існують у Північній Кореї чи Ірані, становлять для усього світу, співіснування народів і заснованого на правилах міжнародного порядку", – підкреслив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, раніше Фіала повідомив, що Україна щомісяця отримує десятки тисяч боєприпасів.

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Автор: 

боєприпаси (2298) Чехія (1655) Фіала Петр (106)


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Павел же грозився поставити 1млн
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24.10.2024 09:28 Відповісти
Про це писалося так:
"Чехія вже ідентифікувала понад мільйон одиниць артилерійських *********** у країнах за межами Європейського Союзу, які можна придбати для України. Про це заявив президент Чехії Петр Павел на полях саміту Тримор'я у Вільнюсі, https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/ukrajina-zelenskyj-valka-rusko-pavel-litva-trojmori-energetika.A240411_181858_zahranicni_jhr пише iDNES."
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24.10.2024 10:36 Відповісти
друзі пізнаються в біді
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24.10.2024 09:31 Відповісти
Ці друзі ще купили нафти і газу у рашки на 7 млрд. євро.
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24.10.2024 11:48 Відповісти
так і заправили наші танки
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24.10.2024 11:54 Відповісти
Добре, що снаряди закупають чехи.
Якби закупали наші зелені під'єрмачники - ні грошей, ні снарядів би не було.
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24.10.2024 10:16 Відповісти
 
 