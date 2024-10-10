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Чехія виконає зобов’язання доставити в Україну 500 тис. боєприпасів, - Фіала

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала запевнив що мета чеської ініціативи щодо надання Україні 500 тисяч боєприпасів буде досягнута.

Про це він сказав в інтерв’ю журналу Blesk, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ініціатива проходить дуже успішно, поставки регулярні. Досягнемо мети, яку ми собі поставили – 500 тисяч одиниць, хоча насправді буде набагато більше завдяки іншим акціям", - сказав Фіала.

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Він додав, що до ініціативи фінансово долучилися чимало країн, і разом з тими, хто зацікавлений продовжувати її і в наступному році, робота триватиме.

Автор: 

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10.10.2024 19:33 Відповісти
Величезна подяка чехам і незадовільна оцінка роботі уряду та президенту України.
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10.10.2024 19:41 Відповісти
а, петр павел, закликає відмовитись від території.
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10.10.2024 19:52 Відповісти
Чех, Лех і Рус (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Czech, Lech i Rus, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 чеськ. Čech, Lech a Rus) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0 легенда про заснування трьох https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8 слов'янських братів: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8 поляків (або лехітів), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8 чехів і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C_(%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC) русів (тобто https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8 русинів -https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українців )https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85,_%D0%9B%D0%B5%D1%85_%D1%96_%D0%A0%D1%83%D1%81#cite_note-%D0%95%D0%86%D0%A32-1 [1] . Три легендарні брати з'являються разом у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0 Великопольській хроніці , складеній на початку https://uk.wikipedia.org/wiki/XIV_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XIV століття . Легенда стверджує, брати, які були нащадками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F паннонського принца Пана, під час полювання пішли за різною здобиччю і, таким чином, мандрували (і осідали) у різних напрямках: Лех на північному заході, Чех на південному заході та Рус на сході. Існує кілька версій легенди, у тому числі кілька регіональних варіантів по всій західнослов'янській та, меншою мірою, в інших слов'янських країнах, де згадується лише один або два брати. Ці три брати також фігурують у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D1%84 фундаційному міті про походження https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8 південнослов'янських народів у деяких легендах. Ця розповідь часто, певною мірою, також використовуються як міт, щоб зрозуміти можливе заснування польської, чеської та руської держав, згідно з легендоюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85,_%D0%9B%D0%B5%D1%85_%D1%96_%D0%A0%D1%83%D1%81#cite_note-2 [2] .

Сьогодні ця легенда символізує братерство https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8 західних і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8 східних слов'ян , але вона також опосередковано служить своєрідній теорії про чеську прабатьківщину слов'ян, що жили в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Центральній Європі.
БЕЗ АНДРОФАГІВ!
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10.10.2024 20:11 Відповісти
Павел вел разговор о полутора млн. снарядов, а теперь только 500 тыс.?
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10.10.2024 20:13 Відповісти
Причому із значною затримкою вони ще в березні мали бути. Просто на початку коли чехи запропонували проект, мова йшла про купівлю і доставку в Україну, потім по факту вони сказали що снаряди потрібно відновлювати і вартість відповідно зросла і кількість зменшилась, вони фактично цим проектом загрузили свою промисловість. Може тому поляки і не профінансували свою долю, також хотіли брати участь у відновленні.

Але в України немає великих варіантів крутити носом, хоч за ці виділені кошти можна було самотужки більше купити та без ініціативи чехів, взагалі б не було ні грошей ні снарядів.
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10.10.2024 21:22 Відповісти
А що натівський генерал з єдиним шансом на контрнаступ?
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11.10.2024 15:14 Відповісти
 
 