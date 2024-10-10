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Чехія виконає зобов’язання доставити в Україну 500 тис. боєприпасів, - Фіала
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала запевнив що мета чеської ініціативи щодо надання Україні 500 тисяч боєприпасів буде досягнута.
Про це він сказав в інтерв’ю журналу Blesk, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ініціатива проходить дуже успішно, поставки регулярні. Досягнемо мети, яку ми собі поставили – 500 тисяч одиниць, хоча насправді буде набагато більше завдяки іншим акціям", - сказав Фіала.
Він додав, що до ініціативи фінансово долучилися чимало країн, і разом з тими, хто зацікавлений продовжувати її і в наступному році, робота триватиме.
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Сьогодні ця легенда символізує братерство https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8 західних і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8 східних слов'ян , але вона також опосередковано служить своєрідній теорії про чеську прабатьківщину слов'ян, що жили в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Центральній Європі.
БЕЗ АНДРОФАГІВ!
Але в України немає великих варіантів крутити носом, хоч за ці виділені кошти можна було самотужки більше купити та без ініціативи чехів, взагалі б не було ні грошей ні снарядів.