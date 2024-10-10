Чехія виконає зобов’язання доставити в Україну 500 тис. боєприпасів, - Фіала

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала запевнив що мета чеської ініціативи щодо надання Україні 500 тисяч боєприпасів буде досягнута.

Про це він сказав в інтерв’ю журналу Blesk, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ініціатива проходить дуже успішно, поставки регулярні. Досягнемо мети, яку ми собі поставили – 500 тисяч одиниць, хоча насправді буде набагато більше завдяки іншим акціям", - сказав Фіала.

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Він додав, що до ініціативи фінансово долучилися чимало країн, і разом з тими, хто зацікавлений продовжувати її і в наступному році, робота триватиме.