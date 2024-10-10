Чехия выполнит обязательство доставить в Украину 500 тыс. боеприпасов, - Фиала

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заверил что цель чешской инициативы по предоставлению Украине 500 тысяч боеприпасов будет достигнута.

Об этом он сказал в интервью журналу Blesk, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Инициатива проходит очень успешно, поставки регулярные. Достигнем цели, которую мы себе поставили - 500 тысяч единиц, хотя на самом деле будет гораздо больше благодаря другим акциям", - сказал Фиала.

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Он добавил, что к инициативе финансово присоединились многие страны, и вместе с теми, кто заинтересован продолжать ее и в следующем году, работа будет продолжаться.