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Чехия выполнит обязательство доставить в Украину 500 тыс. боеприпасов, - Фиала
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заверил что цель чешской инициативы по предоставлению Украине 500 тысяч боеприпасов будет достигнута.
Об этом он сказал в интервью журналу Blesk, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Инициатива проходит очень успешно, поставки регулярные. Достигнем цели, которую мы себе поставили - 500 тысяч единиц, хотя на самом деле будет гораздо больше благодаря другим акциям", - сказал Фиала.
Он добавил, что к инициативе финансово присоединились многие страны, и вместе с теми, кто заинтересован продолжать ее и в следующем году, работа будет продолжаться.
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Сьогодні ця легенда символізує братерство https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8 західних і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8 східних слов'ян , але вона також опосередковано служить своєрідній теорії про чеську прабатьківщину слов'ян, що жили в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Центральній Європі.
БЕЗ АНДРОФАГІВ!
Але в України немає великих варіантів крутити носом, хоч за ці виділені кошти можна було самотужки більше купити та без ініціативи чехів, взагалі б не було ні грошей ні снарядів.