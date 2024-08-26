Пока ожидать серьезного перелома в войне не стоит, - премьер Чехии Фиала

Премьер-министр Чехии Петр Фиала считает, что пока не стоит ожидать значительных изменений на поле боя в Украине. Россия и в дальнейшем будет сосредотачиваться на подрыве критической и гражданской инфраструктуры нашей страны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на České noviny.

Фиала подчеркнул, что Россия пытается создать хаос в мире.

Мы не ожидаем каких-то значительных изменений на поле боя, хотя, конечно, нынешние маневры украинских войск на российской территории являются определенным символическим изменением. Но фактически мы вынуждены признать, что ожидать серьезного перелома в конфликте сейчас не приходится", - отметил он.

Чешский премьер отметил, что российский диктатор Владимир Путин не потерял волю к завоеваниям.

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Фиала добавил, что в позиции Чехии ничего не изменилось: многосторонняя поддержка Украины и сдерживание агрессора по-прежнему в интересах его страны.

Он отметил, что более широкая цель помощи Украине заключается в том, чтобы максимально сохранить страну функциональной и стабильной, обеспечить ее скорейшее послевоенное восстановление и постепенное приближение к европейским стандартам, что будет способствовать ее будущей интеграции в западные организации.

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