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Новости Война
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Пока ожидать серьезного перелома в войне не стоит, - премьер Чехии Фиала

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала

Премьер-министр Чехии Петр Фиала считает, что пока не стоит ожидать значительных изменений на поле боя в Украине. Россия и в дальнейшем будет сосредотачиваться на подрыве критической и гражданской инфраструктуры нашей страны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на České noviny.

Фиала подчеркнул, что Россия пытается создать хаос в мире.

Мы не ожидаем каких-то значительных изменений на поле боя, хотя, конечно, нынешние маневры украинских войск на российской территории являются определенным символическим изменением. Но фактически мы вынуждены признать, что ожидать серьезного перелома в конфликте сейчас не приходится", - отметил он.

Чешский премьер отметил, что российский диктатор Владимир Путин не потерял волю к завоеваниям.

Читайте: Десятки тысяч боеприпасов получает Украина ежемесячно, – премьер Чехии Фиала

Фиала добавил, что в позиции Чехии ничего не изменилось: многосторонняя поддержка Украины и сдерживание агрессора по-прежнему в интересах его страны.

Он отметил, что более широкая цель помощи Украине заключается в том, чтобы максимально сохранить страну функциональной и стабильной, обеспечить ее скорейшее послевоенное восстановление и постепенное приближение к европейским стандартам, что будет способствовать ее будущей интеграции в западные организации.

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Автор: 

Чехия (1702) боевые действия (3956) Фиала Петр (71)


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Ці нікчемні кукурікання єврочинуш вже втомили та набридли. Просто балачки ні про що.
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26.08.2024 14:00 Ответить
Може так,а може ні.Тепер Україна має запустити одночасно 100 раке та 100 дронів,й тоді подивимось.
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26.08.2024 14:00 Ответить
Знову це журналістське слово-паразит "наразі". Воно означає "поки що".
Ну, не казав Фіала "поки що". Він сказав "зараз".

очікувати на серйозний перелом у конфлікті зараз не доводиться", - зазначив він. Джерело:

"Зараз" і "наразі", - це слова з абсолютно різним значенням. Давно пора це знати.

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26.08.2024 14:07 Ответить
Щось позитивного очікувати від зеленої влади годі
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26.08.2024 14:15 Ответить
 
 