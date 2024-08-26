Наразі очікувати на серйозний перелом у війні не варто, - прем’єр Чехії Фіала
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала вважає, що наразі не варто очікувати значних змін на полі бою в Україні. Росія і надалі зосереджуватиметься на підриві критичної та цивільної інфраструктури нашої країни.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на České noviny.
Фіала наголосив, що Росія намагається створити хаос у світі.
Ми не очікуємо якихось значних змін на полі бою, хоча, звичайно, нинішні маневри українських військ на російській території є певною символічною зміною. Але фактично ми змушені визнати, що очікувати на серйозний перелом у конфлікті зараз не доводиться", - зазначив він.
Чеський прем'єр зауважив, що російський диктатор Володимир Путін не втратив волю до завоювань.
Фіала додав, що у позиції Чехії нічого не змінилося: багатостороння підтримка України та стримування агресора, як і раніше, в інтересах його країни.
Він зазначив, що ширша мета допомоги Україні полягає в тому, щоб максимально зберегти країну функціональною і стабільною, забезпечити її якнайшвидше післявоєнне відновлення і поступове наближення до європейських стандартів, що сприятиме її майбутній інтеграції в західні організації.
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Ну, не казав Фіала "поки що". Він сказав "зараз".
очікувати на серйозний перелом у конфлікті зараз не доводиться", - зазначив він. Джерело:
"Зараз" і "наразі", - це слова з абсолютно різним значенням. Давно пора це знати.