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Новини Війна
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Наразі очікувати на серйозний перелом у війні не варто, - прем’єр Чехії Фіала

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала вважає, що наразі не варто очікувати значних змін на полі бою в Україні. Росія і надалі зосереджуватиметься на підриві критичної та цивільної інфраструктури нашої країни. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на České noviny.

Фіала наголосив, що Росія намагається створити хаос у світі.

Ми не очікуємо якихось значних змін на полі бою, хоча, звичайно, нинішні маневри українських військ на російській території є певною символічною зміною. Але фактично ми змушені визнати, що очікувати на серйозний перелом у конфлікті зараз не доводиться", - зазначив він.

Чеський прем'єр зауважив, що російський диктатор Володимир Путін не втратив волю до завоювань.

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Фіала додав, що у позиції Чехії нічого не змінилося: багатостороння підтримка України та стримування агресора, як і раніше, в інтересах його країни.

Він зазначив, що ширша мета допомоги Україні полягає в тому, щоб максимально зберегти країну функціональною і стабільною, забезпечити її якнайшвидше післявоєнне відновлення і поступове наближення до європейських стандартів, що сприятиме її майбутній інтеграції в західні організації.

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Автор: 

Чехія (1608) бойові дії (3711) Фіала Петр (96)


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Ці нікчемні кукурікання єврочинуш вже втомили та набридли. Просто балачки ні про що.
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26.08.2024 14:00 Відповісти
Може так,а може ні.Тепер Україна має запустити одночасно 100 раке та 100 дронів,й тоді подивимось.
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26.08.2024 14:00 Відповісти
Знову це журналістське слово-паразит "наразі". Воно означає "поки що".
Ну, не казав Фіала "поки що". Він сказав "зараз".

очікувати на серйозний перелом у конфлікті зараз не доводиться", - зазначив він. Джерело:

"Зараз" і "наразі", - це слова з абсолютно різним значенням. Давно пора це знати.

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26.08.2024 14:07 Відповісти
Щось позитивного очікувати від зеленої влади годі
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26.08.2024 14:15 Відповісти
 
 