Закупка снарядов для Украины идет по графику, - премьер Чехии Фиала
Цель по закупке более полумиллиона артиллерийских снарядов для Украины будет выполнена в этом году, а в следующем году поставки боеприпасов продолжатся.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
Германия, наряду с Нидерландами и Данией, относится к крупнейшим донорам этого проекта, отмечает агентство dpa.
Фиала ждет непрерывного продолжения поставок и в следующем году, однако конкретных сроков чешский премьер называть не стал.
Сейчас 15 стран Евросоюза и НАТО пообещали выделить около 1,6 млрд евро, чтобы закупить до 800 тысяч боеприпасов у третьих стран.
Другие участники вносят свой вклад в чешскую инициативу другим способом, в том числе помогая с транспортировкой снарядов. Подробности о том, где закупаются вооружения, держатся в строгом секрете.
Кроме того, глава правительства Чехии осудил возможное присоединение северокорейских войск к российской захватнической войне, назвав этот шаг недопустимым.
"Это показывает, какую опасность режимы, подобные тем, что существуют в Северной Корее или Иране, представляют для всего мира, сосуществования народов и основанного на правилах международного порядка", - подчеркнул премьер-министр.
Напомним, ранее Фиала сообщил, что Украина ежемесячно получает десятки тысяч боеприпасов.
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"Чехія вже ідентифікувала понад мільйон одиниць артилерійських *********** у країнах за межами Європейського Союзу, які можна придбати для України. Про це заявив президент Чехії Петр Павел на полях саміту Тримор'я у Вільнюсі, https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/ukrajina-zelenskyj-valka-rusko-pavel-litva-trojmori-energetika.A240411_181858_zahranicni_jhr пише iDNES."
Якби закупали наші зелені під'єрмачники - ні грошей, ні снарядів би не було.