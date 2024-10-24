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Закупка снарядов для Украины идет по графику, - премьер Чехии Фиала

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала про постачання боєприпасів

Цель по закупке более полумиллиона артиллерийских снарядов для Украины будет выполнена в этом году, а в следующем году поставки боеприпасов продолжатся.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Германия, наряду с Нидерландами и Данией, относится к крупнейшим донорам этого проекта, отмечает агентство dpa.

Фиала ждет непрерывного продолжения поставок и в следующем году, однако конкретных сроков чешский премьер называть не стал.

Сейчас 15 стран Евросоюза и НАТО пообещали выделить около 1,6 млрд евро, чтобы закупить до 800 тысяч боеприпасов у третьих стран.

Другие участники вносят свой вклад в чешскую инициативу другим способом, в том числе помогая с транспортировкой снарядов. Подробности о том, где закупаются вооружения, держатся в строгом секрете.

Кроме того, глава правительства Чехии осудил возможное присоединение северокорейских войск к российской захватнической войне, назвав этот шаг недопустимым.

"Это показывает, какую опасность режимы, подобные тем, что существуют в Северной Корее или Иране, представляют для всего мира, сосуществования народов и основанного на правилах международного порядка", - подчеркнул премьер-министр.

Напомним, ранее Фиала сообщил, что Украина ежемесячно получает десятки тысяч боеприпасов.

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Автор: 

боеприпасы (2362) Чехия (1742) Фиала Петр (81)


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Павел же грозився поставити 1млн
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24.10.2024 09:28 Ответить
Про це писалося так:
"Чехія вже ідентифікувала понад мільйон одиниць артилерійських *********** у країнах за межами Європейського Союзу, які можна придбати для України. Про це заявив президент Чехії Петр Павел на полях саміту Тримор'я у Вільнюсі, https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/ukrajina-zelenskyj-valka-rusko-pavel-litva-trojmori-energetika.A240411_181858_zahranicni_jhr пише iDNES."
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24.10.2024 10:36 Ответить
друзі пізнаються в біді
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24.10.2024 09:31 Ответить
Ці друзі ще купили нафти і газу у рашки на 7 млрд. євро.
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24.10.2024 11:48 Ответить
так і заправили наші танки
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24.10.2024 11:54 Ответить
Добре, що снаряди закупають чехи.
Якби закупали наші зелені під'єрмачники - ні грошей, ні снарядів би не було.
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24.10.2024 10:16 Ответить
 
 