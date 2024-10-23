В настоящее время соотношение артиллерийских снарядов Украины и РФ на фронте составляет 1:2, - Минобороны

По состоянию на осень 2024 года соотношение артиллерийских боеприпасов между Украиной и армией РФ на фронте составляет примерно 1 к 2.

Об этом рассказал первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в блиц-интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Обеспечение боеприпасами можно оценивать так. Если говорить, например, об артиллерийских боеприпасах, то в начале года соотношение выстрелов (у украинских и у оккупационных войск - ред.) составляло 1 к 7, 1 к 8, а то и больше в некоторые месяцы. По состоянию на начало лета это соотношение было 1 к 3. Сейчас это соотношение составляет примерно 1 к 2", - рассказал он.

По его словам, на сегодня обеспечение ВСУ боеприпасами и вообще всеми средствами поражения идет из трех источников: внутреннее производство образцов вооружения и боеприпасов, закупка по импорту той номенклатуры, которая не производится в Украине или производится в недостаточном количестве и получение материально-военной помощи от партнеров.

Читайте также: Нидерланды выделят 271 млн евро на артиллерийские снаряды для Украины

Гаврилюк пояснил, что ключевую роль в этих показателях сыграло удачное поражение Силами обороны складов с боеприпасами в России.

"Россияне фактически не имеют ограничений в использовании артиллерийских боеприпасов. Они тратят колоссальное количество снарядов, танков, солдат. Однако важную роль играет не только количественное соотношение боеприпасов, в частности артснарядов", - сказал генерал-лейтенант.

По его мнению, на результат существенно влияет обученность расчетов, их боевой опыт, тактико-технические характеристики артсистем.

"Западные системы более меткие, дальнобойные. За счет этого мы уничтожаем цели, тратя меньше снарядов", - резюмировал представитель Минобороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удары ВСУ по складам РФ усугубят нехватку российских боеприпасов, - разведка Эстонии