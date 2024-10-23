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Новости Война
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В настоящее время соотношение артиллерийских снарядов Украины и РФ на фронте составляет 1:2, - Минобороны

Міноборони розповіло про співвідношення артснарядів України та Росії на фронті

По состоянию на осень 2024 года соотношение артиллерийских боеприпасов между Украиной и армией РФ на фронте составляет примерно 1 к 2.

Об этом рассказал первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в блиц-интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Обеспечение боеприпасами можно оценивать так. Если говорить, например, об артиллерийских боеприпасах, то в начале года соотношение выстрелов (у украинских и у оккупационных войск - ред.) составляло 1 к 7, 1 к 8, а то и больше в некоторые месяцы. По состоянию на начало лета это соотношение было 1 к 3. Сейчас это соотношение составляет примерно 1 к 2", - рассказал он.

По его словам, на сегодня обеспечение ВСУ боеприпасами и вообще всеми средствами поражения идет из трех источников: внутреннее производство образцов вооружения и боеприпасов, закупка по импорту той номенклатуры, которая не производится в Украине или производится в недостаточном количестве и получение материально-военной помощи от партнеров.

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Гаврилюк пояснил, что ключевую роль в этих показателях сыграло удачное поражение Силами обороны складов с боеприпасами в России.

"Россияне фактически не имеют ограничений в использовании артиллерийских боеприпасов. Они тратят колоссальное количество снарядов, танков, солдат. Однако важную роль играет не только количественное соотношение боеприпасов, в частности артснарядов", - сказал генерал-лейтенант.

По его мнению, на результат существенно влияет обученность расчетов, их боевой опыт, тактико-технические характеристики артсистем.

"Западные системы более меткие, дальнобойные. За счет этого мы уничтожаем цели, тратя меньше снарядов", - резюмировал представитель Минобороны.

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Автор: 

боеприпасы (2362) Минобороны (9425) Гаврилюк Иван (33)


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Топ комментарии
+8
3,14#дьож
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23.10.2024 10:29 Ответить
+6
Брехнею по кацапам не вистрелиш!
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23.10.2024 10:36 Ответить
+4
Роскажіть правду.
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23.10.2024 10:34 Ответить
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3,14#дьож
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23.10.2024 10:29 Ответить
Роскажіть правду.
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23.10.2024 10:34 Ответить
У вас знайомі там є? От у них і спитайте. Якщо зібрати до купи всі відгуки, то скрізь по-різному.
Але щодо "1:2" Враг рода правий на всі 100% - триндьож.
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23.10.2024 10:46 Ответить
О, так. Це - залізний арнумент.
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23.10.2024 11:30 Ответить
Вашої "правди" я поки що теж не бачу.
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23.10.2024 11:32 Ответить
Брехнею по кацапам не вистрелиш!
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23.10.2024 10:36 Ответить
Краще розкажіть, на скільки відсотків ми забезпечувались власними снарядами в 2022 році, і на скільки зараз. А потім повторіть ще раз красиві презентації оборонних кластерів, дефенстечів та відосики Потужного. А то відчуваю, заслуги наших чиновників в тому, що тепер 1:2, а не 1 :5-7, зовсім небагато.
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23.10.2024 11:10 Ответить
Співвідношення виправляється на нашу користь, якщо ще точність врахувати. Може не 1х2, но і не 1х20 чи 1х15 як було в 22 му., чи 23 му. році, це факт. Но слабкі духом продовжують свою пісню, в них завжди стакан наполовину пустий, і статевий орган на 17,30...
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23.10.2024 11:11 Ответить
не тільки точність, але й калібр.

Натівський стандарт 155мм снаряд має 10 кг вибухівки.

Радянсько-російський 152мм снаряд має 6 кг вибухівки.

Але в росіян є перевага у авіабомбах котрі знищують доми, поки не буде вирішене питання ППО росіяни будуть просуватись.
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23.10.2024 12:45 Ответить
Проблема не в тому, що хтось там говорить проблема в результаті, кожен день втрачається територія.

І причина не тільки в снарядах яких явно стало більше, тому що чехи вже почали передавати, це авіабомби, дрони та прискорене навчання особового складу, поповнення яке специфічним чином рекрутизують у військо, хоча б було б довше начання, то можливо трохи б пройшли злагодження і змінилось ставлення.
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23.10.2024 13:02 Ответить
Результат, це знищення військ противника, і воно триває, а те що за рік відійшли десь на 10 км, то ролі не грає. Коли супротивник буде знищенний, території повернемо. Статично стояти під градом ударів, терплячи втрати, це тупо, треба маневрувати й наносити максимальне ураження. А де є можливість, контратакувати, і двигатись вперед.
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23.10.2024 14:19 Ответить
І наші військові нажаль гинуть при тих відходах і досить багато. І знищити ворога у якого навіть не починали загальної мобілізації і є ще великий резерв, буде дуже складно таким способом.
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23.10.2024 14:54 Ответить
А чого ж вони загальну мобілізацію не починають, тобі не сказали?
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23.10.2024 17:11 Ответить
Є надія на покращення ,а як би в рашистів не снаряди пів. кореї за різними оцінками було поставлено з корейського гулагу до фашиської росії 2-5 мільйона,що перевершує всі запаси в європейських країнах разом.
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23.10.2024 11:19 Ответить
Краще розкажіть яке було співвідношення снарядів з 18 лютого 2022 року, і чому.
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23.10.2024 12:55 Ответить
 
 