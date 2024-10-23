В настоящее время соотношение артиллерийских снарядов Украины и РФ на фронте составляет 1:2, - Минобороны
По состоянию на осень 2024 года соотношение артиллерийских боеприпасов между Украиной и армией РФ на фронте составляет примерно 1 к 2.
Об этом рассказал первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в блиц-интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Обеспечение боеприпасами можно оценивать так. Если говорить, например, об артиллерийских боеприпасах, то в начале года соотношение выстрелов (у украинских и у оккупационных войск - ред.) составляло 1 к 7, 1 к 8, а то и больше в некоторые месяцы. По состоянию на начало лета это соотношение было 1 к 3. Сейчас это соотношение составляет примерно 1 к 2", - рассказал он.
По его словам, на сегодня обеспечение ВСУ боеприпасами и вообще всеми средствами поражения идет из трех источников: внутреннее производство образцов вооружения и боеприпасов, закупка по импорту той номенклатуры, которая не производится в Украине или производится в недостаточном количестве и получение материально-военной помощи от партнеров.
Гаврилюк пояснил, что ключевую роль в этих показателях сыграло удачное поражение Силами обороны складов с боеприпасами в России.
"Россияне фактически не имеют ограничений в использовании артиллерийских боеприпасов. Они тратят колоссальное количество снарядов, танков, солдат. Однако важную роль играет не только количественное соотношение боеприпасов, в частности артснарядов", - сказал генерал-лейтенант.
По его мнению, на результат существенно влияет обученность расчетов, их боевой опыт, тактико-технические характеристики артсистем.
"Западные системы более меткие, дальнобойные. За счет этого мы уничтожаем цели, тратя меньше снарядов", - резюмировал представитель Минобороны.
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Але щодо "1:2" Враг рода правий на всі 100% - триндьож.
Натівський стандарт 155мм снаряд має 10 кг вибухівки.
Радянсько-російський 152мм снаряд має 6 кг вибухівки.
Але в росіян є перевага у авіабомбах котрі знищують доми, поки не буде вирішене питання ППО росіяни будуть просуватись.
І причина не тільки в снарядах яких явно стало більше, тому що чехи вже почали передавати, це авіабомби, дрони та прискорене навчання особового складу, поповнення яке специфічним чином рекрутизують у військо, хоча б було б довше начання, то можливо трохи б пройшли злагодження і змінилось ставлення.