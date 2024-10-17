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Нидерланды выделят 271 млн евро на артиллерийские снаряды для Украины
Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил, что Нидерланды выделят 271 миллион евро на крупнокалиберные артиллерийские снаряды для Украины.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Дания, Чехия и Нидерланды преданы совместной поддержке Украины в борьбе против российской агрессии. Год назад мы начали инициативу по поставкам боеприпасов, а сегодня делаем следующий важный шаг. Мы будем поставлять больше артиллерийских боеприпасов крупного калибра. Нидерланды выделят 271 миллион евро на артиллерийские снаряды. Этим мы поможем Украине с поставками боеприпасов в 2025 году и поощрим европейскую оборонную промышленность к дальнейшему расширению масштабов", - говорится в сообщении.
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V #508818
показать весь комментарий17.10.2024 18:30 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
fresh guacamole
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Чайка Київ
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