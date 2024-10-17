Нидерланды выделят 271 млн евро на артиллерийские снаряды для Украины

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил, что Нидерланды выделят 271 миллион евро на крупнокалиберные артиллерийские снаряды для Украины.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Дания, Чехия и Нидерланды преданы совместной поддержке Украины в борьбе против российской агрессии. Год назад мы начали инициативу по поставкам боеприпасов, а сегодня делаем следующий важный шаг. Мы будем поставлять больше артиллерийских боеприпасов крупного калибра. Нидерланды выделят 271 миллион евро на артиллерийские снаряды. Этим мы поможем Украине с поставками боеприпасов в 2025 году и поощрим европейскую оборонную промышленность к дальнейшему расширению масштабов", - говорится в сообщении.

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