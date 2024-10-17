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Нідерланди виділять 271 млн євро на артилерійські снаряди для України
Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що Нідерланди виділять 271 мільйон євро на великокаліберні артилерійські снаряди для України.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Данія, Чехія та Нідерланди віддані спільній підтримці України у боротьбі проти російської агресії. Рік тому ми розпочали ініціативу щодо постачання боєприпасів, а сьогодні робимо наступний важливий крок. Ми постачатимемо більше артилерійських боєприпасів великого калібру. Нідерланди виділять 271 мільйон євро на артилерійські снаряди. Цим ми допоможемо Україні з постачанням боєприпасів у 2025 році та заохотимо європейську оборонну промисловість до подальшого розширення масштабів", - йдеться у повідомленні.
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V #508818
показати весь коментар17.10.2024 18:30 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
fresh guacamole
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Старый Котяра #387676
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Чайка Київ
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