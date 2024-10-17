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Нідерланди виділять 271 млн євро на артилерійські снаряди для України

Снаряди

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що Нідерланди виділять 271 мільйон євро на великокаліберні артилерійські снаряди для України.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Данія, Чехія та Нідерланди віддані спільній підтримці України у боротьбі проти російської агресії. Рік тому ми розпочали ініціативу щодо постачання боєприпасів, а сьогодні робимо наступний важливий крок. Ми постачатимемо більше артилерійських боєприпасів великого калібру. Нідерланди виділять 271 мільйон євро на артилерійські снаряди. Цим ми допоможемо Україні з постачанням боєприпасів у 2025 році та заохотимо європейську оборонну промисловість до подальшого розширення масштабів", - йдеться у повідомленні.

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Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф про боєприпаси для України

Автор: 

боєприпаси (2294) Схооф Дік (21)


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Кацапам ще не раз аукниться малайзійський Боїнг с громадянами Нідерландів.
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17.10.2024 18:30 Відповісти
90000 снарядів.
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17.10.2024 18:49 Відповісти
Три невеликі країни і Британія набагато сміливіше т.н. єврогігантів, або-ж євросцикунів і плювали вони на варнякання з Москви. Їхня допомога неоціненна, за що їм вдячний наш народ.
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17.10.2024 19:18 Відповісти
Дякуємо.
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17.10.2024 19:42 Відповісти
 
 